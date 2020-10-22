Онлайн-курсы для предпринимателей: как не потратить деньги зря

Что происходит после прохождения программ, которые обещают научить тебя запускать бизнес и жить долго и счастливо.

Можно ли научиться бизнесу?

Люди всерьёз думают, что можно научиться строить ракеты, управлять самолетом или проводить операции на сердце, а вот работа в бизнесе — это некая генетическая предрасположенность.

Научиться можно чему угодно (спасибо нейропластичности), и предпринимательство — не исключение. Иначе бы не было ни Google (созданного молодыми учеными), ни Microsoft (построенного компьютерными гиками), ни «Нетологии-групп» (которую построил дипломированный актер). Вопрос «можно ли научиться бизнесу?» лучше сформулировать иначе: «Где именно мне учиться бизнесу?» И ответ для каждого будет индивидуальным.

Окей, научиться можно. А зачем?

Как оно часто бывает? Стартапер думает, как ему запустить бизнес или ускорить рост его проекта, и идёт на какой-нибудь онлайн-курс по ускорению бизнеса. Потому что это быстро и дешево — никаких денежных и временных рисков.

Спустя неделю, месяц, три месяца он выходит с новыми знаниями в реальный мир и закидывает своих потенциальных клиентов гугл-формами с вопросами про его будущий бизнес. Листаешь — а в конце вопрос: «Ну что, купили бы?»

Сразу видно, что стартапер поучился методологии кастдев (от англ. Customer development, сокращенно custdev — глубинные интервью с пользователями для получения инсайтов о своём бизнесе) и самостоятельно решил переформатировать глубинные интервью в обычную гугл-форму, которая заканчивается самым провальным вопросом в его жизни: «Ну что, купили бы?». Провальным, потому что люди пожалеют начинающего бизнесмена, неосознанно соврут и поставят галочку напротив «да, купили бы». А он пойдет делать стартап и прогорит с вероятностью 99%.

Здорово, что стартапера научили кастдеву. Нездорово, что научили плохо и не стали проверять: а правильно он всё делает или нет. Вот прям сразу же проверять, в моменте, пока он ещё учится, а не вкидывает сотни тысяч рублей в развитие бизнеса.

Почему ему никто не рассказал, что:

кастдевы проводятся в формате живого интервью (онлайн или офлайн);

во время интервью проверяются гипотезы, поэтому вопросы не берутся из воздуха;

вопросы про будущее не задаются, клиенты соврут;

цель интервью — получить инсайты о бизнесе. Используя тесты в гугл-форме, ты получишь ноль инсайтов?

Неумение проводить кастдев — лишь одна из сотен поголовных ошибок среди молодых предпринимателей, которые где-то что-то увидели, чему-то где-то поучились и пошли повсеместно применять ошибочную версию методологии.

Откуда берутся ошибки?

В защиту стартаперов можно сказать, что вариантов обучения у них не так уж и много.

Любой мало-мальски адекватный акселератор. По мировой статистике, в таких акселераторах из 7 тысяч заявок одобряются примерно 100. Процент успешного поступления в Стэнфорд и то выше. Решение поступить в такой акселератор тянет на съемку очередного фильма «Миссия невыполнима» с Томом Крузом. Онлайн-курсы для предпринимателей. Довольно дешево и довольно быстро. Обещают научить создавать продукты, масштабироваться, вырасти в 200 раз и заставить клиента самого ползти за твоим продуктом. Звучит подозрительно многообещающе, зато порог поступления отсутствует. Библиотеки контента (зачастую бесплатные), где ты просто смотришь обучающие ролики, а дальше сам решаешь, что с этим делать. А чаще всего: не делать. Программы MBA. Они дорогие, долгие и 95% стартаперам на их текущих этапах, будем честны, совершенно не нужны.

Получается, что на рынке бизнес-образования — огромная дыра между «практически недоступным обучением» (MBA, дорогие акселераторы) и программами низкого качества. Чем её можно было бы заполнить? Мы представили идеальное обучение для стартапера и расписали три его самых важных составляющих.

Важная составляющая №1

Бизнес-программа не может быть одинаковой для всех. Каждому бизнесу нужен индивидуальный подход: у каждого разный бэкграунд, сфера деятельности, способ привлечения клиентов и бизнес-модель. Не могут владелец кафе и основатель IT-проекта учиться по одной и той же программе и получать сверхрезультаты. Потому что механизмы роста для каждого будут совершенно разными.

