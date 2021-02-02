Единороги в Атланте: как город стал вторым технологическим центром США

Переход на удаленную работу вызвал массовый отток специалистов из Кремниевой долины. Изначально предполагалось, что следующими технологическими центрами станут Флорида и Техас. Однако за короткий промежуток времени в крупнейшем городе штата Джорджия неожиданно начали появляться единороги. Узнаем, что способствовало развитию экосистемы стартапов в Атланте и чем примечателен этот город для предпринимателей.

За последние шесть месяцев в Атланте появилось как минимум три стартапа-единорога — Greenlight, SalesLoft и Calendly — все они достигли или уже превысили оценку в $1 млрд. За 2020 год в городе возник еще один единорог — финтех-стартап Bakkt, получивший этот статус в марте.

Крупнейшие стартапы-единороги в Атланте. Инфографика: Crunchbase News

Появление такого количества миллиардных компаний в отдельном городе за короткий срок — редкое событие, которое дает оптимистичные прогнозы для будущего экосистемы стартапов Атланты. Особенно это актуально в период удаленной работы, когда все больше компаний планируют развиваться за пределами традиционных технологических центров, таких как Сан-Франциско и Нью-Йорк.

Экосистема стартапов

«Любые истории успеха делают город более привлекательным», — считает сооснователь Greenzie Дэвид Каммингс. Стартап расположен в Атланте и занимается разработкой роботизированных газонокосилок.

Для Каммингса это уже не первая компания в городе. Он запустил стартап по разработке программного обеспечения на последнем курсе Университета Дьюка в городе Дарем, Северная Каролина. В то время его крупнейший клиент находился в Атланте, куда он и отправился после получения диплома.

Каммингс отмечает, что уже в тот период было заметно, что в городе происходит нечто особенное: «Невероятное сообщество из технических талантов подсказывало, что это был правильный выбор».

С тех пор он основал и продал еще одну компанию, а на вырученные деньги запустил коворкинг Atlanta Tech Village, который стал технологическим центром города. Затем Каммингс стал одним из основателей и инвесторов SalesLoft и вложился в Calendly в посевном раунде. В конце января компания получила $350 млн в серии A при оценке $3 млрд. Это первое финансирование Calendly с момента получения $550 тысяч в посевном раунде от Atlanta Ventures в 2014 году.

По словам директора по инновациям Metro Atlanta Chamber Алекса Гонзалеза, развитие стартапов в Атланте связано не только с тем, что молодые компании открывают в городе точки и привлекают капитал. Он считает, что причина в значительном росте доходов организаций.

По предварительным данным Crunchbase, в 2020 году финансирование стартапов в Атланте достигло пятилетнего максимума — около $2 млрд на 188 сделок.

Ежегодное венчурное финансирование в Атланте. Инфографика: Crunchbase News

«Компании и деньги являются важными составляющими, но дело также в росте инфраструктуры с точки зрения инновационных центров, программ, наставничества и вовлечения большего количества корпораций», — рассуждает Гонзалез о развитии города. Он указывает на то, что Apple помогает Propel Center, исследовательскому центру при университетах и колледжах, исторически предназначенных для темнокожих, а также Russell Center for Innovation & Entrepreneurship. Обе организации нацелены на помощь темнокожим предпринимателям и техническим талантам.

Центр для развития бизнеса

Долгое время Атланта была юго-восточной бизнес-столицей. В городе располагались штаб-квартиры множества крупных компаний, в том числе Delta, Coca-Cola, Cox Enterprises и IntercontinentalExchange, а также региональные офисы других организаций. В Атланте находится около 40 корпоративных инновационных центров. По словам Каммингса, этот фактор дает два преимущества.

Стимулирует работу стартапов, продающих товары и услуги компаниям, особенно по B2B-модели.

Обеспечивает квалифицированных специалистов по продажам, которые часто переходят в техническую индустрию из других отраслей.

«Мы являемся крупнейшим центром для многих компаний из списка Fortune 500. Во время презентаций инвесторам и встреч с основателями я часто встречаю бывших руководителей Coca Cola и Home Depot», — рассказывает координатор по работе с сообществом некоммерческой организации Startup Atlanta Килан Кестер.

По его словам, одна из трудностей ведения бизнеса заключается в политической обстановке штата. Например, когда секретарь Джорджии Брайан Кемп подписал противоречивый закон о запрете абортов, некоторые организации решили расторгнуть свои контракты в штате. Ряд компаний по производству кино и телевидения, в том числе Disney и Netflix, заявили, что пересмотрят возможность ведения дел в Джорджии, если закон будет реализован.

Однако ситуация должна измениться: на недавних выборах победили сенаторы-демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок.

Кадровый резерв

Бизнес-сообщество Атланты в сочетании с близостью к крупным университетам, таким как Университет Эмори и Технологический институт Джорджии, обеспечивает надежный приток талантов, особенно в области инженерии.

В 2020 году Технологический институт Джорджии выпустил 4039 студентов-инженеров как по программам бакалавриата, так и магистратуры. По данным университета, его дипломы получает большее количество женщин и представителей меньшинств, чем в каком-либо другом образовательном учреждении по стране.

В Атланте также расположен ряд колледжей и университетов, исторически предназначенных для темнокожих студентов. Среди них Колледж Морхауз, Колледж Спелман и Университет Кларк. По мнению Гонзалеза, эти учреждения будут иметь ключевое значение для роста технологической экосистемы города, а также обеспечения разнообразия резерва специалистов.

«Это отличное место для предпринимателей», — считает он.

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