Онлайн-журнал для бизнеса «Справочная» от банка «Точка» запустил нейросетевого чат-бота на основе ChatGPT для предпринимателей. Чат-бот может подобрать коды ОКВЭД, сформулировать ответы на негативные отзывы клиентов и сгенерировать рекламную кампанию, говорится в сообщении «Точки».

«Справочная» от «Точки» запустила чат-бот на базе GPT для подбора ОКВЭД и генерации рекламных кампаний