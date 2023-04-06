«Справочная» от «Точки» запустила чат-бот на базе GPT для подбора ОКВЭД и генерации рекламных кампаний

Онлайн-журнал для бизнеса «Справочная» от банка «Точка» запустил нейросетевого чат-бота на основе ChatGPT для предпринимателей. Чат-бот может подобрать коды ОКВЭД, сформулировать ответы на негативные отзывы клиентов и сгенерировать рекламную кампанию, говорится в сообщении «Точки».
На обработку запроса боту потребуется около минуты.
Что умеет чат-бот:
- Подбирает коды ОКВЭД для предпринимателей;
- Формулирует тактичные ответы на негативные отзывы клиентов. Сначала проанализирует комментарий клиента, а затем предложит варианты ответа от лица бренда;
- Закрывает медиа-задачи бизнеса: подберет блогеров, чья аудитория релевантна бренду, и у которых он в будущем сможет заказать рекламу;
- Генерирует заголовки и описания для рекламных кампаний, пользователю нужно только указать тему и выбрать рекламную площадку. После этого бот пришлет варианты идей.
Со временем у бота появятся новые опции. Например, он сможет считать маржинальность, налоги, необходимую прибыль для покрытия кредита, зарплаты; поможет сгенерировать текст для вакансии; успокоит и подбодрит в сложные моменты.
Сам бот бесплатный, но после нескольких запросов он предложит пользователю подписаться на Telegram-канал «Справочной», а затем попросит ввести электронную почту. После этого чат-бот будет работать без ограничений.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Какой банк для предпринимателей больше всего «дружелюбен» к клиентам?
- 2 Этот год может быть благоприятным для инвестиций
- 3 Как ИИ повлиял на индустрию питания до появления ChatGPT
- 4 13 бизнес-лидеров, внедряющих ИИ в маркетинг
- 5 «Люди думали, что это полное безумие»: главное из интервью CEO OpenAI Сэма Альтмана
ВОЗМОЖНОСТИ
06 апреля 2023
06 апреля 2023
07 апреля 2023