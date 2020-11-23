Выделиться и найти свою нишу: 15 советов тем, кто запускает онлайн-курс

Не все онлайн-школы добиваются успеха. Мария Бушуева, руководитель отдела аналитики «Датмарк», рассказывает, что нужно учесть, чтобы запустить успешный проект по онлайн-образованию.

Мы исследовали 882 курса от 22 школы и ответили на вопросы:

Чему учить: какие специалисты нужны рынку?

Как выделиться за счет длительности курса и нагрузки?

Как длительность влияет на цену в разных школах и направлениях?

Кого выгоднее учить: новичков или профессионалов?

Спрос на онлайн-обучение растет, а за ним растет и предложение. Рынок изобилует курсами по одному месяцу от специалистов-миллионеров с гарантией трудоустройства. Хотите выделиться на их фоне и разработать действительно стоящий курс? У нас есть для вас 15 советов.

Рекомендации разработаны на основе комплексного исследования рынка онлайн-образования в России. Мы выбрали 22 ключевых школы и собрали данные о 882 курсах в пяти основных digital-направлениях: маркетинг, программирование, аналитика, дизайн и управление. Данные собирали с:

сайта-агрегатора онлайн-курсов Tutortop;

платформы для поиска онлайн-курсов Mooc;

собственных сайтов образовательных платформ;

агрегатора работных сайтов Trud.

В исследовании не участвовали маркетплейсы курсов вроде Coursera и Udemy, так как они не отвечают за качество контента, а также курсы на английском языке. Данные по курсам актуальны на сентябре 2020 года, по количеству вакансий и средним зарплатам — на 16 октября 2020.

В результате мы разработали интерактивный дашборд, который полностью адаптирован для мобильных устройств (не забудьте перевернуть экран в альбомную ориентацию).

Если хотите поподробнее изучить конкурентов, переходите к дашборду-агрегатору со ссылками на лендинги курсов и фильтруйте базу курсов по девяти критериям. Но предлагаем начать с советов.





Учите перспективным профессиям

Хотите легко набирать учеников на курс? Тогда выбирайте востребованные на рынке специальности и используйте это как конкурентное преимущество. А чтобы конкурировать было легче, обратите внимание на направления, в которых представлено мало курсов. То есть специалисты на рынке нужны, но их мало кто учит.

Мы назвали такие направления «Востребованными». Их немного, но они есть: например, в направлении аналитики это Data Engineering и финансовая аналитика.

Можете рискнуть и выбрать направление среди «Потенциальных», но убедитесь, что курсов и вакансий мало из-за того, что направление развивается, а не теряет спрос.

Перспективность курсов по аналитике в зависимости от их количества и вакансий на рынке:







Убедите учеников, что обучение быстро окупается

Обучение, как правило, требует немалых инвестиций, поэтому потенциальные студенты с трудом решаются на покупку. Если показать срок окупаемости курса, то это поможет преодолеть барьер цены.

Мы рассчитали, через сколько месяцев в среднем вернутся инвестиции в обучение за счет зарплаты. В большинстве направлений курсы окупаются за 1-2 месяца, быстрее всего в направлениях аналитики и программирования.

Выбирайте те специальности, в которых срок окупаемости самый короткий — сможете использовать эту информацию при продвижении курса.

Срок окупаемости курса по дизайну в месяцах:







Выделяйтесь за счет нагрузки

Как правило, курс отличается либо общей длительностью, либо с высокой недельной нагрузкой. Постарайтесь выбрать нишу, которая выделится на общем фоне.

Например, курсы по дизайну в среднем самые длительные, но недельная нагрузка сравнительно низкая. Нестандартным решением в данном случае будут короткие интенсивы. Но не забывайте про усваиваемость материала, сокращая курс.

Если хотите использовать другие конкурентные преимущества при запуске, то ориентируйтесь на средние показатели длительности и нагрузки в направлении.

Недельная и общая нагрузка по разным направлениям:







Выделяйтесь за счет длительности

Изучите, курсов какой длительности в вашем направлении мало. В дизайне мало интенсивов, а вот в программировании, например, почти нет курсов на 2-3 месяца. Может быть вот она — свободная ниша?

Но не забывайте, что все решает рынок. Если каких-то курсов нет, то они могут быть просто не нужны потребителям.

Длительность курсов по разным направлениям:







Аргументируйте стоимость курса

Как мы уже говорили, клиента нужно убедить платить за обучение, поэтому приготовьтесь аргументировать, почему курс стоит именно столько.

Особенно это важно, если планируете установить цену выше средней. Как правило, стоимость курса сильно зависит от его длительности. Почти всегда. Только в курсах по управлению корреляция слабая.







Если хотите установить цену, соответствующую рынку, ориентируйтесь на линию тренда, а если понимаете, что ваш курс окажется выше нее — объясните клиенту причину. Может быть, у вас именитый преподаватель или личный наставник у каждого студента?

Распределение курсов по маркетингу в зависимости от цены и длительности:







Выберите оптимальный формат обучения

Занятия бывают в режиме реального времени и в записи, и это один из больших вопросов перед запуском курса. Комбинированных форматов на рынке пока мало, поэтому стоит обратить внимание и на них.

Если же выбираете между онлайн и записью, оцените, сколько тех и других курсов уже есть на рынке и какая разница в цене. Например, по маркетингу и программированию курсов в записи мало, но, что удивительно, стоят они сравнительно дороже.

