Напарник мечты: в США разработали робота, который не разговаривает и работает без перерывов

Apollo 1 — первый функциональный робот-гуманоид, способный автономно работать вместе с людьми. Робот общается с помощью специальных экранов и оснащен сменными батареями. Он может выполнять различные задачи на складах, например поднимать коробки и размещать их на полках.

Рост Apollo 1 составляет 173 см, а вес — 73 кг. Робот изготовлен из металла, пластика, серебристой ткани и металлических приводов и способен поднимать груз весом до 25 кг.

Его разработчики — робототехническая компания Apptronik и дизайнерская студия Argodesign — стремилась создать машину, которая кажется человечной, но не притворяется человеком.

Полая голова Apollo призвана показать, что это не мыслящее существо, каковым являются люди, а инструмент, хотя и продвинутый. Команда учла каждую деталь, от вогнутости до расстояния между глазами.

Целью также было сделать так, чтобы робот не выглядел угрожающе. Чтобы в этом убедиться, команда проводила такой тест: Apollo бесшумно стоял позади человека, и когда тот замечал его и оборачивался, он не должен был чувствовать угрозу.

Фото в тексте: Argodesign

При этом лицо робота никому не кажется милым, что было еще одной целью разработчиков. Похоже, им удалось создать эмоционально нейтральный дизайн — по крайней мере, согласно тестам с участием сотрудников и клиентов.

Apollo — универсальный робот. Сначала он будет трудиться на складах, но в будущем сможет справляться и с любыми другими задачами: от доставки «последней мили» и пополнения запасов в супермаркетах до сборки и обслуживания сложного оборудования в различных условиях. Поэтому важно, чтобы он работал максимально точно и эффективно.

Apollo достигает этой цели благодаря электрическим компонентам. Они позволяют ему не только точнее выполнять задачи, но и трудиться почти без перерывов. Батареи сменные — каждая из них рассчитана на четыре часа автономной работы в зависимости от того, чем занимается робот.

Может показаться, что сейчас Apollo выполняет лишь элементарные задачи. Однако, по словам CEO и сооснователя Apptronik Джеффа Карденаса, они являются фундаментальными. Например, работа с коробками на складах требует точности и надежности.

В отличие от других гуманоидов, Apollo не умеет разговаривать. Для общения с людьми он использует дисплей с электронными чернилами, расположенный на задней стороне его головы, а также OLED-экран на груди.

Дисплей выключен большую часть времени, за исключением случаев, когда Apollo нужно что-то сообщить, например ответить на вопрос или указать состояние.

OLED-экран служит идентификационной табличкой — на нем показано имя и важные показатели робота, такие как его текущая задача и уровень заряда батареи.

Сейчас для управления роботом нужен планшет или компьютер, но в будущем разработчики могут внедрить способы более прямого взаимодействия.

Основатели Apptronik — Ник Пейн и Луис Сентис — уже в 2013 году работали над роботами-гуманоидами в лаборатории Human Centered Robotics Lab Техасского университета в Остине. В том же году они участвовали в конкурсе DARPA Robotics Challenge, благодаря чему впоследствии разрабатывали Valkyrie, первого двуногого робота NASA.

По словам Карденаса, сотрудничество с NASA дало им представление о том, как создавать роботов, способных функционировать в сложных условиях. Недавно Apptronik выиграла новый контракт с NASA, чтобы вывести Apollo на рынок в 2024 году.

В дальнейшем команда планирует улучшать ловкость робота и то, как он взаимодействует с людьми. А сейчас ей нужно вывести первую версию на рынок. Его стоимость пока неизвестна, но по словам Карденаса, для компаний она составит примерно $50 тыс. за штуку. Старт продаж запланирован на 2024 год.

Источник.

Фото на обложке: Argodesign