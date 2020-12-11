Сертификат B-Corp: что это и почему компании хотят его получить

Возможно, в последние несколько лет вы замечали логотип в виде буквы B у самых разных компаний — от Hootsuite до Warby Parker, от Patagonia до AllBirds.
Это очень разные проекты, но и их объединяет одна черта — все они стремятся использовать свой бизнес не только для получения прибыли, но и для чего-то хорошего. Они настолько серьезно относятся к экологичному развитию и честному бизнесу, что решили пройти строгий процесс сертификации и получить подтверждение своих намерений. Разбираемся, что такое B-Corp, и как получить этот статус.
Что такое B-Corp?
Компании, которые были сертифицированы как B-Corporation или B-Corp, соответствуют определенным стандартам социальных и экологических показателей, публичной прозрачности и юридической подотчетности. В их бизнесе существует баланс между прибылью и целью. Планка для них довольно высока.
«B-Corp для бизнеса то же самое, что сертификат Fair Trade для кофе или органический сертификат USDA для молока», — сайт B Labs
Компании, которые проходят строгий процесс сертификации (в некоторых случаях он может занять годы), заявляют о приверженности своим ценностям и демонстрируют другим организациям и своим клиентам желание быть таким бизнесом.
Сколько таких компаний существует?
В мире более 3000 B-Corp, которые присутствуют в 71 стране. В Австралии и Новой Зеландии в настоящее время насчитывается 227 сертифицированных B-Corp, в которых работает более 4 тысяч человек и которые приносят более $1 млрд дохода.
Какой бизнес может стать B-Corp?
B-Corp приходят из разных направлений — и не только тех, что традиционно ассоциируются с социальной сферой. Например, insuretech (Huddle), пенсионные услуги (Future Super) и fashion (GlamCorner).
Эндрю Дэвиса, CEO B Labs Australia, рассказывает: «У компаний, которые стремятся получить статус B-Corp, очень много страсти. Нельзя взять и решить, что стоит немного постараться и стать B-Corp. Пройти сертификацию очень сложно и на это часто уходит много лет и ресурсов. Это не то, что дается легко».
Зачем становиться B-Corp?
Этот сертификат дает целый ряд преимуществ.
Бизнес начинает соответствовать ценностям основателя
Если вы считаете, что бизнес несет ответственность перед обществом и планетой, а также перед акционерами, то получить сертификат B-Corp — отличный способ привести весь свой бизнес в соответствие с этими ценностями.
«Ведение бизнеса — это принятие множества трудных решений. B-Corp дает вам основу, которая может помочь принимать эти решения в соответствии с вашими ценностями», — Джонатан Бак, сооснователь Huddle.
«B-Corp может внедрить свои ценности в бизнес, чтобы по мере роста команды в нем поддерживались культура и ценности», — Одри Кхаинг-Джонс, соучредитель GlamCorner.
Потенциальные сотрудники видят миссию компании
Лучшие специалисты выбирают, в какой компании хотят работать, и если вы можете предложить более высокую цель, то вы можете стать для них привлекательнее, чем Facebook и Google.
«С точки зрения талантов это четкий сигнал для тех, кто хочет присоединиться к Huddle», — Джейсон Уайли, соучредитель Huddle
Сертификация позволяет выстраивать масштабируемые и прозрачные процессы
Некоторые компании, получившие сертификат, обнаружили неожиданное преимущество: по мере развития они могли создавать масштабируемые и прозрачные процессы. В процессе им потребовалось сформулировать политики и привлечь к участию в их формировании сотрудников. Это помогло организовать преобразовать работу в компании.
Как стать B-Corp?
Чтобы получить сертификат, компании должны набрать минимальный балл по целому ряду направлений, включая экологические, социальные и правовые стандарты, а также требования прозрачности и подотчетности. Чтобы получить сертификат, нужно набрать 80 баллов из 200 возможных.
- Процесс начинается с опросника — пройти его можно самостоятельно и бесплатно по этой ссылке.
- Затем предстоит аудит местных органов B-Corp. Они свяжутся с вами и попросят предоставить документы, которые подтвердят ваши ответы. Для большинства малых предприятий процесс будет происходить полностью онлайн или по телефону.
- Он действителен три года, после чего нужно будет повторно пройти сертификацию.
«Это звучит легко, но пройти сертификацию чрезвычайно сложно. Большинство компаний, которые впервые проходят аудит, набирают около 50 баллов», — рассказывает Эндрю Дэвис, CEO B Labs Australia
Когда лучше всего получать сертификат?
По требованию B-Corp, на момент подачи заявки у компании должна быть 12-месячная торговая история (и доход). Это происходит потому, что сертификация учитывает, что уже было сделано, а не то, что собираетесь делать.
«Стартапам, которые еще не получают доход, мы рекомендуем использовать инструменты оценки воздействия [B Lab] и внедрять их политики в свой бизнес. Тогда к моменту, когда у них будет 12 месяцев торговой истории, подать заявку будет проще», — советует Эндрю Дэвис, CEO B Labs Australia
Кроме того, у компании должна быть достаточно большая команда, чтобы она могла выделить необходимое для сертификации время. Процесс будет отличаться для каждой компании. Например, на момент подачи заявки Huddle было 2 года, и в стартапе работали всего 10 человек. GlamCorner было 6 лет, и коллектив насчитывал 40 сотрудников.
Сколько времени это займет?
Для каждого из стартаперов процесс подачи заявки занимал от 6 до 12 месяцев, в зависимости от того, какие изменения в их бизнесе требовались для прохождения сертификации. Для молодых компаний может потребоваться больше времени.
Сколько это стоит?
Каждая из компаний, получивших статус B-Corp, платит ежегодный взнос в зависимости от дохода. Он может варьироваться от $500 для компаний с доходом менее $200 тысяч и до $50 тысяч для компаний с доходом более $1 млрд.
Практические советы
«Ведите процесс сверху вниз. Начинайте как можно раньше и не поручайте работу стажеру. Вы должны быть достаточно вовлечены в бизнес, чтобы иметь возможность задавать правильные вопросы», — Эндрю Дэвис, CEO B Labs Australia
Вы можете обнаружить, что многократное прохождение аудита позволит значительно увеличить балл. «Каждый раз наши оценки повышались, потому что мы больше узнаем о том, что делать, и наблюдаем за лучшими практиками во всем сообществе B-Corp», — Кирстин Хантер, доктор медицинских наук из Future Super
«Когда вы впервые отвечаете на опросник, не застревайте на сложных вопросах. Если вопрос не подходит, просто отметьте "Нет данных" и двигайтесь дальше», — Эндрю Дэвис, CEO B Labs Australia
Наличие офисов в нескольких странах может усложнить сертификацию, но, как правило, рассказывает Эндрю Дэвис, «пока вы торгуете под одним и тем же брендом, вам нужно будет только пройти сертификацию в вашей родной стране, по крайней мере на начальном этапе».
Фото на обложке: D.Somsup / Shutterstock
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