Инвестировать в себя и не прогадать: 15 советов тем, кто покупает онлайн-курс

Как разобраться в обилии информации и успешно влиться в процесс обучения, рассказывает Мария Бушуева, руководитель отдела аналитики «Датмарк».

Образовательные курсы — отличный способ повысить квалификацию или вовсе сменить сферу деятельности. Однако выбрать их не так просто — глаза могут разбегаться как от перечня направлений, так и самих онлайн-школ.

По данным EdMarket, в 2019 году 63% взрослых из крупных городов учились дополнительно. Любите онлайн-курсы или хотите получить digital-профессию — тогда вам будет интересно. На основе исследования 882 курсов от 22 школ России отвечаем на вопросы:

На кого учиться и какие специалисты нужны рынку?

Сколько денег нужно, чтобы получить профессию, и как скоро вложения окупятся?

Сколько часов в неделю занимает учеба и нужно ли будет делать домашку?

В каких школах искать курсы для профессионалов, а кто учит новичков?

Что дороже: получить базу или совершенствовать навыки?

Мы выбрали 5 основных направлений для исследования: маркетинг, программирование, аналитика, дизайн и управление. Данные собирали с:

сайта-агрегатора онлайн-курсов Tutortop;

платформы для поиска онлайн-курсов Mooc;

собственных сайтов образовательных платформ;

агрегатора работных сайтов Trud.com.

В исследовании не участвовали маркетплейсы курсов вроде Coursera и Udemy, так как они не отвечают за качество контента, а также курсы на английском языке. Данные по курсам актуальны на сентябрь 2020 года, по количеству вакансий и средним зарплатам — на 16 октября 2020.

В результате мы разработали интерактивный дашборд, который полностью адаптирован для мобильных устройств (не забудьте перевернуть экран в альбомную ориентацию).

Кому будет интересен дашборд? Есть несколько вариантов:

Вы осознали, что хотите стать программистом, аналитиком, дизайнером, маркетологом, аналитиком (нужное подчеркнуть) и готовы учиться с нуля;

Вы давно в профессии, но чувствуете, что пора обновить навыки и ищете углубленный курс;

Вы — руководитель, хотите найти развивающие курсы для сотрудников.

Кроме исследовательского дашборда есть дашборд-агрегатор: переходите к нему, если уже готовы выбрать курс на основе 9 фильтров (цена курса, длительность, уровень подготовки и прочие).

Но все же прочтите сначала наши 15 советов.

Как выбрать направление?

1. Выбирайте направление с перспективой трудоустройства

Будете учиться с нуля? Заранее выбирайте направление, в котором много вакансий. Так вы будете уверены, что легко найдете работу.

Почему важно делать это на основе данных: например, профессия data scientist сейчас на слуху, но вот вакансий мало. По данным агрегатора работных сайтов Trud.com, есть более востребованные профессии, например, data engineers.

Перспективные направления

2. Рассчитайте срок окупаемости вашего обучения

Учеба требует вложений, поэтому важно оценить: через сколько окупится ваше вложение в обучение?

Мы рассчитали отношение средней стоимости курса к средней зарплате специалиста в России по данным агрегатора работных сайтов Trud.com. График показывает, через сколько месяцев окупится курс.

Вывод: не бойтесь вкладываться в программирование и аналитику — курс окупится уже с первой зарплаты. Спрос на специалистов высокий, зарплаты выше среднего, а стоимость не отличается от других направлений.

Срок окупаемости обучения

По другим направлениям все не так радужно. Например, чтобы вернуть деньги за обучение в сфере маркетинга и дизайна, придется поработать дольше месяца. Но это всё в идеальном мире, где вы сразу найдёте работу.

3. Будьте готовы уделять время учебе

Мы сравнили недельную нагрузку по разным направлениям: в среднем будете тратить 4-5 часов на уроки. Но не обольщайтесь — будет домашнее задание.

Минимум времени отнимут дизайн и маркетинг, можно учиться параллельно с основной работой и не страдать от недостатка времени. А вот если вы решили стать программистом или аналитиком, будьте готовы погрузиться в учебу и выделять более 5 часов неделю. В минуты трудностей можете вспоминать, что эти профессии окупятся быстрее всего.

Недельная нагрузка и средняя длительность курсов по разным направлениям

4. Будьте терпеливы

Обучение требует не только денег, но и времени.

Быстро можно освоить маркетинг и прокачаться в менеджменте: скорее всего, потратите на учебу меньше 3 месяцев. Но учтите, что с нуля управленцем не стать. Вам понадобится базовая специализация, которую усилят управленческие навыки.

Самый длинный путь к первой зарплате у дизайнеров и программистов: большинство будет учиться около 6 месяцев, а кто-то и дольше года. В дашборде можно изучить длительности по каждому направлению и специальности более подробно в режиме таблицы.

Длительность курсов по разным направлениям

5. Выбирайте выгодный курс

Чем длиннее курс, тем больше за него нужно заплатить. Логично? Логично.

Логику подтверждает корреляция: в 4 из 5 направлений есть зависимость цены от длительности.

Выше всего показатель в направлении дизайна, здесь корреляция видна даже на графике.

Зависимость цены курса от длительности

В других направлениях все не так прозрачно. На стоимость влияет что-то извне: востребованность курса, имя преподавателя или что-то другое. Самый сильный разброс цен в управлении, коэффициент корреляции составляет всего 0,48.

