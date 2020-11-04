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Открыт набор на онлайн-курс по креативным методикам

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

С 28 ноября по 13 декабря школа ИКРА проведет «Марафон креативных методик», посвященный методологиям, которые упрощают придумывание идей и помогают структурировать креативную работу.

Открыт набор на онлайн-курс по креативным методикам

В курс входят три образовательных блока:

  1. Дизайн-мышление и концепция Jobs to Be Done.
  2. Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) и теория ограничения систем (ТОС).
  3. Методология CRAFT (Creative Algorithm Framework & Tools) и латеральное мышление.

По словам организаторов, «Марафон креативных методик» подойдет специалистам из разных сфер, предпринимателям и руководителям.

Среди преподавателей — директор по маркетингу школы ИКРА Ветас Разносторонний, креативный директор Иван Дьяченко, партнер и куратор Данил Морозенко, а также генеральный директор агентства Events Time Олеся Ясенова.

Узнать подробности и записаться на онлайн-курс можно на сайте.

Фото на обложке: Indypendenz / Shutterstock

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