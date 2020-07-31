«Мыслить смелее и проверять гипотезы»: как построить экосистему EdTech-проектов

Мария Конопелько, основательница проектов Digital Banana , Digital Jungle и Solvery , построила полноценную экосистему взаимодополняющих EdTech-проектов: IT-школу для подростков, профориентационное мероприятие для подростков и взрослых и стартап, где взрослые изучают IT-направления. Мария рассказывает, как эффективно организовать этот процесс и создать свою экосистему.

В основе развития любого продукта лежат потребности пользователей. Чтобы закрыть большинство из них, нужно протестировать не одну стратегию.

Существуют две противоположные точки зрения на потребности целевой аудитории: первая — о том, что только пользователь знает, что ему нужно. А вторая — о том, что пользователю нужно объяснить, что этот продукт ему необходим.

Первый проект я запустила в 24 года, опираясь на личные ощущения. Тогда я проанализировала, чего мне не хватало в школьные годы — вовлеченности со стороны преподавателей и поддержки единомышленников.

Эти выводы и мой интерес к IT стали базой для моего первого проекта. А следующие проекты оттолкнулись от потребностей потенциальной целевой аудитории.

Например, после общения с родителями и школьниками стало ясно, что многие из них не разбираются в IT-рынке. Тогда появилось профориентационное мероприятие «Цифровые джунгли», которое позволяет познакомиться с профессиями в сфере IT и Digital, принять участие в практических мастер-классах, а главное — пообщаться с представителями компаний.

Мы узнали еще об одной боли наших клиентов: родители не только прививали интерес к IT своим детям, но и сами хотели развиваться в этом направлении — это стало основой размышлений на тему IT-образования для взрослых. Мы не хотели менять фокус, но несколько лет вынашивали идеи. Когда пришло время и опыт, мы поняли, что готовы сделать проект — появился Solvery.

Это классический стартап: инвестиции, IT-платформа, потенциал для масштабирования по всему миру. Тут свои законы, но принципы те же: предыдущий опыт помогает ощутить боли потенциальной ЦА. Полагаясь на них, можно формулировать гипотезы и проверять их. Параллельно важно общаться с потенциальными клиентами — это звучит гораздо проще, чем реализуется на деле.

Легко потерять связь с пользователями, особенно если у вас небольшая команда, нет отдельных продакт-менеджеров и службы поддержки, которые сообща могут постоянно контролировать этот вопрос.

Еще один важный принцип — любить свое дело и стараться делать его хорошо изо дня в день. Люди будут чувствовать вашу искренность, станут более лояльными и вовлеченными.





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От потребности аудитории до стартапа

Экосистемы можно строить по разным принципам. Мы, например, расширяем целевую аудиторию вокруг одной темы. Берем прикладной навык (например, программирование или разработку) и обучаем ему детей и взрослых, но разными способами. У детей — курсы и мероприятия, а у взрослых — менторы и наставники.

Можно делать смежные продукты для одной аудитории. Например, создавать для школьников курсы, электронные дневники и онлайн-учебники.

Если аудитория одна, но боли совершенно разные — допустим, «учить английский» и «делать домашние задания без помощи родителей» — то они явно тянут на разные продукты. Это не проблема. Если у вас есть комплементарные друг другу Edtech-проекты, можно привлекать аудиторию из одних в другие. В этом случае кросс-постинг в соцсетях, рассылки пользователям — все идет в дело. Нужно информировать свою лояльную аудиторию, но не пытаться ей что-то навязчиво продавать. Хотя такой соблазн бывает, так как клиенты уже нас знают и может казаться, что они готовы к коммуникации.

Чтобы не стать навязчивым для своей целевой аудитории, не нужно пытаться постоянно запускать что-то новое.

Чтобы понять и прочувствовать даже один продукт, который вы запустили, у вас могут уйти годы. Идеи может быть сложно отсеивать и приоритизировать. Но когда бизнес уже работает, появляются четкие критерии для оценки, какую пользу проект принесет. Будет ли новое направление конверсионным или оно для души. Мы часто делали для души в самом начале, но позднее поняли цену эффективности и фокуса.

Совмещать развитие нескольких EdTech-проектов без ущерба для качества и результата можно только за счет новых лидеров-руководителей, которые растут внутри команды. Я не вовлечена во все проекты в одинаковой мере — это просто невозможно.

Запуская новый стартап, нужно найти человека, на которого можно оставить хотя бы операционные задачи. Сейчас я принимаю активное участие исключительно в стратегически важных вопросах, которые касаются будущего моих проектов. Digital Banana и «Цифровыми джунглями» занимается команда под управлением операционного директора.





Перспективные ниши EdTech

Все это применимо не только к онлайн-курсам. В рамках EdTech-рынка можно успешно развивать и другие проекты, а для этого нужно изучать рынок и использовать имеющиеся бизнес-модели, либо искать регулярную потребность, которую никто до вас не замечал. К счастью, технологии позволяют нам использовать привычные практики по-новому. Например, обучать сотрудников предприятий, используя VR.

Поиску иных инструментов способствует кризис. Пандемия подстегнула переход мира в онлайн и стала препятствием для традиционного образования. По итогам 2020 года российский рынок EdTech может вырасти до 66-65 млрд рублей — ежегодно он увеличивается на 20-25%. Только за первый квартал 2020 года 30 крупнейших EdTech-компаний России заработали 2,8 млрд рублей. При этом по оценке аналитиков «Актион-МЦФЭР», преуспели фирмы, которые занимаются сегментами школьного образования и digital-профессиями.

Если говорить об актуальных трендах в этих направлениях, то я бы выделила индивидуализацию обучения, автоматизацию рутинных процессов, использование искусственного интеллекта и раннее обучение.

Отчасти это подтверждают и последние венчурные сделки в EdTech. Например, в апреле этого года стартап российских разработчиков MyBuddy.ai привлек $1 млн от фонда Leta Capital. Он развивает виртуального голосового репетитора английского языка на основе ИИ. Весной инвесторы вложили $1 млн в интерактивную платформу для обучения детей «Умназия».





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При выборе новой ниши можно обратить внимание на результаты исследований. Например, образовательной онлайн-платформы «Учи.ру» и Vinci Agency. Аналитики выделили несколько подходов к школьному обучению, которые стали популярны за три месяца (с марта по май 2020 года).

В топ-5 входят:

Zoom и видео платформы для школы; Массовый открытый онлайн-курс (MOOК); Обучение по запросу (Inquiry-based learning). В этом случае ученик самостоятельно выбирает предмет, осваивает материал своими силами; Мобильное обучение (M-learning), при котором активно используют гаджеты; Гибкое обучение (Flexible learning). Эта методика ориентирована на индивидуальное преподавание и не предполагает жестких правил.

Важно пробовать и проверять гипотезы, мыслить смелее, но не отказываться от очевидных решений. Иногда то, что кажется слишком простым, — и есть достойная идея, которую получится масштабировать и превратить в экосистему компаний.



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