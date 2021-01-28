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Роберт Дауни-младший запустил венчурный фонд для инвестиций в greentech-стартапы

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Актер и продюсер Роберт Дауни-младший объявил о создании венчурного фонда Footprint Coalition Ventures. Он будет инвестировать в стартапы, занимающиеся климатическими проблемами. При этом фонд будет разделен на 2 направления для финансирования компаний ранних и поздних стадий развития. Об этом сообщает TechCrunch.

Роберт Дауни-младший запустил венчурный фонд для инвестиций в greentech-стартапы

По данным издания, фонд будет стремиться делать 6 инвестиций в год в стартапы ранних стадий и закрывать 4 сделки с компаниями более поздних этапов развития.

Footprint Coalition Ventures создан в партнерстве с AngelList в виде rolling funds. Последние отличаются от традиционных венчурных фондов тем, что привлекают средства от квалифицированных инвесторов на ежеквартальной основе. В фонде Дауни-младшего инвестиционное обязательство для каждого инвестора составляет $5 тысяч в квартал, пишет TechCrunch.

Отмечается, что фонд входит в структуру организации Footprint Coalition. Она была создана Робертом Дауни-младшим в 2019 году для реализации экологических инициатив. Фонд ориентирован на технологичные стартапы из областей:

  • пищевой промышленности,
  • сельского хозяйства,
  • энергетики и транспорта,
  • образования,
  • медиа,
  • новых материалов и передовых экологических решений.

На данный момент Footprint Coalition имеет 5 портфельных компаний: медиаплатформу Arcadia Earth, ферму по выращиванию насекомых Ynsect, производителя бумажных изделий из бамбука Cloud Paper, стартап по производству биопластика RWDC Industries, финтех-компанию Aspiration.

Фото: Timesofindia

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