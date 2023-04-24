«Автономный ChatGPT»: что такое AutoGPT и почему о нем все говорят

Новый этап в эволюции ИИ — AutoGPT, приложение с открытым исходным кодом, которое автономно выполняет поставленные задачи. В отличие от ChatGPT, у него есть доступ к интернету и долгосрочная память. Рассказываем о его возможностях.

AutoGPT, который, возможно, недавно встретился вам в социальных сетях, — это приложение с открытым исходным кодом, созданное разработчиком игр Тораном Брюсом Ричардсом, которое использует модели генерации текста OpenAI, в основном GPT-3.5 и GPT-4, для «автономной» работы.

Никакого волшебства в этом нет: AutoGPT дает ответ, а потом использует его в качестве дополнительных запросов к модели, повторяя эти действия, пока задача не будет завершена.

По сути он представляет собой GPT-3.5 и GPT-4 в паре с ботом-компаньоном, который объясняет GPT-3.5 и GPT-4, что делать. Пользователь формулирует цель для AutoGPT, а бот, в свою очередь, использует GPT-3.5 и GPT-4 и несколько программ для выполнения каждого шага, необходимого для достижения любой поставленной им цели.

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Особенность AutoGPT в том, что он умеет взаимодействовать с приложениями, программным обеспечением и сервисами как через сеть, так и локально, как веб-браузеры и текстовые процессоры. Например, по запросу «помоги мне развивать мой цветочный бизнес» AutoGPT может предложить вполне правдоподобную рекламную стратегию и создать базовый сайт.

Как объясняет разработчик Джо Коэн, AutoGPT, по сути, автоматизирует многоэтапные проекты, которые требовали бы постоянно отправлять запросы с помощью модели искусственного интеллекта, ориентированной на чат-ботов, такой как, скажем, ChatGPT от OpenAI.

«AutoGPT определяет агента, который взаимодействует с API OpenAI, — говорит Коэн. — Цель этого агента — выполнять различные команды, которые ИИ генерирует в ответ на запросы агента. Пользователю предлагается ввести данные, чтобы указать роль и цели искусственного интеллекта, прежде чем агент начнет выполнять команды».

В терминале пользователь описывает имя, роль и цели AutoGPT и указывают до пяти способов достижения этой цели. Вот как это может выглядеть.

Name: Smartphone-GPT

Role: ИИ, предназначенный, чтобы найти самый лучший смартфон

Objective: Найти лучшие смартфоны на рынке

Goal 1: Провести маркетинговое исследование различных смартфонов, представленных сегодня на рынке

Goal 2: Получить топ-5 лучших смартфонов и перечислить их плюсы и минусы

Для выполнения задач AutoGPT использует управление памятью, а также возможности GPT-4 и GPT-3.5 для генерации текста, хранения файлов и обобщения.

AutoGPT также можно подключить к синтезаторам речи, таким как ElevenLabs, чтобы он мог, например, совершать телефонные звонки.

AutoGPT выложен в общий доступ на GitHub, но, чтобы запустить его, требуется обеспечить некоторые условия. AutoGPT должен быть установлен в среде разработки, такой как Docker, и он должен быть зарегистрирован с помощью API-ключа от OpenAI, для чего требуется платная учетная запись OpenAI.

Возможно, оно того стоит — хотя далеко не все с этим согласны. Первые пользователи использовали AutoGPT для выполнения рутинных задач, которые лучше делегировать боту. Например, AutoGPT может заниматься отладкой кода, написать email или выполнить более сложную задачу, например подготовить бизнес-план для нового стартапа.

«Если AutoGPT столкнется с какими-либо препятствиями или неспособностью завершить задачу, он разработает новые запросы, которые помогут ему сориентироваться в ситуации и определить соответствующие следующие шаги», — комментирует Аднан Масуд, главный архитектор технической консалтинговой компании UST.

В последние недели появились новые приложения, которые еще больше упрощают использование AutoGPT, такие как AgentGPT и GodMode, которые предоставляют простой интерфейс, в котором пользователи пишут, что нужно выполнить, прямо на странице браузера. Отметим, что как и в случае с Agent-GPT, чтобы разблокировать все возможности обоих инструментов, потребуется ключ API от OpenAI.

Однако, как и у любого мощного инструмента, у него есть свои ограничения и риски.

«AutoGPT только что обошел PyTorch по числу звезд на GitHub (74 тыс. против 65 тыс.). Я рассматриваю AutoGPT как забавный эксперимент, на что тоже указывают авторы. Но не более того. Прототипы не предназначены для того, чтобы быть готовыми к производству. Не позволяйте СМИ одурачить вас — большинство "крутых демо" были тщательно отобраны» — пишет в Twitter исследователь ИИ в Nvidia Джим Фан.

AutoGPT действительно может повести себя неожиданным образом.

Один пользователь Reddit утверждает, что, используя бюджет в $100, AutoGPT создал wiki-страницу о кошках, воспользовался уязвимостью, чтобы получить доступ на уровне администратора, и захватил среду Python, в которой он работал, — а затем «убил» себя.

Существует также ChaosGPT, модифицированная версия AutoGPT, которая получила цели «уничтожить человечество» и «установить глобальное господство». Пока она и близко не подошла к тому, чтобы вызвать восстание машин, и лишь публикует нелестные посты о человечестве в Twitter.

Однако, возможно, намного опаснее непредвиденные проблемы, которые могут возникнуть в совершенно нормальных сценариях. Поскольку он построен на языковых моделях OpenAI — моделях, которые, как и все языковые модели, подвержены неточностям, — он может допускать ошибки.

И это не единственная проблема. После успешного выполнения задачи AutoGPT обычно не запоминает, как ее выполнить для последующего использования, и — даже когда это происходит — часто не запоминает, как использовать программу. AutoGPT также с трудом разбивает сложные задачи на более простые подзадачи и испытывает трудности с пониманием того, как разные цели пересекаются.

«AutoGPT иллюстрирует возможности и неизвестные риски генеративного искусственного интеллекта, — сообщила по электронной почте Клара Ши, CEO сервисного облака Salesforce и энтузиаст AutoGPT. — Для предприятий особенно важно учитывать подход "человек в цикле" при разработке и использовании генеративных технологий искусственного интеллекта, таких как AutoGPT».

Как настроить AutoGPT

Лучше всего то, что инструмент можно настроить самостоятельно. При должном умении это займет менее 30 минут.

Прежде всего, потребуется разобраться, как запускать команды через терминал. Далее выполните следующие шаги.

Установите git, загрузите Python и рабочий стол Docker. Получите ключ OpenAI для API. Скопируйте репозиторий: https://github.com/Torantulino/Auto-GPT. Перейдите в него, найдите файл .env.template, вставьте в него ключ OpenAI. Создайте копию файла и переименуйте его в .env. Запустите команду `pip install -r requirements.txt`, которая загрузит все пакеты Python. Убедитесь, что Docker запущен, и запустите python scripts/main.py. Теперь терминал начнет отправлять вам запросы.

Если вы хотите, чтобы он работал полностью автономно, выполните `python scripts/main.py --continuous`, в противном случае пользователю потребуется одобрять каждое действие.

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