Открыт набор на онлайн-курс по креативным методикам

С 28 ноября по 13 декабря школа ИКРА проведет «Марафон креативных методик», посвященный методологиям, которые упрощают придумывание идей и помогают структурировать креативную работу.

В курс входят три образовательных блока:



Дизайн-мышление и концепция Jobs to Be Done. Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) и теория ограничения систем (ТОС). Методология CRAFT (Creative Algorithm Framework & Tools) и латеральное мышление.

По словам организаторов, «Марафон креативных методик» подойдет специалистам из разных сфер, предпринимателям и руководителям.

Среди преподавателей — директор по маркетингу школы ИКРА Ветас Разносторонний, креативный директор Иван Дьяченко, партнер и куратор Данил Морозенко, а также генеральный директор агентства Events Time Олеся Ясенова.

Узнать подробности и записаться на онлайн-курс можно на сайте.



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