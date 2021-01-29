«Я просто пытался назначить встречу»: история сервиса для планирования Calendly

Среди них американский сервис планирования встреч и мероприятий Calendly , который привлек $350 млн от OpenView Venture Partners и Iconiq. В ходе раунда стартап был оценен в $3 млрд.

Один из самых актуальных технологических трендов — рост услуг, которые помогают взаимодействовать удаленно. Облачные сервисы и приложения для повышения производительности стали новой нормой. И компании, которые нашли способы помочь нам встречаться онлайн, переживают настоящий бум.

Залог успеха Calendly — широкий спектр вариантов использования и виральность. Сервис уже несколько лет приносит доход. Особенно активно он рос в последние двенадцать месяцев, когда наш образ жизни изменился, и на платформе появились новые пользователи.

Calendly — это SaaS-приложение, которое работает по модели freemium.

С его помощью можно быстро управлять свободными промежутками в календаре: другие пользователи могут назначать вам встречи и сохранять информацию в свой календарь Google или Microsoft Outlook.

Подписка варьируется от бесплатной (один календарь/один пользователь/одно событие) до премиальной ($8/месяц) и профессиональной ($12/месяц), которая поддерживает больше календарей, событий, интеграций и функций, а также более крупных пакетов для предприятий.

Развитие приложения происходило в основном на очень органичной стратегии: приглашения на встречу, отправленные из Calendly, ведут на этот сервис. Те, кто им воспользовался и оценил его удобство, могут в нем зарегистрироваться.

Возможно, сейчас мы проводим не так много традиционных деловых встреч, но количество аудио- и видеоконференций, которые теперь нужно согласовывать, только выросло. Calendly помогает запланировать онлайн-урок, званый обед или прочие социальные мероприятия в условиях социального дистанцирования.

Сейчас у Calendly около 10 млн пользователей в месяц, за последний год их число выросло на 1180%.

В компании сообщают, что подпиской пользуются не только сотрудники таких компаний, как Twilio, Zoom и UCSF, но и учителя, подрядчики, предприниматели и фрилансеры.

За прошлый год подписка принесла платформе около $70 млн. Calendly ожидает, что ее совокупные доходы вскоре достигнут $1 млрд.

CEO и основатель стартапа Топе Авотона заявляет, что инвестиции будут направлены в бизнес: разработку собственной платформы, развитие инструментов и интеграций, увеличение числа сотрудников (в настоящее время их около 200 сотрудников, планируется увеличить штат вдвое), дальнейшее развитие и многое другое.

Также стало известно об изменениях в менеджменте. Джефф Диана стала главным директором по кадрам. Патрик Моран, ранее работавший в Quip и New Relic, станет первым директором по прибыли в Calendly. Примечательно, что оба живут в Сан-Франциско, а не в Атланте.

Непропорциональное внимание

Фокус на развитие в Сан-Франциско является большой переменой для Calendly. Стартапу уже 8 лет, но он некоторое время находился вне поля внимания.

Отчасти это связано с тем, что до недавнего времени он привлек очень мало денег (всего $550 тысяч от ряда инвесторов, включая OpenView, Atlanta Ventures, IncWell и Greenspring Associates).

Другая причина — расположение в Атланте. Город становится все заметнее благодаря развитию местных стартапов, однако ему по-прежнему не хватает влияния в технологической отрасли. Здесь базируются такие проекты, как SalesLoft, Kabbage, OneTrust, Bakkt и многие другие.

И, возможно, самое главное: Calendly изначально не стремился к публичности. Стартап мог бы спокойно закрыть последний раунд инвестиций и продолжить заниматься бизнесом, если бы не короткий пост в Twitter, который сигнализировал, что компания собирает деньги.

«Эффективность капитала компании и то, что создал @TopeAwotona, заслуживают гораздо большего доверия. Возможно, этот пост изменит ситуацию».

После этого Авотона получил шквал запросов. Он был очень насторожен: впервые за много лет с ним кто-то связался, и вдруг все внезапно заинтересовались им и его компанией.

Это время он в шутку называет проклятием, отчасти потому, что давать ответы людям непросто и отвлекает от работы. Кроме этого, он всегда упорно работал и не понимал, из-за чего возник такой ажиотаж.

Многие из запросов поступали от потенциальных инвесторов. Блейк Бартлетт, партнер в OpenView, отмечает: «Внимание, которое начал получать Calendly, было непропорционально большим».

К нему проявили интерес сразу несколько стратегических технологических компаний, а также множество финансовых инвесторов. В итоге проект получил финансирование от OpenView и Iconiq.

От Лагоса до ремонта кассовых аппаратов

История Calendly и самого Авотона интересна не только с точки зрения стартапа, но и иммигранта. Топе родом из Лагоса, Нигерия, из большой семьи среднего класса. Его мать была главным фармацевтом Нигерийского центрального банка, а отец работал в Unilever.

Семья жила в достатке, но жизнь в Лагосе, который охвачен экономическим неравенством и преступностью, не могла быть безоблачной. Когда Авотоне было 12, его отца убили во время угона автомобиля. Некоторое время спустя семья переехала в США, а впоследствии не стало и матери.

