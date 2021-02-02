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Истории

Единороги в Атланте: как город стал вторым технологическим центром США

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор

Дарья Сидорова

Переход на удаленную работу вызвал массовый отток специалистов из Кремниевой долины. Изначально предполагалось, что следующими технологическими центрами станут Флорида и Техас. Однако за короткий промежуток времени в крупнейшем городе штата Джорджия неожиданно начали появляться единороги. Узнаем, что способствовало развитию экосистемы стартапов в Атланте и чем примечателен этот город для предпринимателей.

Единороги в Атланте: как город стал вторым технологическим центром США

За последние шесть месяцев в Атланте появилось как минимум три стартапа-единорога — Greenlight, SalesLoft и Calendly — все они достигли или уже превысили оценку в $1 млрд. За 2020 год в городе возник еще один единорог — финтех-стартап Bakkt, получивший этот статус в марте. 

Крупнейшие стартапы-единороги в Атланте. Инфографика: Crunchbase News

Появление такого количества миллиардных компаний в отдельном городе за короткий срок — редкое событие, которое дает оптимистичные прогнозы для будущего экосистемы стартапов Атланты. Особенно это актуально в период удаленной работы, когда все больше компаний планируют развиваться за пределами традиционных технологических центров, таких как Сан-Франциско и Нью-Йорк.

Экосистема стартапов

«Любые истории успеха делают город более привлекательным», — считает сооснователь Greenzie Дэвид Каммингс. Стартап расположен в Атланте и занимается разработкой роботизированных газонокосилок.

Для Каммингса это уже не первая компания в городе. Он запустил стартап по разработке программного обеспечения на последнем курсе Университета Дьюка в городе Дарем, Северная Каролина. В то время его крупнейший клиент находился в Атланте, куда он и отправился после получения диплома.

Каммингс отмечает, что уже в тот период было заметно, что в городе происходит нечто особенное: «Невероятное сообщество из технических талантов подсказывало, что это был правильный выбор».

С тех пор он основал и продал еще одну компанию, а на вырученные деньги запустил коворкинг Atlanta Tech Village, который стал технологическим центром города. Затем Каммингс стал одним из основателей и инвесторов SalesLoft и вложился в Calendly в посевном раунде. В конце января компания получила $350 млн в серии A при оценке $3 млрд. Это первое финансирование Calendly с момента получения $550 тысяч в посевном раунде от Atlanta Ventures в 2014 году.

По словам директора по инновациям Metro Atlanta Chamber Алекса Гонзалеза, развитие стартапов в Атланте связано не только с тем, что молодые компании открывают в городе точки и привлекают капитал. Он считает, что причина в значительном росте доходов организаций.

По предварительным данным Crunchbase, в 2020 году финансирование стартапов в Атланте достигло пятилетнего максимума — около $2 млрд на 188 сделок.

Ежегодное венчурное финансирование в Атланте. Инфографика: Crunchbase News

«Компании и деньги являются важными составляющими, но дело также в росте инфраструктуры с точки зрения инновационных центров, программ, наставничества и вовлечения большего количества корпораций», — рассуждает Гонзалез о развитии города. Он указывает на то, что Apple помогает Propel Center, исследовательскому центру при университетах и колледжах, исторически предназначенных для темнокожих, а также Russell Center for Innovation & Entrepreneurship. Обе организации нацелены на помощь темнокожим предпринимателям и техническим талантам.

Центр для развития бизнеса

Долгое время Атланта была юго-восточной бизнес-столицей. В городе располагались штаб-квартиры множества крупных компаний, в том числе Delta, Coca-Cola, Cox Enterprises и IntercontinentalExchange, а также региональные офисы других организаций. В Атланте находится около 40 корпоративных инновационных центров. По словам Каммингса, этот фактор дает два преимущества.

  • Стимулирует работу стартапов, продающих товары и услуги компаниям, особенно по B2B-модели.
  • Обеспечивает квалифицированных специалистов по продажам, которые часто переходят в техническую индустрию из других отраслей.

«Мы являемся крупнейшим центром для многих компаний из списка Fortune 500. Во время презентаций инвесторам и встреч с основателями я часто встречаю бывших руководителей Coca Cola и Home Depot», — рассказывает координатор по работе с сообществом некоммерческой организации Startup Atlanta Килан Кестер.

По его словам, одна из трудностей ведения бизнеса заключается в политической обстановке штата. Например, когда секретарь Джорджии Брайан Кемп подписал противоречивый закон о запрете абортов, некоторые организации решили расторгнуть свои контракты в штате. Ряд компаний по производству кино и телевидения, в том числе Disney и Netflix, заявили, что пересмотрят возможность ведения дел в Джорджии, если закон будет реализован.

Однако ситуация должна измениться: на недавних выборах победили сенаторы-демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок.

Кадровый резерв

Бизнес-сообщество Атланты в сочетании с близостью к крупным университетам, таким как Университет Эмори и Технологический институт Джорджии, обеспечивает надежный приток талантов, особенно в области инженерии.

В 2020 году Технологический институт Джорджии выпустил 4039 студентов-инженеров как по программам бакалавриата, так и магистратуры. По данным университета, его дипломы получает большее количество женщин и представителей меньшинств, чем в каком-либо другом образовательном учреждении по стране.

В Атланте также расположен ряд колледжей и университетов, исторически предназначенных для темнокожих студентов. Среди них Колледж Морхауз, Колледж Спелман и Университет Кларк. По мнению Гонзалеза, эти учреждения будут иметь ключевое значение для роста технологической экосистемы города, а также обеспечения разнообразия резерва специалистов.

«Это отличное место для предпринимателей», — считает он.

Источник.

Фото на обложке: cate_89 / Shutterstock

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