Где есть индивидуальный подход?

Акселераторы, некоторые офлайн- и онлайн-курсы.

Где его нет?

Онлайн-курсы, MBA, библиотеки контента, общие акселераторы.

Важная составляющая №2

Иногда создатели обучающих программ добавляют в продукт наставников, которые периодически смотрят, что там делают ученики, и направляют их по верному пути. Обратная связь от действующих предпринимателей, которые уже прошли путь от идеи до масштабирования, — это круто. Обычно именно таких наставников и рекламируют онлайн-курсы. А потом ты записываешься, узнаешь, что у них за бизнес, и оказывается, что наставники сами только вчера эту программу закончили и вот у них агентство из полутора землекопов с полутора клиентами.

Вместо (или кроме) наставников в обучении стартапера могут участвовать трекеры. Это действующие предприниматели, которые помогают команде стартапа двигаться быстрее и в верном направлении. Они приземляют именно на твой бизнес рекомендованные обучающей программой методы и инструменты и делают так, чтобы к концу обучения человек сделал не 2Х, а 5 или 10Х результат.

Где есть реально опытные наставники или трекеры?

Некоторые акселераторы, иногда MBA.

Где их нет?

Онлайн-курсы, библиотеки контента, ряд акселераторов и программ MBA.

Важная составляющая №3

Если ты хочешь научиться водить машину, тебе не дают книжку с теорией и не выпинывают на магистраль. Тебе дают опытного инструктора, который смотрит, как ты водишь, и говорит, что так, а что не так. И показывает, как доехать от точки А до точки Б, никого не сбив, никуда не врезавшись и выжив, потому что он сам так делал уже сто раз за последние 20 лет.

Любому стартаперу, который только начинает своё дело, и любому бизнесмену, который собирается внедрить новые для него бизнес-методики, нужна подробная обратная связь от тех, кто уже это успешно применял.

Нужна предельная применимость в моменте. Тебе рассказали, что такое кастдев? Будь добр показать, как ты проводишь интервью, дадим обратку. Провел все интервью и проанализировал результаты? Покажи, вдруг что не так. И так по всем бизнес-процессам.

Где есть подробная обратная связь?

Акселераторы, иногда MBA.

Где её нет?

Большинство онлайн-курсов, библиотеки контента.

Итак. Какое образование выбрать предпринимателю?

Если смотреть по важным составляющим, то идеальным образованием для предпринимателя будет акселератор с опытными наставниками или трекерами, которые сопровождают тебя на каждом шагу достижения большой цели и внедрения инструментов в бизнес. Акселераторов в России немало. Но попасть туда сложно по трем причинам:

Жесткий отбор, отсеивающий, как мы уже говорили, 6900 из 7000 проектов. Высокие требования к технологичности проектов (если у тебя не IT-стартап или твоя технология не нова, шансы попадания составят около 0%). Есть платный формат участия, но его стоимость зачастую неподъемна для начинающих предпринимателей.

Получается, на рынке есть нехватка решений для стартапов и начинающих предпринимателей, у которых не выходит пройти в акселератор, но которые тоже хотят кратно двигать свой бизнес вперёд.

«Нетология-групп» решила показать рынку и тебе лично, каким персонализированным и результативным должно быть образование для предпринимателей. И создала MadLab — онлайн-инкубатор, где поставят на ноги твой MVP или масштабируют бизнес. Ты будешь расти под руководством опытных предпринимателей и трекеров, которые вырастили собственные бизнесы и помогли запуститься сотням стартапов в акселераторах ФРИИ, GVA, «Билайна», «Нетологии-групп», «Ростелекома» и других.

Всего за 7 недель ты сможешь увеличить продажи и не попасть в те 90% стартапов, которые не учатся или учатся не там и, по статистике, закрываются в первый год.

Тебя не просто научат методологии, а помогут ее применить, сопровождая на каждом этапе. Будут вопросы — всегда получишь на них квалифицированные ответы.

Внутри:

8 мастер-классов в онлайн-формате, где тебе помогут увеличить продажи, усовершенствовать продукт и заработать больше;

6 встреч с трекером, где тебя научат находить точки роста проекта;

5 доскональных разборов всех домашних работ по твоему проекту;

личный ассистент на время программы;

финальное выступление перед инвесторами.

Стартуем 26 октября. Если хочешь развивать свой стартап под присмотром тех, кому не всё равно, — регистрируйся по ссылке.





Фото на обложке: GaudiLab / Shutterstock