Одаренный студент, который закончил среднюю школу в 15, рано погрузился в бизнес. Сначала он получил образование по управлению информационными системами в Университете Джорджии, а затем начал там работать и стажировался в IBM и EMC.

Но похоже, что Авотона был прирожденным предпринимателем. В 18 лет он занимался разработкой и патентованием новой функции для кассовых аппаратов, чтобы они могли использовать оптическое распознавание символов, чтобы определить, какие банкноты и монеты используются для оплаты, и выдать нужную сумму для сдачи.

Тогда он еще учился, работал в аптеке, часто наблюдал, как сдачу в кассах складывали неправильно, и хотел решить проблему.

Фото: Verity Snaps Photography / Shutterstock

Он связался с ведущей в то время кассовой компанией NCR, чтобы представить ей свою идею. Она была крайне заинтересована. Ему предложили отправиться в Огайо, где тогда располагалась штаб-квартира NCR, чтобы передать идею непосредственно компании и, возможно, продать патент. Однако Авотона не стал торопиться.

По его словам, быстрое развитие событий его потрясло. Тогда он отказался от предложения, и в конце концов патентная заявка истекла. Конечно, сейчас системы сканирования на базе компьютерного зрения и автоматические диспенсеры уже стали базовым элементом кассовых аппаратов.

У него были и другие попытки создать свой бизнес, ни одна из которых не была особенно успешной. Нужно было прилагать много усилий просто чтобы поговорить с кем-то, прежде чем рассчитывать на сотрудничество.

В конце концов, именно эта утомительная проблема и привлекла внимание предпринимателя.

«Создание продукта для планирования было моей личной потребностью, — рассказывает Авотона.

В то время я не собирался открывать свое дело. Я просто пытался назначить встречу, но для этого потребовалось слишком много электронных писем, и это меня разочаровывало.

Я решил поискать существующие инструменты для планирования, которыми мог бы воспользоваться. Но проблема заключалась в том, что я пытался организовать встречи с 10-20 людьми. Я просто искал простой способ показать, когда мы свободны, и найти время, подходящее всем».

Он сказал, что на самом деле не видит ничего, что работало бы так, как он хотел. Продукты либо требовали сразу оплатить подписку (Calendly работает по freemium-модели), либо были ориентированы на определенные ниши, такие как салоны красоты.

Простота в интерфейсе, стратегия в бэкэнде

На первый взгляд продукт компании отличается простотой: в основном речь идет о том, чтобы найти время для встречи двух сторон. Авотона отмечается, что помощь, которую предоставляет Calendly, является ключом к будущим функциям.

Например, теперь есть инструменты, помогающие подготовиться к встрече. Среди них — возможность заплатить за то, что было запланировано в Calendly, чтобы зарегистрироваться. В будущем вполне может появиться больше инструментов для работы с результатами встреч и помощи в планировании повторяющихся индивидуальных или групповых мероприятий.

Одна из областей, которыми Calendly, видимо, не хочет заниматься, — это проведение встреч и видеоконференций.

Авотона шутит, что никто не хочет начинать войну с Zoom. Этот сервис не только стал синонимом видеоконференций, но и является клиентом Calendly.

«Мы действительно рассматриваем себя как ведущую платформу для организации мероприятий. Это означает, что мы должны оставаться масштабируемыми и гибкими» — говорит Авотона Топе.

Но в технологическом мире эта позиция имеет и свои недостатки.

Блейк Бартлетт, партнер в OpenView, отмечает: «У Calendly есть видение, которое становится центральной частью жизненного цикла встреч. Что происходит до, во время и после встречи. Исторически фокус сервиса был на подготовке к встречам, но теперь оно изучает возможности интеграции, автоматизации и других вещей. Переход на остальную часть жизненного цикла даст много возможностей, но и означает больше игроков-конкурентов», — признается Бартлетт. На этом рынке уже работают более старые стартапы, такие как X.ai и Doodle (принадлежащий швейцарской компании Tamedia), более новые, например Undock, а также и крупные игроки, среди которых Google и Microsoft.

«Это будет интересная задача — посмотреть, где есть возможности для партнерства, строительства или покупки, чтобы укрепить свои конкурентные позиции».

Кроме того, Авотона — предприниматель африканского происхождения. Это большая редкость среди стартапов, особенно тех, которые оцениваются более чем в $1 млрд.

Сам он считает это просто одной из деталей истории. Тем не менее, он понимает, насколько это важно для других.

«Я не трачу много времени на размышления о том, черный я или нет, — говорит он. — Это не меняет того, как я вижу или строю Calendly. Я не очень хорошо осознаю свою расу или цвет кожи, за исключением последних нескольких лет, когда Calendly рос. Я нахожу, что все больше людей обращаются ко мне как к темнокожему основателю технологической компании, и что есть молодые люди, которых вдохновляет эта история».

В конце этого года он планирует посетить Нигерию в конце этого года и принять более активное участие в ее экосистеме, возможно, в качестве наставника или даже чего-то большего, реализуя потенциал страны.

Источник.

Фото на обложке: Chutima Chaochaiya / Shutterstock