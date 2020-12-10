Восемь привычек, которые делают нас несчастными

Счастье — это не что-то несбыточное и не цель, к которой стремятся всю жизнь. Это результат практических рутинных действий, которые избавляют от ненужного стресса и формируют осмысленное отношение к себе и окружающим. Чтобы избавиться от плохого настроения, достаточно отказаться от этих восьми привычек.

1. Принимать все близко к сердцу

Жизнь несправедлива, и ничто не достается нам просто так. Более того, мир в целом к нам безразличен. Однако несчастные люди воспринимают каждую неудачу как личное оскорбление.

Не стоит преувеличивать собственную значимость. В конце концов, каждый из нас — всего лишь один человек из почти 8 млрд, живущих на планете.

Несчастные люди обвиняют в своих неудачах всех, кроме самих себя.

2. Концентрироваться на препятствиях, а не решениях

Несчастливый человек думает, что весь мир настроен против него, и всюду видит тому подтверждения.

Однако чем больше мы концентрируемся на негативных факторах, тем больше вредим себе и своей продуктивности.

Вместо того, чтобы двигаться вперед и работать над своими ошибками, несчастные люди в любой ситуации видят лишь негатив. Их взор направлен не в будущее, а в прошлое.

3. Неадекватно оценивать себя и свои потребности

Самосознание не является гарантией счастья, однако во многих отношениях не дает вам чувствовать себя одиноким. Несчастные люди постоянно погружены в негативные мысли, и одна из причин этого — конфликт самооценки с внешним миром, главным образом потому, что самооценка довольно расплывчата.

Если вы не знаете, где должны быть ваши личные границы и как их установить, вам придется нелегко. Учитесь извлекать опыт из каждого конфликта.

4. Оставаться в зоне комфорта

Мало кто из нас сразу осознает свои сильные и слабые стороны. Над этим важнейшим навыком требуется работать. Однако несчастные люди предпочитают оставаться в зоне комфорта, и в результате привыкают бояться повседневной жизни.

Жизнь не должна превращаться в постоянную борьбу. Однако те, кто не встает с дивана и надеется, что его мечты осуществятся сами собой, программируют себя на застой и эмоциональное выгорание.

Не стоит ждать, что жизнь изменится — меняйте ее сами. Не нужно надеяться, что ошибки научат жизни — анализируйте их.

5. Соглашаться на все

Отсутствие комфорта, как и его избыток, делает нас несчастными. Если вы соглашаетесь на все — от просьб других людей до каждого уведомления на вашем телефоне — вы не можете контролировать свою жизнь.

Умение говорить «нет» не только очень важно для нашего психического здоровья, но и привносит в жизнь элемент счастливых случайностей. Чтобы испытать озарение, нужно свободное время для раздумий.

Если вас расстраивает то, что вам ни на что не хватает времени — пересмотрите свои приоритеты. Здоровый баланс между «нет» и «да» сделает вашу жизнь комфортнее.

6. Не отдыхать

Мы чувствуем усталость не только из-за слишком усердного труда, но и из-за его отсутствия. Когда у нас нет сил, настроение портится, и это даже не привычка, а природный механизм. Однако чтобы победить чувство усталости, важно проанализировать ежедневные привычки. Возможно, именно они являются причиной недомогания.

Постарайтесь спать не меньше 8 часов, исключить из рациона тяжелую пищу, не злоупотреблять кофе и алкоголем. Это может занять некоторое время, но рано или поздно усилия окупятся.

7. Быть неразборчивым в людях

Несчастные люди, как правило, боятся одиночества. Они лучше проведут время с людьми, которые им не подходят, чем останутся один на один с собственными мыслями.

Не стоит вступать в отношения из-за чувства одиночества. Не нужно работать в токсичной среде только из-за того, что это хорошо оплачивается. Общаться с негативными людьми вредно. Ничто из этого не лучше, чем одиночество, каким бы неприятным оно ни было.

Поначалу одиночество пугает. Однако со временем можно научиться принимать себя. Цените собственную компанию и жизнь станет приятнее.

8. Надеяться, что все наладится само собой

Люди в вашем окружении, состояние вашего здоровья, то, как складывается ваша жизнь — это лишь ваш выбор и ответственность.

Вам может казаться, что эти мелочи ни на что не влияют, но это не так. Не ждите, что добро случится с вами, делайте добро окружающим. Вы — источник всего хорошего, что может и произойдет в вашей жизни.

Сосредоточьтесь на решениях, а не на проблемах. Разберитесь в себе. Пусть вы будете двигаться медленно, главное — всегда двигаться вперед. Позволяйте себе отдохнуть, но не задерживайтесь на месте.

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Фото на обложке: Tom Sompong / Depositphotos