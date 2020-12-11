Сертификат B-Corp: что это и почему компании хотят его получить

Это очень разные проекты, но и их объединяет одна черта — все они стремятся использовать свой бизнес не только для получения прибыли, но и для чего-то хорошего. Они настолько серьезно относятся к экологичному развитию и честному бизнесу, что решили пройти строгий процесс сертификации и получить подтверждение своих намерений. Разбираемся, что такое B-Corp, и как получить этот статус.

Возможно, в последние несколько лет вы замечали логотип в виде буквы B у самых разных компаний — от Hootsuite до Warby Parker, от Patagonia до AllBirds.

Что такое B-Corp?

Компании, которые были сертифицированы как B-Corporation или B-Corp, соответствуют определенным стандартам социальных и экологических показателей, публичной прозрачности и юридической подотчетности. В их бизнесе существует баланс между прибылью и целью. Планка для них довольно высока.

«B-Corp для бизнеса то же самое, что сертификат Fair Trade для кофе или органический сертификат USDA для молока», — сайт B Labs

Компании, которые проходят строгий процесс сертификации (в некоторых случаях он может занять годы), заявляют о приверженности своим ценностям и демонстрируют другим организациям и своим клиентам желание быть таким бизнесом.

Сколько таких компаний существует?

В мире более 3000 B-Corp, которые присутствуют в 71 стране. В Австралии и Новой Зеландии в настоящее время насчитывается 227 сертифицированных B-Corp, в которых работает более 4 тысяч человек и которые приносят более $1 млрд дохода.

Какой бизнес может стать B-Corp?

B-Corp приходят из разных направлений — и не только тех, что традиционно ассоциируются с социальной сферой. Например, insuretech (Huddle), пенсионные услуги (Future Super) и fashion (GlamCorner).

Эндрю Дэвиса, CEO B Labs Australia, рассказывает: «У компаний, которые стремятся получить статус B-Corp, очень много страсти. Нельзя взять и решить, что стоит немного постараться и стать B-Corp. Пройти сертификацию очень сложно и на это часто уходит много лет и ресурсов. Это не то, что дается легко».

Зачем становиться B-Corp?

Этот сертификат дает целый ряд преимуществ.

Бизнес начинает соответствовать ценностям основателя

Если вы считаете, что бизнес несет ответственность перед обществом и планетой, а также перед акционерами, то получить сертификат B-Corp — отличный способ привести весь свой бизнес в соответствие с этими ценностями.

«Ведение бизнеса — это принятие множества трудных решений. B-Corp дает вам основу, которая может помочь принимать эти решения в соответствии с вашими ценностями», — Джонатан Бак, сооснователь Huddle.

«B-Corp может внедрить свои ценности в бизнес, чтобы по мере роста команды в нем поддерживались культура и ценности», — Одри Кхаинг-Джонс, соучредитель GlamCorner.

Потенциальные сотрудники видят миссию компании

Лучшие специалисты выбирают, в какой компании хотят работать, и если вы можете предложить более высокую цель, то вы можете стать для них привлекательнее, чем Facebook и Google.

«С точки зрения талантов это четкий сигнал для тех, кто хочет присоединиться к Huddle», — Джейсон Уайли, соучредитель Huddle

Сертификация позволяет выстраивать масштабируемые и прозрачные процессы

Некоторые компании, получившие сертификат, обнаружили неожиданное преимущество: по мере развития они могли создавать масштабируемые и прозрачные процессы. В процессе им потребовалось сформулировать политики и привлечь к участию в их формировании сотрудников. Это помогло организовать преобразовать работу в компании.

Как стать B-Corp?

Чтобы получить сертификат, компании должны набрать минимальный балл по целому ряду направлений, включая экологические, социальные и правовые стандарты, а также требования прозрачности и подотчетности. Чтобы получить сертификат, нужно набрать 80 баллов из 200 возможных.

Процесс начинается с опросника — пройти его можно самостоятельно и бесплатно по этой ссылке. Затем предстоит аудит местных органов B-Corp. Они свяжутся с вами и попросят предоставить документы, которые подтвердят ваши ответы. Для большинства малых предприятий процесс будет происходить полностью онлайн или по телефону. Он действителен три года, после чего нужно будет повторно пройти сертификацию.

«Это звучит легко, но пройти сертификацию чрезвычайно сложно. Большинство компаний, которые впервые проходят аудит, набирают около 50 баллов», — рассказывает Эндрю Дэвис, CEO B Labs Australia

Когда лучше всего получать сертификат?

По требованию B-Corp, на момент подачи заявки у компании должна быть 12-месячная торговая история (и доход). Это происходит потому, что сертификация учитывает, что уже было сделано, а не то, что собираетесь делать.

«Стартапам, которые еще не получают доход, мы рекомендуем использовать инструменты оценки воздействия [B Lab] и внедрять их политики в свой бизнес. Тогда к моменту, когда у них будет 12 месяцев торговой истории, подать заявку будет проще», — советует Эндрю Дэвис, CEO B Labs Australia

Кроме того, у компании должна быть достаточно большая команда, чтобы она могла выделить необходимое для сертификации время. Процесс будет отличаться для каждой компании. Например, на момент подачи заявки Huddle было 2 года, и в стартапе работали всего 10 человек. GlamCorner было 6 лет, и коллектив насчитывал 40 сотрудников.

Сколько времени это займет?

Для каждого из стартаперов процесс подачи заявки занимал от 6 до 12 месяцев, в зависимости от того, какие изменения в их бизнесе требовались для прохождения сертификации. Для молодых компаний может потребоваться больше времени.

Сколько это стоит?

Каждая из компаний, получивших статус B-Corp, платит ежегодный взнос в зависимости от дохода. Он может варьироваться от $500 для компаний с доходом менее $200 тысяч и до $50 тысяч для компаний с доходом более $1 млрд.

Практические советы

«Ведите процесс сверху вниз. Начинайте как можно раньше и не поручайте работу стажеру. Вы должны быть достаточно вовлечены в бизнес, чтобы иметь возможность задавать правильные вопросы», — Эндрю Дэвис, CEO B Labs Australia

Вы можете обнаружить, что многократное прохождение аудита позволит значительно увеличить балл. «Каждый раз наши оценки повышались, потому что мы больше узнаем о том, что делать, и наблюдаем за лучшими практиками во всем сообществе B-Corp», — Кирстин Хантер, доктор медицинских наук из Future Super

«Когда вы впервые отвечаете на опросник, не застревайте на сложных вопросах. Если вопрос не подходит, просто отметьте "Нет данных" и двигайтесь дальше», — Эндрю Дэвис, CEO B Labs Australia

Наличие офисов в нескольких странах может усложнить сертификацию, но, как правило, рассказывает Эндрю Дэвис, «пока вы торгуете под одним и тем же брендом, вам нужно будет только пройти сертификацию в вашей родной стране, по крайней мере на начальном этапе».

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Фото на обложке: D.Somsup / Shutterstock