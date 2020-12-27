«Система образования, какой мы её знали, больше не существует»: как учиться в новой реальности

Об учёбе по интернету и о том, какое будущее ждёт систему образования, рассказывает директор российского филиала международной образовательной компании «ЯКласс» Андрей Илингин.

Пандемия, локдаун, массовый переход на дистанционное обучение — ещё прошлой зимой всё это казалось сценарием научно-фантастического сериала или компьютерной игры, но внезапно стало нашей жизнью.

Как это было

В начале марта про дистанционное обучение только шутили, но уже в середине месяца школы закрылись буквально в один день.

По всей стране проблемы были примерно одинаковыми:

низкая скорость интернета;

нехватка оборудования (у некоторых учителей и школьников дома не было компьютеров);

стресс и непонимание, что делать в сложившейся ситуации.

Примерно те же сложности наблюдались во всём мире. Так, в Португалии у 20% детей нет дома компьютеров и выхода в интернет. В странах Африки возможность учиться онлайн отсутствует у 80% школьников. А что касается сформированности у педагогов необходимых компетенций, в развитых странах лишь половина учителей владеет современными технологиями обучения. Для учителей Германии работа с цифровыми технологиями оказалась сложной — в сравнении с другими европейскими странами, педагоги реже интегрируют цифровые медиа в обучение.

Россия в рейтинге государств по качеству использования инноваций в обучении заняла 6 место, а по поддержке, которую специалисты оказывали друг другу, вошла в ТОП-20. Две трети педагогов сумели адаптироваться, оперативно освоить частные электронные образовательные платформы и активно делились опытом с коллегами.

Школьники, хорошо владеющие технологиями, казалось, должны были без проблем перейти на новый формат обучения. Но здесь, на мой взгляд, имели место завышенные ожидания: одно дело — использовать компьютер и смартфон для развлечений или дополнительных занятий, другое — полностью перестроить образовательный процесс. Поэтому можно сказать, что даже для подростков тотальный онлайн оказался вызовом, и неверно будет укорять школьников: «Ну ты же и так всё время с гаджетами, почему ты сейчас говоришь, что тебе сложно учиться?!»

Сложности дистанционного образования

Пандемия стала вызовом мировой системе образования. Одним из итогов становится переход от традиционного обучения к смешанному: для младших классов в приоритете будет режим офлайн, для старших — онлайн. Такой подход позволит выстроить индивидуальную образовательную траекторию для каждого учащегося, персонализировать учебный процесс и сохранить мотивацию к обучению, что положительно скажется на качестве полученных знаний.

Однако уйдёт много времени, чтобы эта идея функционировала правильно. Сейчас педагоги лучше готовы к проведению уроков на дистанте, за время первой волны они нашли оптимальные для себя цифровые ресурсы и научились пользоваться функционалом платформ. В целом, пока опыт второй волны показывает: проблемы первого дистанта не учтены.

На наших глазах трансформируется система образования, которая, пусть с небольшими изменениями, стабильно функционировала десятки лет. Тот самый случай, когда внешние факторы решили за нас: о необходимости менять традиционный подход говорили много, но по факту ничего не происходило, а пандемия заставила шевелиться быстрее.

Основываясь на опыте двух волн дистанта, можно сказать, что умение быть пластичным и восприимчивым к изменениям выходит на первый план. Система образования, какой мы её знали, больше не существует.

Речь не идёт о желании «выгнать» всех в онлайн и лишить живого общения. Дело в том, что теперь значимыми становятся другие навыки, в том числе цифровая грамотность и soft skills. Поэтому те, кто сумеют перестроиться уже сейчас, кто будет чутко прислушиваться к колебаниям реальности, станет лидером будущего.

Последствия дистанта: результаты ЕГЭ и поступление в вузы

Ключевой проблемой дистанта стало то, что он пришёлся на самый разгар подготовки к ЕГЭ — десятки тысяч выпускников лишились возможности получать от педагогов обратную связь в очном режиме. Большинство были уверены, что онлайн-обучение, перенос сроков сдачи экзаменов и напряженная обстановка во время их проведения отрицательно скажутся на результатах.

К счастью, пессимистические прогнозы не сбылись.

