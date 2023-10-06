6 качеств гостей, которые раздражают арендодателей

Посуточная сдача жилья приносит как дополнительный доход, так и проблемы. Арендаторы могут потребовать, чтобы их встретили среди ночи, пожаловаться на фасад здания и даже забрать с собой вашу любимую кружку. Что еще раздражает собственников жилья, рассмотрим на примере Airbnb.

Не соблюдают простые инструкции

Большинство хозяев предоставляют четкие правила проживания, но некоторые гости их игнорируют.

В своем руководстве Фрэнки Фонсека, который с 2019 года сдает дом в Мертир-Тидвиле, Уэльс, указывает, как пользоваться центральным отоплением, подчеркивая, что это следует делать экономно. Он также отмечает, что лишний свет нужно выключать. Тем не менее гости часто оставляют свет включенным во всех комнатах, а отопление — запущенным «на полную мощность».

По словам Фонсека, это пустая трата энергии и дополнительные расходы, которых легко избежать.

Кайри Адамс перестала сдавать дом в Денвере, рассчитанный на 16 человек. Она просила гостей не заглядывать в шкафы, поскольку сама живет в этом доме. «Но компания парней порылась в шкафах, чтобы найти спальные мешки, и использовала четыре штуки, не спросив разрешения», — рассказывает она.

Жалуются на то, что владелец жилья не может контролировать

Полли Эрроусмит сдает в аренду квартиру в Ислингтоне, Лондон, и уже четыре года сохраняет статус «суперхозяин» на Airbnb. При этом она получает немало жалоб за то, что находится вне ее контроля.

Например, однажды гости пожаловались на то, что под ее квартирой, которая находится на первом этаже, есть цокольный этаж. В других отзывах критиковали внешнюю отделку дома.

«Это глупые жалобы. Я не могу нести ответственность за то, как строилось здание», — говорит она.

Воруют

Однажды из квартиры Эрроусмит пропала кружка с Муми-троллями стоимостью около $30. По ее словам, гости забирали и другие вещи, такие как полотенца, зонтики, шампуни, кондиционеры и жидкое мыло. Эрроусмит удивило, что люди считают допустимым воровать принадлежащие ей вещи.

Когда Хамдан Абдулла Хамед впервые сдал в аренду свою виллу в Дубае, он оставил еду в кухонных шкафах, предполагая, что ее никто не тронет. «Когда я вернулся, ничего не осталось, — рассказывает он. — Пропали простыни, полотенца и даже подушки».

Ждут обслуживания как в гостиницах

В описании своей квартиры Эрроусмит указывает, что там не будет ежедневной уборки и завтрака. Тем не менее гости часто этого ожидают. Некоторые даже просили, чтобы их заселили среди ночи.

«Если вам нужен гостиничный сервис, останавливайтесь в отеле, — говорит Эрроусмит. — И если вы хотите, чтобы вас встретили в 2 часа ночи, то будьте готовы доплатить или отправляйтесь в отель».

Хамед получал жалобу на то, что его дом не оборудован для инвалидных колясок — хотя, по его словам, он ни разу и не заявлял обратного.

Расходуют много газа и электричества

Как утверждает Эрроусмит, некоторые гости «открывают все окна, включив при этом отопление на полную мощность». «Вряд ли они были бы настолько расточительны, если бы сами оплачивали счета», — говорит она.

Аманда Морган владеет недвижимостью в Англси, Уэльс. В прошлом году соседи сообщили ей, что гости заряжают электромобили, протягивая провода через окна. Из-за этого она переплатила за электроэнергию более $700.

Выискивают проблемы, чтобы получить скидку

Фонсека не раз сталкивался с «профессиональными жалобщиками» — гостями, которые пытаются найти в жилье недостатки, чтобы потребовать возврат денег или скидку.

Так, один из гостей пожаловался, что в доме грязно и пахнет сигаретным дымом. И хотя он не предоставил никаких доказательств, сервис встал на его сторону.

Другие гости Фонсека в поисках недостатков передвигали мебель и разбирали постельное белье. «Они нашли лишь рамку для фотографий под одной из кроватей, — говорит он. — Они сфотографировали ее и сказали, что под кроватями был мусор. В итоге им вернули деньги».

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Фото на обложке: New Africa / Shutterstock