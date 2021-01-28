Какие проекты в области Training & Development сегодня нужны рынку

Анна Имас, директор корпоративного бизнеса Актион-МЦФЭР, запустившего «Актион Акселератор» , рассказывает о ситуации на рынке Training & Development-стартапов Непрерывное развитие и обучение сотрудников, выделяет ключевые возможности и ниши для команд и инвесторов.

По мере того, как в экономике и научной среде назревает очередная промышленная революция, меняется вся образовательная инфраструктура, и учить начинают по-новому.

Веб-технологии привносят в образование больше интерактива. Соцсети, чаты и вики-репозитории (место, где хранятся и поддерживаются какие-либо данные) меняют механику общения и обмена знаниями — между учениками формируются горизонтальные связи, а преподаватели активнее коммуницируют с коллегами из других городов и стран.

Корпоративные онлайн-справочники позволяют проходить переподготовку во время рабочего процесса, что называется — «учиться без отрыва от производства». Онлайн-курсы, востребованные в первую очередь в корпоративной среде, работают похожим образом. Однако их наполнение сегодня меняется.

Дело в том, что предприятия готовятся к четвертой промышленной революции, подразумевающей масштабные перемены в социуме, науке и технологиях, а образовательные структуры пытаются помочь им удовлетворить спрос на квалифицированных специалистов.

Однако сегодня участники этого процесса сталкиваются с проблемами, характерными для всего общества. Взять хотя бы сложную эпидемиологическую ситуацию, которая обнажила кризис в сфере высшего и профессионального образования. К счастью, справиться с ним и другими вызовами способны технологические стартапы.

Какие T&D-проекты сегодня востребованы

Тем, кто перевел на дистанционку существенную часть сотрудников, и понял, что вернуться в офис захотят далеко не все, помогают proptech-стартапы и команды, управляющие жизнедеятельностью и инфраструктурой (facility management).

Они перестраивают бизнес-центры, оптимизируют расходы на аренду, организуют удаленку и переоборудуют опенспейсы с учетом новых норм по управлению персоналом.

Там, где отправить людей по домам не представляется возможным, проекты вроде VergeSense и Density мониторят уровень социальной дистанции с помощью сенсоров и технологии машинного зрения, OpenSensors оценивает качество воздуха, а Eden, Envoy и Hivy предоставляют SaaS-решения для чекинов на рабочем месте и менеджмента материальной базы организаций.

Научившись экономить на аренде полупустых офисов и обеспечив безопасные условия труда, компании начинают вкладываться в переобучение сотрудников. Еще в конце 1990-х Ассоциация по развитию персонала (American Society for Training & Development, ASTD) доказала, что переквалификация работников положительным образом влияет на выручку и другие показатели бизнеса, включая предсказуемость результатов и отдачу для инвесторов.

Новые образовательные системы

Сегодня индустрия корпоративного обучения обладает гораздо большими возможностями по сравнению с курсами тридцатилетней давности. Главным образом за счет веб-технологий и облачных платформ, на основе которых компании запускают новые образовательные системы (Learning experience platforms, Learning management systems).

Общемировой объем этого сегмента оценивают в $22 млрд, а в рамках пары лет ожидают его рост до $30 млрд. Этому способствует появление все большего числа Training & Development-стартапов.

Один из таких проектов Uptale делает ставку на VR/AR-контент и иммерсионное погружение. Он позволяет ученикам видеть, где и как можно использовать полученные знания на практике.

Решение подходит для удаленщиков и онбординга новичков. Последние могут с его помощью познакомиться с оборудованием и бизнес-процессами еще до прибытия на рабочее место.

Uptale работает с организациями самого разного профиля: от промышленного производства до ритейла и здравоохранения. Команда утверждает, что их продуктом воспользовались более 130 тыс. специалистов.

Другой заметный стартап в этой области Guider помогает организовывать менторские программы для сотрудников вне зависимости от их местонахождения. Встроенная рекомендательная система сопоставляет коучей и учеников, а руководство может отслеживать ход образовательного процесса в облаке сервиса.

Эксперты считают, что такие проекты значительным образом ослабляют роль университетов, которые и так переживают не лучшие времена. Однако и в корпоративной среде стартапы вроде Uptale и Guider чувствуют себя как нельзя лучше.

Они позволяют выстроить связь между действующими бизнес-процессами и планами по переподготовке специалистов, опираются на измеримые показатели эффективности и часто интегрируют контент из корпоративных справочников.

Получается, что с помощью T&D-стартапов предприятия могут перехватить инициативу и с обучением новичков — выстроить свою цепочку курсов для среднего и высшего образования по нужным специальностям.

Проблема новых образовательных платформ

Другое дело, что для этого им пока недостает методологической базы. Как и платформы, предоставляющие доступ к массовым онлайн-курсам, T&D-продукты зачастую сталкиваются с проблемой отсутствующего преподавателя: не могут в полной мере анализировать обратную связь в процессе прохождения учениками того или иного курса, а значит — не всегда адаптируют контент к их уровню знаний. В итоге падает как завершаемость программ, так и мотивация студентов.

Решить проблему позволила бы комбинация университетского опыта и технологической экспертизы. Есть мнение, что лидеры ИТ-отрасли в связке с крупнейшими вузами могли бы взять все лучшее от обоих миров и предложить совместные enterprise-driven-программы: MIT/Google, UCLA/Netflix и далее по аналогии.

В рамках такого сотрудничества действующие продукты вроде интеллектуальных помощников с возможностью распознавания текста и голоса могут быть адаптированы для образовательных задач и учитывать методики преподавания, доказавшие свою эффективность за долгие годы развития вузов.

Чего от T&D-проектов ждут инвесторы

Корпорации и венчурные инвесторы хотели бы видеть больше T&D-стартапов и попыток продвинуться от онлайн-курсов (MOOC), квизов и SaaS-дашбордов (словом, решений уровня Web 2.0) чуть дальше: к третьему поколению веб-технологий.

Оно подразумевает более плотную интеграцию образовательных продуктов с системами ИИ, алгоритмами машинного обучения и потоками данных, поступающих напрямую от специалистов и систем предприятий. Все это необходимо для своевременной персонализации и улучшения качества контента.

Таких проектов сегодня становится все больше. За один первый квартал этого года только на Западе прошло более пятидесяти сделок в нише T&D. Учитывая перспективы этого рынка, инвесторы и корпоративные скауты рассматривают стартапы даже на уровне идеи.

Мы, в свою очередь, смотрим на проекты по нескольким направлениям: от «Обучения 4.0» до организации коммуникации команд и коллективов предприятий. Если видим перспективы для сотрудничества и идей, которые могут стать реальными проектами в этой области, предоставляем поддержку, доступ к нашей инфраструктуре, профильных экспертов и менторов.

Сегодня только совместные усилия корпораций и стартапов могут изменить этот рынок. Пока здесь слишком много обещаний, все говорят об успехе образовательных программ, но мы редко можем наблюдать подтверждение и обратную связь от бизнеса.

Заказчики не всегда понимают, как организовать T&D-курсы, максимизировать эффект и делиться опытом с коллегами. Однако мы уверены, что для улучшения ситуации не потребуется длительного времени.

Что стоит запомнить

Глобальный кризис значительным образом ускорил трансформацию экономики.

Предприятия и вузы планируют массовую переподготовку специалистов.

Для этого нужны новые образовательные проекты (T&D-стартапы).

Такие технологии уже во всю работают на западных рынках.

В России будут появляться новые игроки в этой нише.

Фото на обложке: fxquadro/Depositphotos.com