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Истории

Как восстановить мотивацию после 2020 года

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор

Дарья Сидорова

2020 год был тяжелым для всех. Возможно, многие сейчас испытывают безвыходность и отстраненность от радостей жизни. На восстановление потребуется некоторое время, поэтому не стоит требовать от себя великих достижений прямо сейчас.

Основатель и CEO Stanton & Company Эми Стентон рассказала, почему испытывать такие эмоции вполне естественно, и поделилась советами по восстановлению мотивации.

Как восстановить мотивацию после 2020 года

В прошлом году мы вложили много сил в то, чтобы приспособиться ко всем изменениям. И хотя мы проводили дома день за днем в одиночестве, кажется, будто у нас не было времени на то, чтобы осознать всю тяжесть и неопределенность ситуации.

Если вы чувствуете, что зашли в тупик, не переживайте — сейчас многие испытывают то же самое.

Все мы хотим составить список планов на новый год. Однако, если у вас не хватает на это сил, постарайтесь сосредоточиться на том, чтобы осознать, насколько тяжелым стал прошедший год для вас и ваших близких, и принять эмоции, с которыми вы столкнулись сейчас.

И вот как это сделать.

Будьте честны

Все мы привыкли на вопрос «‎Как дела?» говорить, что все хорошо. Однако если на деле это не так, постарайтесь ответить честно.

Рассмотрите этот вопрос как быструю проверку психического здоровья. Спросите у себя следующее.

  • Как вы себя чувствуете?
  • Чего вам не хватает?
  • Что вас беспокоит?
  • Что бы вы хотели обсудить?

Медитация поможет почувствовать себя лучше. Также будут полезны упражнения на саморефлексию, например ведение дневника или рисование. 

Однако начать стоит с того, чтобы быть более честным по отношению к себе и окружающим. А значит говорит о своих настоящих чувствах.

Это не призыв к тому, чтобы начать жаловаться. Просто позвольте себе выразить испытываемые эмоции, особенно в такое непростое время.

Поддерживайте близких

Верите ли вы собеседнику, который говорит, что у него все в порядке?

Когда вы искренни по отношению к другим, они отвечают вам тем же. Человеческое общение может принести огромную пользу прямо сейчас. Простой телефонный звонок, разговор по видеосвязи или даже сообщение дает вашим близким понять, что вы беспокоитесь о них.

Человеку важно знать, что рядом есть тот, кто готов его поддержать. А помогая другим, вы можете улучшить и свое настроение.

Высыпайтесь

Сон играет важнейшую роль для нашего здоровья — как психического, так и физического. Поэтому ему следует отдавать наивысший приоритет. После хорошего отдыха обстоятельства кажутся гораздо более управляемыми и менее тяжелыми.

Часто сон может стать одним из самых эффективных способов провести перерыв и восстановить силы. Это простая возможность, доступная каждому, и упускать ее не стоит.

Источник.

Фото на обложке: Shift Drive / Shutterstock

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