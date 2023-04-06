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«Справочная» от «Точки» запустила чат-бот на базе GPT для подбора ОКВЭД и генерации рекламных кампаний

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Онлайн-журнал для бизнеса «Справочная» от банка «Точка» запустил нейросетевого чат-бота на основе ChatGPT для предпринимателей. Чат-бот может подобрать коды ОКВЭД, сформулировать ответы на негативные отзывы клиентов и сгенерировать рекламную кампанию, говорится в сообщении «Точки».

«Справочная» от «Точки» запустила чат-бот на базе GPT для подбора ОКВЭД и генерации рекламных кампаний

На обработку запроса боту потребуется около минуты. 

Что умеет чат-бот:

  • Подбирает коды ОКВЭД для предпринимателей;  
  • Формулирует тактичные ответы на негативные отзывы клиентов. Сначала проанализирует комментарий клиента, а затем предложит варианты ответа от лица бренда; 
  • Закрывает медиа-задачи бизнеса: подберет блогеров, чья аудитория релевантна бренду, и у которых он в будущем сможет заказать рекламу; 
  • Генерирует заголовки и описания для рекламных кампаний, пользователю нужно только указать тему и выбрать рекламную площадку. После этого бот пришлет варианты идей.  

Со временем у бота появятся новые опции. Например, он сможет считать маржинальность, налоги, необходимую прибыль для покрытия кредита, зарплаты; поможет сгенерировать текст для вакансии; успокоит и подбодрит в сложные моменты.

Сам бот бесплатный, но после нескольких запросов он предложит пользователю подписаться на Telegram-канал «Справочной», а затем попросит ввести электронную почту. После этого чат-бот будет работать без ограничений. 

Фото на обложке: Unsplash

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