Цифровое бессмертие: в Китае можно заказать аватар близкого человека всего за $150

Высокие технологии меняют все, в том числе и ритуалы почитания предков. В Китае принято делиться сокровенным с покойными, а теперь благодаря искусственному интеллекту родственник может ожить прямо на экране смартфона.

В Китае активно развивается необычный и довольно нишевый бизнес — создание копий покойных людей при помощи искусственного интеллекта. Услуга существует уже несколько лет, и за это время цены на нее снизились, а ее технологический уровень — повысился.

«ИИ-клон» обойдется в $140—$150, а всего несколько лет назад стоил бы более $1000.

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Одной из первых эту технологию освоила компания Silicon Intelligence из Нанкина. Ее сооснователь Сунь Кай поручил инженерам разработать аватар его матери после того, как та неожиданно умерла в 2019 году. Поначалу клон был неуклюжим и не отличался большим словарным запасом — но даже эта версия приносила утешение.

«Моя мама выглядела довольно неестественно, но я по-прежнему слышал слова, которые она часто говорила: "Ты уже поел?" — рассказывает Сунь. — Она спрашивала снова и снова, и каждый раз это трогало меня».

Делиться сокровенным с умершими — неотъемлемая часть китайских ритуалов почитания предков.

Говорить с изображением любимого члена семьи на экране — не совсем то же, что и писать ему письма или жечь благовония в его честь на праздниках, но новая традиция распространяется все быстрее, по всей видимости, в связи с совершенствованием ИИ.

Похоже, новый ритуал набирает популярность, хотя количество его сторонников все еще мало.

Репортер MIT Tech Review Цзэй Ян смог пообщаться с двумя компаниями, предоставляющими эту услугу. У них всего 2 тысячи клиентов, что довольно немного по сравнению с населением Китая — 1,4 млрд человек. Однако в компаниях заявили, что количество клиентов за последний год значительно выросло.

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Конечно, главной проблемой остается этичность такой услуги. Однако аватары создаются «с прямого согласия ближайших членов семьи», утверждает Ян. При этом некоторые компании требуют разрешения всех родственников и намерены создавать аватаров только на этом условии.

Ян считает, что несмотря на уникальность китайской культуры почитания предков, такие «боты-призраки», как их иногда называют, могут найти приверженцев и в других странах, с иными, но сравнимыми традициями.



«Я определенно уверен, что это может прижиться в культурах, где принято почитать мертвых или разговаривать с ними — или пытаться общаться с ними иными способами», — утверждает он.

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