Если вам попался на глаза курс с явно завышенной стоимостью, внимательно изучите отзывы, репутацию преподавателей и другие особенности, которые предлагают организаторы за эти деньги. Возможно, он ничем не отличается от аналогов, а стоит дороже. Такое бывает.

6. Выбирайте удобный формат обучения

Выбирайте курсы в записи, если хотите учиться в своем режиме, или онлайн, если хотите задавать вопросы и быстро получать ответы. А не сможете определиться — берите комбинированный курс, благо есть и такие.

Невероятно, но факт: по маркетингу и программированию занятия в записи самые дорогие. Наверное, для школы дороже качественно записать урок, чем выйти с ним в прямой эфир в Zoom. В остальных случаях за онлайн придется заплатить больше, особенно в курсах по управлению.

Форматы обучения и их стоимость

7. Приготовьтесь делать домашнее задание

Без домашнего задания не обойтись: в среднем поработать самостоятельно придется в 90% случаев. Чуть больше свободы у программистов: в 1 случае из 4 можно учиться без домашнего задания.

При этом за домашнее задание нужно заплатить: курсы с ним значительно дороже. В конце концов, домашнее задание — работа не только для ученика, но и для учителя.

Куда пойти учиться?

8. Выбирайте школу, которая специализируется на вашем направлении

Существует несколько гигантов: нетрудно догадаться, что это Geekbrains, Skillbox и «Нетология». Небольшие школы, как правило, специализируются на одном-двух направлениях.

Выбирайте школу, в которой курсов по вашему направлению больше всего. В таком случае платформа с большей вероятностью будет озабочена качеством.

Количество курсов разных направлений по школам

9. Ищите выгодные предложения от школ

В одной школе могут быть дорогие курсы по одному направлению, но выгодные по другому. Например, в «Нетологии» можно найти длительные курсы по программированию по приемлемой цене, а вот по маркетингу курсы короткие и дорогие.

10. Изучайте цены на курсы в разных школах

Как формируется цена в каждой школе — секрет. Одно точно: она не напрямую зависит от длительности.

Хотя, например, Geekbrains отличается сравнительно честным ценообразованием: чем дольше курс, тем он дороже (за единичными исключениями).

А вот раскрыть секрет Skillbox нам не удалось. Распределение цен кажется случайным, но можем предположить, что на суммы вляют имя преподавателя, величина спроса и затрат на маркетинг

11. Ищите школу своего уровня



Все школы хотят обучать специалистов с нуля, ничего не поделаешь: спрос рождает предложение.

На общем фоне выделяется Otus: школа предлагает углубленные знания, и это её преимущество на рынке. Еще у профи есть шанс научиться чему-то в «Нетологии», Geekbrains и Laba. Но обязательно изучите отзывы перед покупкой: одно дело назваться профи, другое — стать им.

Как развивать профессионализм?

12. Учитесь у преподавателей вживую

Подход к профессионалам самый серьезный: их чаще всего учат в режиме реального времени. И это понятно: трудный материал не усвоить без преподавателя. Продолжайте совершенствоваться до уровня Senior в вашем направлении. Учитесь у лучших профессионалов в прямом эфире, тем более, что сегодня это доступно.

Что касается начинающих, то они учатся в разных форматах: распределение между ними 50/50. А вот на уровне Middle курс в формате вебинаров — редкость, особенно для дизайнеров.

13. Ищите новые знания в коротких курсах

Тяжело в учении, легко в бою: больше всего времени придется потратить на начальное обучение. Специализироваться на высших уровнях быстрее: в среднем на совершенствование уйдет в два раза меньше времени, чем на освоение темы.

И это логично: в начале нужно освоить направление в целом, а затем углубляться и концентрироваться на чем-то. Чем выше уровень, тем более узкие и специализированные курсы, поэтому они короче, но вряд ли легче. Но не забрасывайте учебу после первого курса, обновляйте свои знания. Регулярно.

14. Не жалейте бюджет на обучение

Новичкам пригодится стартовый капитал: курс вряд ли будет стоить меньше 50 тысяч рублей. Зато мысли о первой зарплате будут греть во время учебы.

Но если вы уже не новичок, то вкладываться в образование тоже нужно, и, что приятно, заметно меньше. А пройденный курс по прежнему может принести материальный бонус: начальство должно оценить вашу тягу к знаниям.

Примечательно, что дороже всего обойдется совершенствование в менеджменте уровня Senior. Похоже, что секреты топ-менеджмента стоят дорого.

15. Учитесь

Самый главный и простой совет: не останавливайтесь на достигнутом. Мир меняется, рынок труда трансформируется, и всегда есть направление для совершенствования.

Возможно, появилась новая профессия, в которой вы себя видите?

Или в вашей специальности открылись новые горизонты развития?

А может, вы знаете, чем усилить себя как профессионала в своей области?

В крайнем случае, развивать soft skills никогда не будет лишним.

Главное — продолжайте учиться.

В конечном счете

Умный не тот, кто всё знает, а тот, кто осознает, что знает не всё.

Теперь вы знаете, что обсуждаемые профессии не всегда перспективны, инвестиции в обучение быстро окупаются, а ценообразование в школах не так прозрачно, как кажется.

На рынке есть курсы под разные запросы форматов, длительности и уровня профессионализма. Идеальный выбрать просто: обратитесь к данным.