Четыре простых способа улучшить свое психическое здоровье этой зимой

Пандемия навсегда изменила такие привычные социальные явления, как личное общение, досуг и путешествия. Из-за этого многие испытывают тревогу и стресс. Новогодние праздники — наш шанс объективно оценить свое психологическое состояние и найти время для важных вещей.

Будьте добры к себе

Праздничные дни нередко становятся причиной стресса, и это чувство может усугубиться во время пандемии. Поэтому важно проявить к себе заботу, попробовать что-то новое или иначе взглянуть на привычные вещи.

Постарайтесь найти преимущества в вынужденной изоляции. Возможно, для вас это шанс избежать неудобных вопросов от родственников за праздничным столом или встречи с неприятными коллегами на корпоративной вечеринке. Займитесь украшением дома, если это обычно приносит вам радость. А если это вас утомляет, то позвольте себе отказаться от ритуала.

Чтобы поддерживать психическое здоровье в условиях пандемии, найдите источники положительных эмоций для себя и своей семьи.

Сосредоточьтесь на том, что вы можете изменить

Во время кризиса очень легко поддаться негативным эмоциям, поскольку мы уделяем больше внимания тому, что не можем контролировать. В конечном итоге это может привести к тревоге, депрессии, а также к чувству беспомощности. Если вы измените свой взгляд на ситуацию и сосредоточитесь на том, что вы в силах изменить, это поможет справиться со стрессом во время праздничных дней.

Для начала можно составить список из двух столбцов:

то, на что вы можете повлиять — ваши занятия, действия или решения, то, что вне вашего контроля — например, ожидания других людей.

Теперь сконцентрируйте свою энергию на примерах из первого столбца. Постарайтесь не переживать о том, что вы не в силах изменить. От ваших действий зависит, насколько вы будете наслаждаться предстоящими праздниками.

Поддерживайте связь с близкими

Раньше праздничные дни и семейные встречи были основными источниками праздничного стресса. Из-за требований сохранять дистанцию и изолироваться проводить время с близкими стало сложнее.

Поскольку многие уже устали от ежедневных встреч в Zoom, можно найти новые необычные способы общения с близкими. Переписка с родственниками, совместные онлайн-игры или участие в виртуальных кулинарных мастер-классах могут создать ощущение близости. Постарайтесь чаще выбирать позитивные темы для разговоров с родными — это поможет улучшить настроение и не позволит одиночеству одолеть вас.

Более того, виртуальная связь особенно важна для пожилых людей, поскольку в праздники они могут чувствовать себя более изолированными, чем обычно. Чтобы поднять настроение, будет достаточно простого телефонного звонка.

Займитесь благотворительностью

Из-за ограничений на поездки и сокращения трат на праздничные покупки многим удастся сэкономить. Лучший способ потратить эти деньги с пользой — помочь нуждающимся.

Многие некоммерческие организации и благотворительные фонды в этом году находятся в тяжелом положении. Пожертвования и финансовая поддержка близких вам проектов поднимут настроение и позволят ощутить связь с другими людьми. Вы сможете помочь кому-то наладить жизнь и испытаете чувство собственной значимости, что положительно отразится на вашем психологическом здоровье.

В этом году нас ждут самые необычные зимние праздники, когда мы наконец сможем позволить себе сосредоточиться на своем психическом здоровье, расслабиться и найти новые источники энергии и вдохновения. В конечном итоге небольшие действия, предпринятые сейчас, окажут глубокое влияние на наше самочувствие в будущем.

Источник.