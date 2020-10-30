Школьникам и студентам стал доступен бесплатный курс по основам технологического предпринимательства Digital Start

В Татарстане для школьников и студентов разработали программу по основам технологического предпринимательства Digital Start. Она доступна в формате обучающих видеолекций, в которых эксперты поделятся знаниями с участниками программы. Чтобы получить доступ к занятиям, надо зарегистрироваться .

Образовательная программа включает лекции от доцентов Высшей школы экономики, действующих специалистов в digital-маркетинге, графическом дизайне, web-разработке. Своим опытом со школьниками и студентами поделятся успешные стартаперы и кураторы школы программирования. После каждой лекции участники получают задание, за выполнение которого начисляются баллы. Из этого выводится рейтинг успеваемости.

Обучающиеся должны придумать идею бизнес-проекта, сформировать команду, изучить клиента и подтвердить проблему, проанализировать рынок. Кроме того, надо создать сайт, привлечь клиентов и инвестиции. На протяжении всей программы у участников будет поддержка от бизнес-инкубатора IT-парка.

Ребятам, которые полностью пройдут программу, выдадут сертификаты об участии. Лучшие команды пригласят на конкурсный отбор и презентацию проектов перед экспертами. Финал пройдёт 5 декабря в онлайн-режиме. Призёры получат ценные подарки.

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