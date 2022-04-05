Как повысить мотивацию и продуктивность с помощью плохих идей

Негативные события и ощущение неопределенности могут привести к снижению мотивации и продуктивности. Вы уже попробовали все популярные советы по их восстановлению, но они не сработали? Есть еще один нестандартный способ — о нем рассказала Дина де Бара, писатель-фрилансер и контент-маркетолог. Приводим адаптированный перевод ее материала.

Что такое «мозговой штурм плохих идей»

Как подсказывает название, это мозговой штурм, во время которого вместо хороших идей нужно попытаться сгенерировать как можно больше плохих. Отсутствие необходимости придумать что-то отличное и возможность прийти к абсолютно любой идее пробуждают креативность, приводя к лучшим решениям.

В качестве основы для своих мозговых штурмов я использовала концепцию «генератора идей» от автора и предпринимателя Джеймса Альтушера. Он предлагает ежедневно придумывать 10-20 идей (пусть даже ужасных), чтобы натренировать «мускул идей» и пробудить творческую энергию.

Я начала практиковать мозговые штурмы плохих идей в 2021 году. Большую часть пандемии у меня не хватало мотивации и вдохновения в работе, и я чувствовала, что зашла в тупик. Я была готова на все, лишь бы избавиться от этого.

Итак, раз в несколько недель я устанавливала таймер и записывала как можно больше плохих идей касательно того, как возродить былой интерес к работе. В большинстве случаев мне приходили действительно неудачные мысли.

Поскольку я с трудом бодрствую после 10 вечера, то можно просыпаться по будильнику среди ночи, чтобы писать тексты в течение пары часов (на деле это, вероятно, будет иметь противоположный эффект).

«Придумывать» темы для публикаций с помощью генератора случайных идей (конечно, это упростит взаимодействие с клиентами, но контент об «онлайн-ресторанах для барберов», скорее всего, не будет пользоваться особым спросом).

Тем не менее эти мозговые штурмы также привели к довольно впечатляющим идеям, которые, без сомнения, повысили продуктивность и удовлетворенность, а также способствовали более позитивному отношению к работе.

Как «плохие» идеи помогают работать лучше

Вот несколько идей, которые возникли во время мозговых штурмов.

Физическая перезарядка

Изначально мысль о том, чтобы заняться погружением в холодную воду, попала в список «плохих» идей. Зачем мне добровольно мерзнуть, когда я могу завернуться в теплый плед и пить чай у себя дома?

Однако, исследовав эту тему, я обнаружила, что погружения в холодную воду повышают выработку норадреналина — нейромедиатора, который улучшает внимание и настроение, а также придает энергии.

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Я решила дать этой практике шанс и отправилась в местный центр биохакинга (биохакинг — оптимизация работы организма с помощью науки и технологий). Само по себе погружение — очень неприятная процедура.

Сначала нужно погрузиться по шею в воду температурой 0°C и находиться в ней в течение пяти минут.

Затем нужно прыгнуть в сауну на 10 минут и вернуться в холодную воду еще на три минуты.

В конце нужно окунуться под воду прямо с головой.

Несмотря на временами болезненные ощущения, результат определенно того стоит. В течение нескольких часов после процедуры я испытываю прилив энергии — полностью сосредотачиваюсь на работе и успеваю выполнить больше задач за меньшее время. К тому же я чувствую себя счастливее, отчего и работать становиться приятнее.

Таким образом, то, что изначально было очередной плохой идеей, стало частью моей повседневной жизни — теперь я погружаюсь в холодную воду еженедельно.

Переключение на «режим новичка»

Как и многим людям, мне нравится чувствовать себя профессионалом в каком-либо деле. В этом нет ничего плохого, однако часто это мешает пробовать новые занятия и развивать новые навыки — как в работе, так и в личной жизни.

Решив начать заниматься танцами, я понимала, что будет непросто, но это поможет вытолкнуть меня из зоны комфорта. Стиснув зубы, я записалась на уроки чечетки для начинающих.

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Новое занятие помогло переключиться на «мышление новичка» — состояние, при котором человек открыт всему новому и способен находить нечто необычное даже в привычных вещах. Это не только помогло на занятиях танцами, но и заставило взглянуть на работу по-другому.

Вместо того, чтобы ожидать от себя успеха во всех рабочих вопросах, я даю себе больше пространства для начинаний: изучаю возможность запуска новых услуг для клиентов и исследую темы, в которых не разбираюсь. Все это вдохновляет и побуждает меня использовать более креативные подходы.

Делегирование

Я часто действую по принципу: «если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам». И такой образ мышления мешает продуктивно работать.

Мне трудно делегировать задачи, что сдерживает рост бизнеса. Если клиент использует иной подход, то мне тяжело подстроиться. Я часто перегружена задачами, поскольку доверяю их выполнение только себе.

Во время одного из мозговых штурмов мне пришла блестящая идея: постараться перестать думать, что мой подход — единственно верный. Это было непросто. Стремление все контролировать проистекает из страха, что люди, которые будут помогать или выполнять работу за меня, могут сделать не так, как мне нужно (или вообще не сделать).

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Однако если распознать эти чувства и сознательно попытаться их преодолеть, то можно добиться положительного эффекта. Сейчас я делегирую больше задач и стараюсь приспосабливаться к другим стилям работы. Я позволяю людям действовать так, как они привыкли, даже если это противоречит привычным мне подходам.

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