Фактор цены, кстати, немаловажен: не забудьте оценить затраты для разных форматов.

Соотношение количества и средняя стоимость курсов разных форматов по программированию:







Не забудьте про домашнее задание

Или все-таки забудьте? Ведь 90% курсов на рынке включают домашнее задание. Это ли не способ выделиться?

Возможно, но учтите, что работу дома придется восполнить: ученики должны максимально отрабатывать все задачи онлайн, но в индивидуальном режиме. Иначе материал не усвоить. Без домашнего задания цену придется снизить: в среднем такие курсы стоят значительно меньше.

Соотношение количества и средней стоимости курсов по управлению с домашним заданием и без него:







Определите свою специализацию

Курсы в нескольких направлениях могут себе позволить только гиганты онлайн-образования. Причем неизвестно, как это влияет на качество обучения.

Небольшие же школы, как правило, выбирают одну-две сферы, в которых будут запускать курсы. Это отличная стратегия для начала пути: вы сможете заработать репутацию и вырасти в будущем, как в свое время сделали GeekBrains.

Количество курсов, предлагаемых школами в разных направлениях:







Найдите оптимальное соотношение длительности и стоимости

Длительные и недорогие курсы — редкость. Как и короткие, но дорогие. Никто не предлагает такие курсы.

А может быть здесь кроется выигрышная стратегия?

Подумайте, как вы можете занять свободное место, например, длительных и недорогих курсов? Предложите сопровождение по карьерной лестнице или постепенное изучение дополнительных навыков в облегченном режиме.

Распределение школ по средним цене и длительности их курсов по аналитике:







Продумайте стратегию ценообразования

Если будете работать в нескольких направлениях, то можете строить ценообразование по-своему в каждом. В одном направлении предлагать сравнительно дорогие курсы, а в другом установить цену ниже рынка.

Например, Skillbox предлагает сравнительно недорогие курсы по аналитике, однако цены на курсы по управлению здесь выше среднего.

Распределение курсов школы в зависимости от цены и длительности (на примере Skillbox):







Решите, кого планируете учить

У вас есть два пути:

Можете предлагать курсы всех уровней: от Junior до Senior. Плюсы: вы сможете повторно привлекать существующих клиентов на курсы более высокого уровня. Не минус, но важно: нужно будет тщательно работать над удовлетворенностью, удержанием и повторными покупками. Можете сконцентрироваться на одном уровне и заработать репутацию узкопрофильной школы. Например, обучайте на уровне Middle: уже не новичков, но еще не профессионалов. Таких курсов на рынке сравнительно мало. Особенно в маркетинге.

Доли курсов по дизайну разных уровней подготовки в школах:







Выберите формат для разных уровней подготовки

Если решили сконцентрироваться только на одном уровне, посмотрите, как обычно учатся специалисты: онлайн или по урокам в записи. Вполне возможно, что самые распространенные форматы и есть наилучшие. Но стоит убедиться — спросите целевую аудиторию.

Например, на уровне Middle мало занятий вживую, а что если именно их не хватает потенциальным студентам? Профессионалы же чаще учатся в режиме онлайн, но вдруг занятым специалистам хочется учиться в своем темпе и смотреть занятия в записи?

Доли курсов по маркетингу с онлайн-уроками на разных уровнях подготовки:







Выбирайте длительность в зависимости от уровня подготовки

Ожидаемо, что курсы для новичков более длительные: изучить нужно много, а студенты еще не разбираются в теме. Поэтому пробовать запускать интенсивы по обучению с нуля не рекомендуем, вряд ли вы так создадите хороших специалистов.

А вот профессионалов может заинтересовать постепенное совершенствование: предложите специалистам уровня Middle и Senior более длительный курс с комфортной нагрузкой.

Длительность курсов разного уровня подготовки:







Помогите новичкам преодолеть барьер цены

В обучении с нуля курсы почти всегда самые дорогие, потому что они же самые длительные. Скорее всего, преодолеть барьер цены новичкам весьма непросто: изучать новую профессию с нуля люди идут в надежде на более высокий заработок, потерять кровно заработанные на этом этапе очень страшно.

Постарайтесь помочь потенциальным клиентам преодолеть барьер цены: предложите оплату частями с возможностью возврата стоимости, оплату по окончании курса или после трудоустройства.

Средняя стоимость курсов разного уровня подготовки:









Собирайте обратную связь от студентов

Аналитика может подсказать, в каком направлении двигаться, но всего она не скажет. Исследуйте целевую аудиторию, спрашивайте ее мнение о программе курса, формате, длительности… Обо всем. Спрашивайте до запуска курса, во время его прохождения и по окончании анализируйте результаты и улучшайте свой образовательный продукт.





Как достичь максимума

На рынке онлайн-образования выделиться среди конкурентов помогут длительность и стоимость курса, нагрузка, формат обучения и подход к специалистам разного уровня. И обязательно расскажите клиентам, что их будущая профессия востребована на рынке, стоимость курса оправдана, а инвестиции в обучение быстро окупятся.

Если хотите развиваться и после запуска курса, собирайте обратную связь от студентов, анализируйте результаты и продолжайте следить за рынком.

Не забывайте, что рынок онлайн-образования в России еще на стадии становления. Многие ниши свободны, спрос устойчиво растет и большое количество предпринимателей обращает внимание на этот сегмент. Если хотите занять свое место под солнцем, то действуйте смелее. А аналитика вам поможет не ошибиться.



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