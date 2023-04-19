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«Точка» добавила ChatGPT в интерфейс интернет-банка

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Банк «Точка» добавил бота на базе GPT в поисковую строку интернет-банка, говорится в сообщении кредитной организации.

«Точка» добавила ChatGPT в интерфейс интернет-банка

Сервис позволяет получить ответы на самые распространенные бизнес-вопросы. Чат-бот также можно попросить придумать идеи для увеличения лояльности клиентов, придумать акции для повторных покупок или подготовить рекламное сообщение в мессенджер клиента. 

Сервис бесплатный и может обработать до 20 запросов в день. Он будет доступен для всех клиентов «Точки», которые используют обновленную версию интернет-банка. 

В начале апреля онлайн-журнал для бизнеса «Справочная» от банка «Точка» также запустил чат-бота на основе ChatGPT для предпринимателей. Чат-бот может подобрать коды ОКВЭД, сформулировать ответы на негативные отзывы клиентов и сгенерировать рекламную кампанию.

В начале года Банк России выдал «Точке» универсальную лицензию на осуществление банковских операций. На собственной лицензии «Точка» запустила новый интернет-банк, а также ряд сервисов для предпринимателей. 

Фото на обложке: Unsplash

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