Как восстановить мотивацию после 2020 года

Основатель и CEO Stanton & Company Эми Стентон рассказала, почему испытывать такие эмоции вполне естественно, и поделилась советами по восстановлению мотивации.

2020 год был тяжелым для всех. Возможно, многие сейчас испытывают безвыходность и отстраненность от радостей жизни. На восстановление потребуется некоторое время, поэтому не стоит требовать от себя великих достижений прямо сейчас.

В прошлом году мы вложили много сил в то, чтобы приспособиться ко всем изменениям. И хотя мы проводили дома день за днем в одиночестве, кажется, будто у нас не было времени на то, чтобы осознать всю тяжесть и неопределенность ситуации.

Если вы чувствуете, что зашли в тупик, не переживайте — сейчас многие испытывают то же самое.

Все мы хотим составить список планов на новый год. Однако, если у вас не хватает на это сил, постарайтесь сосредоточиться на том, чтобы осознать, насколько тяжелым стал прошедший год для вас и ваших близких, и принять эмоции, с которыми вы столкнулись сейчас.

И вот как это сделать.

Будьте честны

Все мы привыкли на вопрос «‎Как дела?» говорить, что все хорошо. Однако если на деле это не так, постарайтесь ответить честно.

Рассмотрите этот вопрос как быструю проверку психического здоровья. Спросите у себя следующее.

Как вы себя чувствуете?

Чего вам не хватает?

Что вас беспокоит?

Что бы вы хотели обсудить?

Медитация поможет почувствовать себя лучше. Также будут полезны упражнения на саморефлексию, например ведение дневника или рисование.

Однако начать стоит с того, чтобы быть более честным по отношению к себе и окружающим. А значит говорит о своих настоящих чувствах.

Это не призыв к тому, чтобы начать жаловаться. Просто позвольте себе выразить испытываемые эмоции, особенно в такое непростое время.

Поддерживайте близких

Верите ли вы собеседнику, который говорит, что у него все в порядке?

Когда вы искренни по отношению к другим, они отвечают вам тем же. Человеческое общение может принести огромную пользу прямо сейчас. Простой телефонный звонок, разговор по видеосвязи или даже сообщение дает вашим близким понять, что вы беспокоитесь о них.

Человеку важно знать, что рядом есть тот, кто готов его поддержать. А помогая другим, вы можете улучшить и свое настроение.

Высыпайтесь

Сон играет важнейшую роль для нашего здоровья — как психического, так и физического. Поэтому ему следует отдавать наивысший приоритет. После хорошего отдыха обстоятельства кажутся гораздо более управляемыми и менее тяжелыми.

Часто сон может стать одним из самых эффективных способов провести перерыв и восстановить силы. Это простая возможность, доступная каждому, и упускать ее не стоит.

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