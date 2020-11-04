Открыт набор на онлайн-курс по креативным методикам

Евгения Хрисанфова
С 28 ноября по 13 декабря школа ИКРА проведет «Марафон креативных методик», посвященный методологиям, которые упрощают придумывание идей и помогают структурировать креативную работу.
Открыт набор на онлайн-курс по креативным методикамЕвгения Хрисанфова
В курс входят три образовательных блока:
- Дизайн-мышление и концепция Jobs to Be Done.
- Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) и теория ограничения систем (ТОС).
- Методология CRAFT (Creative Algorithm Framework & Tools) и латеральное мышление.
По словам организаторов, «Марафон креативных методик» подойдет специалистам из разных сфер, предпринимателям и руководителям.
Среди преподавателей — директор по маркетингу школы ИКРА Ветас Разносторонний, креативный директор Иван Дьяченко, партнер и куратор Данил Морозенко, а также генеральный директор агентства Events Time Олеся Ясенова.
Узнать подробности и записаться на онлайн-курс можно на сайте.
Фото на обложке: Indypendenz / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма