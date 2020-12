«Хороший бизнес — это не только прибыль»: истории 14 компаний из списка B-Corp

История показывает, что для решения всех проблем в обществе недостаточно только усилий правительства и некоммерческих организаций. Им не по силам победить бедность, неравенство и создать достаточно рабочих мест с достойной оплатой.

Для изменений такого масштаба нужны действия бизнеса. Это хорошо понимают ответственные компании, получившие статус B-Corp .

Они обязуются создавать более инклюзивную и экологичную экономику с помощью своего бизнеса:

работают над сокращением неравенства,

снижением уровня бедности,

здоровой окружающей среды,

сильных локальных сообществ,

нужных рабочих мест.

Успех для B-Corp — это общее благосостояние и позитивное влияние. Для них это не просто благотворительность, а важная составляющая бизнеса.

Allbirds

Его часто называют производителем «самой удобной обуви в мире». С каждой коллекцией компания все лучше оптимизирует природные материалы, при этом не повышая цены и не теряя в качестве.

Классические кроссовки и лоферы Allbirds делаются из влагостойкой, терморегулирующей и устойчивой к запахам мериносовой шерсти. У нее есть сертификат ZQ, что означает, что она соответствует строгим стандартам экологичного сельского хозяйства и в ее производстве используется на 60% меньше энергии по сравнению с синтетикой.

Вторая коллекция состояла из кроссовок и легкой обуви, произведенных из охлаждающей и экологичной целлюлозы эвкалипта. Эта обувь удобна, неприхотлива, создана из экологичных материалов и стоит $95 за пару.

После компания выпустила шлепанцы за $35 из первой в мире углеродно-отрицательной пены EVA. При производстве этого материала извлекается больше углерода, чем выбрасывается в окружающую среду. Он производится из сахарного тростника и не охраняется патентом: Allbirds открыто призывает конкурентов использовать его в собственной продукции.

Patagonia

Поклонники Patagonia ценят этот бренд по многим причинам. Это не только качество продукции, но и деятельность по охране окружающей среды, благодаря которой в 2019 году ООН присудила компании звание «Защитника земли» за прогрессивное предпринимательское видение.

В 2012 году Patagonia стала первой компанией в Калифорнии, которая ввела для себя налог на землю и стала отдавать 100% выручки, полученной в Черную пятницу, НКО, которые занимаются защитой воздуха, воды и почвы. С 1985 года компания пожертвовала на защиту окружающей среды более $89 млн.

Фото: lentamart / Shutterstock

Она также поддерживает корпоративные тенденции, не боясь стать политизированной. Она возглавила бойкоты (Outdoor Retailer trade show, 2017) и подала в суд на правительство Соединенных Штатов и президента Дональда Трампа после того, как администрация предложила сократить территории двух национальных памятников до 85%.

Недавно компания пересмотрела свою миссию с «Создать лучший продукт, не принося ненужного вреда, использовать бизнес для вдохновения и внедрять решения для проблем окружающей среды» к более простой формулировке:

«Мы занимаемся бизнесом, чтобы спасти родную планету».

Patagonia также вошла в список лучших компаний B Lab 2019 года, в который попадают 10% ведущих сертифицированных B-Corp.

Cotopaxi

Cotopaxi — это бренд одежды для активного отдыха с социальной целью. Вот чем он занимается кроме своего основного розничного бизнеса.

С самого начала Cotopaxi была основана на идее, что интересы прибыли и людей не только могут сосуществовать, но должны и уже имеют взаимовыгодные отношения.

На всех уровнях компания придерживается ценностей B-Corp.

Сотрудники проводят 10% своего рабочего времени в местных общинах, путешествуя на свежем воздухе или оказывая услуги.

Компания жертвует 2% своего годового дохода на борьбу с бедностью и финансирует местные организации, работающие над экологическими решениями.

Cotopaxi также выпускает коллекцию одежды, произведенной из переработанных материалов.

Компания также создала программу для добровольцев, которая использует время и навыки сотрудников, чтобы удовлетворить потребности сообщества. Например, беженцы в Солт-Лейк-Сити могут получить первую оплачиваемую работу, составляя карточки. Программа предоставляет молодежи профессиональное развитие, опыт работы, конкурентоспособную заработную плату и возможность практиковать свои знания английского языка.

Это одна из компаний, чьи продукты со слоганом «Делай добро» действительно кажутся подлинными.

В 2019 году Cotopaxi также была включена в список B Lab Best For the World.

Leesa

Этот бренд наиболее известен тем, что одним из первых начал продавать матрасы напрямую потребителю. У матраса Leesa более 13,8 тысяч оценок в пять звезд, а две модели марки (Leesa и Hybrid) были названы лучшими в своей категории изданиями Business Insider и The Wirecutter.

У компании также есть социальная программа: она жертвует один матрас на каждые десять проданных и перечисляет средства федеральным и местным организациям. Глава направления социального воздействия Leesa Джен-Ай Нотман рассказывает, что социальная миссия, скорее всего, является основным стимулом для работы в компании.

В общей сложности бренд Leesa пожертвовал более 36 тысяч матрасов нуждающимся. Сотрудники получают возможность стать волонтером на местных проектах.

В 2019 году Leesa также был включен в список B Lab Best For The World.

Frank And Oak

Frank And Oak — канадский производитель современных, высококачественных предметов первой необходимости из экологически чистых материалов.

В его ассортименте есть зимние ботинки из кофейных отходов, переработанной резины и окрашенной растениями кожи, а также переработанный деним, в производстве которого использовалось на 79% меньше энергии, на 50% меньше химикатов и на 95% меньше воды, чем обычно.

В 2019 году около 50% продукции ритейлера было произведено с использованием процессов и материалов с минимальным воздействием на окружающую среду. Упаковка на 100% состоит из переработанных материалов и пригодна для вторичной переработки. Также он использует биоразлагаемые пакеты. Более того, его магазины в Канаде также были построены из переработанных материалов.

Фото: JHVEPhoto / Shutterstock



Также он делает ограниченные запасы, чтобы избежать излишков. Поэтому практически каждая коллекция становится ограниченной.

Bombas

Bombas — это еще одна компания, основанная, чтобы приносить пользу обществу. Реальная идея продукта стоит на втором месте, что не вредит его качеству.

Основатели Дэвид Хит и Рэнди Голдберг рассказывают, что первой задачей компании было помочь приютам для бездомных справиться с нехваткой носков. После они обнаружили, что у потребителей нет особого выбора между дорогими нишевыми носками и товарами из гипермаркета. Спустя два года они придумали Bombas, добавив блистерные язычки, усиленную стельку, целевые зоны натяжения, сохранение формы и дополнительные швы, которые не дают носку собираться или спадывать.

С 2013 года компания также пожертвовала более 28,9 млн предметов в приюты для бездомных, продавая носки и футболки по модели «купи один, дай один».

Носки и одежда, которые жертвует компания, были разработаны совместно с партнерами с учетом потребностей тех, у кого нет возможности надевать чистую одежду каждый день. Например, эти носки выпускаются в более темных цветах, что помогает избежать видимого износа, добавлена антимикробная обработка для предотвращения запаха или возникновения бактерий на случай, а также усиленные швы для долговечности.

Beautycounter

Этот бренд по уходу за кожей и макияжу стал синонимом движения чистой красоты. С момента основания в 2013 году у компании есть список из 1500 сомнительных или вредных химических веществ, которые никогда не используются в ее продуктах, включая 1400 тех, что запрещены или ограниченно доступны в ЕС. В США запрещенных веществ всего 30.

Beautycounter также выступает за улучшение правового регулирования в США и Канаде.

Фото: OleksandrShnuryk / Shutterstock

Бренд предлагает не только хорошие средства для макияжа, но и одни из лучших товаров по уходу за кожей — и все они не содержат вредных химических веществ.

Beautycounter также был включен в список B Lab Best For the World в 2019 году.

TenTree

Tentree — это продавец уличной одежды, который воспринимает себя как лесохозяйственную программу. На каждый купленный продукт компания сажает десять деревьев. Ее программы предусматривают восстановление не только лесов, но и сообществ вокруг местной экологичной экономики.

С момента своего запуска Tentree посадила более 35 млн новых деревьев. К 2030 году компания планирует увеличить их число до 1 млрд.

Одежда бренда примерно на 95% состоит из экологически чистых материалов, в основном удобных, непритязательных толстовок, рубашек, леггинсов и другой базовой одежды, продаваемой по разумной цене. Они также создали живое онлайн-сообщество и претендуют на третий по популярности пост в Instagram всех времен.

United by Blue

Бренд уличной одежды и аксессуаров был основан в первую очередь для того, чтобы сохранить и защитить окружающую среду. Это означает, что кроме поставок первоклассного снаряжения она проводит и консервационные работы. Компания использует экологичные материалы и удаляет один фунт мусора из океанов и рек за каждый проданный продукт.

Ethique

Ethique помогает бороться с пластиковыми отходами, разрабатывая твердые продукты для красоты, ухода за телом и волосами.

Компания была основана женщиной-биологом и разрабатывает более 30 товаров — от шампуней до кондиционеров, увлажняющих средств, средств для самостоятельного загара и средств для мытья тела.

Фото: ElenaBaryshnikova / Shutterstock

Каждый продукт веганский, экологически чистый, натуральный и поставляется в биоразлагаемой упаковке. Они также расходуются в 2-5 раз дольше, чем бутылочные, поскольку они очень концентрированные (около 70% бутылочного шампуня — это вода), а это позволяет реже покупать их, экономить деньги и оставлять меньший углеродный след. На сегодняшний день компания предотвратила производство и утилизацию более 3,3 млн пластиковых бутылок.

Ethique (по-французски «этический») сертифицирован как климатически нейтральный и cruelty-free бренд. Он жертвует 2% дохода или 20% прибыли (в зависимости от того, что больше) на благотворительность.

В 2015 году компания была признана самым устойчивым бизнесом Новой Зеландии с премией «Лучший в категории В». На ранних стадиях своего развития компания также привлекла самое большое количество женщин-инвесторов за всю историю PledgeMe. (PedgeMe — это новозеландская краудфандинговая платформа.)

Athleta

Компания Athleta расположена в Сан-Франциско и производит относительно доступную, но премиальную спортивную одежду, разработанную женщинами-спортсменками. Значительная часть ее благотворительной деятельности направлена на расширение прав и возможностей девочек и женщин.

C помощью программ P. A. C. E. и Fair Trade U. S. A. бренд поддерживает сотрудниц, которые создают его одежду. Ежегодно компания проводит тысячи бесплатных мероприятий, посвященных фитнесу и здоровому образу жизни. В 2017 году она поддержала примерно 10 тысяч часов волонтерских работ сотрудников.

Фото: Jeff Bukowski / Shutterstock

К 2020 году компания поставила перед собой цель производить 80% одежды из экологически чистых волокон (в настоящее время 60%), 10 тысяч женщин-сотрудников (в настоящее время более 3200), 25% продукции производилось с использованием водосберегающих технологий (в настоящее время 4%) и 80% отходов вывозилось со свалки (в настоящее время 70%).

Uncommon Goods

Это маркетплейс необычных творческих продуктов. Например, вафельных стаканчиков в шоколаде с разными начинками. Сайт выглядит как Etsy с более простыми дизайном и навигацией и меньшим количеством продуктов.

В списке B-Corp необычно видеть такой агрегатор, как Uncommon Goods (Etsy отказалась от этого статуса в 2017 году), но компания входит в него с 2007 года.

Uncommon Goods работает со своими художниками, чтобы использовать устойчивые или переработанные материалы, когда это возможно, выбирает экологически чистые упаковочные материалы и печатает свой каталог на сертифицированной и переработанной бумаге FSC (Forest Stewardship Council). Маркетплейс также запустил программу, которая позволяет клиентам выбирать некоммерческого партнера для компании, который будет получать $1 с каждого заказа.

Минимальная заработная плата для сезонных работников в компании на 100% выше, чем установлено законом. Uncommon Goods также выступает за повышение минимальной зарплаты и разрешение на оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам в штате Нью-Йорк и других штатах.

Uncommon Goods также была включена в список B Lab Best For the World в 2019 году.

MPOWERD

Нью-йоркская MPOWERD производит доступные по цене инновационные продукты, которые помогают сделать чистую энергию доступной. Его самый известный продукт — Luci, надувной солнечный фонарь. Бренд известен универсальными приложениями для любителей походов и туристов и становится все более узнаваемым.

MPOWERD использует прибыль с продаж на рынках развитых стран, чтобы оказать помощь развивающимся странам, где три миллиарда человек живут без доступа к электричеству. Компания стремится, чтобы ее товары были доступны для любого человека.

MPOWERD поддерживает стратегические партнерские отношения с НПО в более чем 30 странах, оказывает помощь в чрезвычайных ситуациях и проводит ориентированную на клиента программу Give Luci, которая поощряет покупателей приобретать товары для международных некоммерческих партнеров компании.

Eileen Fisher

Eileen Fisher имеет статус B-Corp с 2015 года и внедрила эти принципы в большую часть своей цепочки поставок. Он проводит экологические инициативы в офисах, магазинах и распределительных центрах, а также организует волонтерскую работу.

Фото: Helen89 / Shutterstock

В прошлом компания участвовала в некоторых значимых политических мероприятиях и разработала программу грантов, которая поддерживает женщин, занимающихся вопросами экологической справедливости.

Бренд Eileen Fisher также был включен в список B Lab Best For The World в 2019 году.

Источник.

Фото на обложке: Lifestyle Travel Photo / Shutterstock