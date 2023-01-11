Финтех-проект «Точка» получил банковскую лицензию

Банк России решил выдать универсальную банковскую лицензию финтех-проекту «Точка», который оказывает финансовые услуги предпринимателям. Об этом говорится в сообщении ЦБ.
Компания традиционно называла себя «банком для предпринимателей», однако до настоящего времени лицензии регулятора у нее не было.
«Банк России принял решение о государственной регистрации ООО "Банк Точка" и выдаче ему универсальной лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковский операций с драгоценными металлами», — сообщил ЦБ.
Основным направлением работы банка будет предоставление дистанционных услуг и сервисов компаниям малого и среднего бизнеса.
«Точка» начнет открывать новые счета на своей лицензии в первой половине 2023 года. Клиенты, которые обслуживались в «Открытии», сохранят номера счетов, БИК и корсчет изменятся на реквизиты ООО «Банк Точка». Клиенты со счетами в «Киви» останутся с прежними реквизитами.
«[Лицензия] позволит нам целиком контролировать весь цикл обслуживания: быть более гибкими в принятии решений, быстрее расширять и улучшать свою линейку продуктов. А еще надеемся вернуть свое приложение в магазины приложений и восстановить в полном объеме сервисы для внешнеэкономической деятельности», — сообщил CEO «Точки» Андрей Завадских.
«Точка» находится под контролем государственного «Траста». Проект традиционно называл себя «банком для предпринимателей», но не имел соответствующей лицензии. Компания работает с «Открытием» и «Киви-банком». В декабре 2022 года стало известно о переговорах «Тинькофф» с банком «Траст» о покупке «Точки».
Фото на обложке: Unsplash
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