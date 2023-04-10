«Точка» добавила в интернет-банк вход по скану лица и «умный» поиск

«Точка» запустила новый интернет-банк, в котором добавила вход по биометрии, возможность настроить интерфейс под свои потребности и «умный» поиск. Об этом RB.RU сообщил представитель кредитной организации.
Какие функции появились в интернет-банке:
- Биометрия — позволяет входить в интернет-банк по отпечатку пальца или скану лица. Вводить каждый раз логин и пароль не потребуется.
- Персонализация — позволяет настроить интернет-банк под свои потребности. Например, выбрать нужные виджеты, добавить быстрые действия, избранные сервисы.
- «Умный» поиск — позволяет клиенту быстро найти нужный инструмент интернет-банка из истории поиска.
- Сквозная навигация — позволяет пользователю переходить из раздела в раздел, не возвращаясь на стартовую главную.
- Глобальный поиск по всему интернет-банку сразу. В одном интерфейсе клиенты смогут найти любой инструмент и сервис «Точки».
«Ранее в "Точке" было две версии интернет-банка: одна из них больше отвечала потребностям малого бизнеса, а другая — среднего и крупного. Каждая из этих версий была по-своему хороша, но со временем клиенты "Точки" выросли, а вместе с этим изменился их подход к ведению бизнеса, и запрос к интерфейсу банка», — сообщил Chief Platform Owner «Точки» Борис Ведерников.
По его словам, клиенты начали использовать одновременно обе версии интерфейса, так как функционал одной дополнял другую. После этого «Точка» решила создать единый и универсальный интернет-банк.
В январе 2023 года финтех-проект «Точка» получил универсальную банковскую лицензию. Банк планировал сосредоточиться на предоставлении дистанционных услуг и сервисов компаниям малого и среднего бизнеса.
Фото на обложке: Unsplash
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