Итоги ЕГЭ по большинству предметов оказались лучше прошлогодних:

количество набравших 81-100 баллов по географии увеличилось на 4,3%;

по литературе — на 4,6%;

по профильной математике — на 6,6%;

по обществознанию — на 2,1%.

По результатам экзаменов в российские вузы поступили более миллиона старшеклассников, из них 242 тысячи — на бюджет. Так что несмотря на стрессы, перегрузки и неопределённость, выпускники отлично справились.

Мне кажется, позитивные результаты вступительной кампании 2020 объясняются тем, что школьники гораздо более гибкие и подвижные, чем старшее поколение, лучше разбираются в цифровых ресурсах и готовы адаптироваться. Как бы ни было важно «живое» общение, как бы мы ни хотели вернуться к привычному формату, в экстренных случаях все средства хороши. И ученики поняли это куда быстрее педагогов.

Второй подход к дистанционке

Несмотря на все надежды, вторая волна всё же случилась и отправила всех на повторных карантин: только за сентябрь 95 школ по всей России ушли в онлайн.

С одной стороны, первая волна дистанционного обучения показала, к чему готовиться. Мы научились планировать онлайн-обучение: заблаговременно подбирать учебные материалы, чтобы не тратить время на поиск во время урока, бронировать время индивидуальных консультаций (навык здорово пригодится во взрослой жизни), оцифровывать конспекты и даже учитывать фон для видеозвонка, чтобы не отвечать на фоне гирлянды носков на стуле.

С другой, большую часть проблем закрыть не получилось: особенно те, что касаются наличия гаджетов у детей, стабильного высокоскоростного интернета, распределения федерального и региональных бюджетов и адекватного выбора цифровых образовательных платформ.

Ко всему перечисленному можно добавить и недовольство родителей, которые уверены, что никакие технические нововведения не способны заменить традиционное «живое» обучение. Поэтому очередное продление осеннего дистанта стало причиной для бунта: более 400 родителей собрались на сход 4 ноября, чтобы выступить против масштабного внедрения онлайн-образования.

Однако выступают родители в основном против очевидных недостатков государственной системы онлайн-образования — неверно распределённых мощностей систем видеосвязи, не справляющихся с повышенным спросом, нехватки технического оснащения учителей и школьников, непродуманных планах уроков. Вопрос безопасности детей и растущая заболеваемость среди педагогов примиряют родителей и заставляют фокусироваться на преимуществах дистанционного образования.

Как жить дальше

Как бы то ни было, дистанционное образование на какое-то время становится ведущим вариантом, поэтому надо научиться жить в этих условиях.

Если в школе даже «стены помогают», дома слишком много отвлекающих факторов: от шумных младших братьев-сестёр до релиза игры или недосмотренного сериала. Для этого и нужна рабочая зона, в которой можно только учиться, все развлечения — за её пределами. Минимальный набор — компьютер или планшет, учебники, тетради и органайзер с канцелярией.

To-do-list с планом на день, неделю, в котором можно вычёркивать сделанное, позволит контролировать, куда уходит время. Можно вести его от руки, в ежедневнике или настольном планере, а можно перевести в цифровой формат. В нашей компании все сотрудники работают на удалёнке, поэтому мы активно используем сервисы Google: календарь для распределения задач и бронирования времени для переговоров, Таблицы для структурирования задач, Документы для совместной работы над проектами.

Удобно также использовать таск-менеджеры — специальные программы, в которых надо заводить карточки под конкретные задачи, назначать статусы («надо сделать», «в работе», «для обсуждения») и расшаривать доступ для нескольких пользователей. Можно, например, скооперироваться с друзьями перед подготовкой к контрольной или экзамену и разделить работу между всеми.

Цифровые ресурсы вроде «ЯКласс» помогают вспомнить темы прошлых лет, отработать сложные задания и подготовиться к проверочным. Главное преимущество — практически бесконечное количество генераций, то есть определённое задание можно выполнять столько раз, сколько необходимо для достижения отличного результата.

В целом, учёба в дистанционном формате даёт больше свободы, главное — грамотно ей воспользоваться: уделить время себе и своим задачам, разобраться, что интересно на самом деле, и направить силы на достижение собственных целей.

Фото на обложке: Unsplash