Для тех, кто в FinTech: банки, открытые для сотрудничества

RB.RU собрал список действующих программ по работе со стартапами в российских банках.

Российские банки заинтересованы в сотрудничестве с технологическими компаниями с открытого рынка и активно работают со стартапами, продвигая повестку корпоративных инноваций. Причем актуален не только финтех — спектр запросов гораздо шире и зависит от потребностей бизнес-подразделений и бэк-офиса, а также от уровня цифровизации самого банка и текущих приоритетов. Взамен они готовы предложить собственные площадки для проверки идей и пилотирования, инвестиции, экспертную поддержку и другие ресурсы.

RB.ru представляет новую версию карты российской FinTech-индустрии, партнер карты — банк ВТБ. Здесь мы собрали все ключевые компании рынка по направлениям, а также контакты банков, открытых для сотрудничества со стартапами.

«Альфа-Банк»

Программа пилотирования стартапов

«Альфа-Банк» одним из первых начал искать решения среди fintech-стартапов. Так, акселератор для fintech-проектов AlfaCamp запустили еще в 2014 году. Позднее стартовал проект AlfaLab — отдельное подразделение, которое отвечало за поиск инновационных решений и технологий.

Сейчас в банке действует программа скаутинга fintech-стартапов. Приоритет отдают разработкам в области machine learning, скоринга, персонализации, повышения лояльности клиентов, оптимизации внутренних процессов.

Программа рассматривает стартапы с готовым продуктом и зрелые технологические компании.

Банк предоставит финансирование для пилота и выделит ИТ-ресурсы. У каждого стартапа есть возможность продать решение банку.

«Ак Барс Банк»

Startup Lab

Проект под названием Startup Lab (не путать с венчурным фондом Startup Lab компании «ТилТех») запустился в 2020 году в рамках программы по внедрению инновационных технологий и цифровизации. Задача программы — развитие розничного, корпоративного и инвестиционного направлений. В частности, банк интересуют новые каналы продаж, привлечение новых клиентов и возможность расширения географии. За время работы было запущено 14 пилотных проектов.

От команды стартапа требуются проработанная гипотеза, команда разработки и проект на стадии MVP.

Банк предлагает экспертизу, финансирование (в размере до 500 тысяч рублей), каналы продаж и доступ к собственной инфраструктуре. Важно, что можно протестировать продукт в реальных условиях и оценить его эффективность. Наиболее успешные проекты смогут заключить с банком коммерческое соглашение.

ВТБ

Акселератор ВТБ

Акселератор ВТБ сосредоточен на подборе релевантных для банка решений и их пилотировании. Команда работает как внутреннее подразделение в ИТ-блоке и имеет утвержденный процесс fast track, а также «технологическую песочницу».

С момента запуска в 2018 году в корпоративном акселераторе ВТБ отсмотрели более 2000 стартапов и запустили 60+ пилотов.

Все пилоты оплачиваются, средний срок проведения пилотного проекта — 3-6 месяцев, еще около месяца уходит на согласование кейса и сопутствующих документов.

Главное требование к стартапам — востребованное решение, готовое к пилотированию (стадия крепкого MVP и выше) и доработке под требования банка. Актуальные запросы бизнес-подразделений банка представлены на сайте, но не ограничиваются этим списком.

«Газпромбанк»

Программа по работе со стартапами

«Газпромбанк» активно работает со стартапами в различных направлениях: финансовая организация много раз становилась партнером отраслевых акселераторов. Также в банке действует собственная программа пилотирования стартапов.

Наиболее интересные направления: клиентский сервис, HR, обработка клиентских данных, облачные и SaaS-продукты, электронный документооборот, ИБ, маркетинг. Программа уже запустила несколько пилотных проектов.

Банк рассматривает проекты на разных стадиях, но решение принимается после оценки компании экспертной командой.

Стартапам доступна программа запуска пилота с возможностью интегрировать продукт в работу «Газпромбанка». Пилоты финансируются — размер бюджета определяется по результату переговоров. Наиболее успешные продукты могут быть масштабированы.

МКБ

«МКБ Реактор»

«МКБ Реактор» — это совместная программа Московского кредитного банка и GenerationS, стартовавшая в сентябре 2021 года. Программа направлена как на пилотирование проектов с банком, так с другими компаниями группы. Наиболее интересные направления — ML/AI, blockchain, решения для платежных систем, Open API, розничный бизнес.

Банк рассматривает стартапы, у которых уже есть опыт реализации задач по направлению работы акселератора, укомплектованная команда, MVP. Опыт реализации предыдущих пилотных проектов является преимуществом.

Победители программ акселератора получат возможность запустить оплачиваемые пилотные проекты стоимостью до 1 млн рублей и масштабировать решение на всю структуру компании. Результаты совместной работы можно будет представить топ-менеджменту МКБ.

«Открытие»

«Фабрика пилотов»

«Фабрику пилотов» банк «Открытие» запустил летом 2020 года, программа работала дистанционно — с учетом условий пандемии. Какие направления интересны: привлечение клиентов и продаж, оптимизация внутренних процессов, обслуживание клиентов. В частности, идет поиск AI, ML, распознавание эмоций, геймификация, распознавание и извлечение информации из текста, удаленное обслуживание.

Чтобы начать совместную работу стартап должен быть оформлен как юридическое лицо. Продукт должен быть как минимум на стадии MVP. Также потребуется опыт запуска проектов.

Стартап сможет запустить пилотный проект за три месяца, получить обратную связь, проверить гипотезы на реальных клиентах в течение 3 месяцев и привлечь финансирование до 1,5 млн рублей.

«Промсвязьбанк»

Лаборатория инноваций для стартапов

Программа «Промсвязьбанка» ищет стартапы, решения которых направлены на развитие мобильных приложений, безбумажные технологии, небанковские сервисы для физлиц и предпринимателей.

Программа сотрудничает только с юрлицами, зарегистрированными в РФ (не ИП). Также ожидается, что проект уже был или является резидентом крупных площадок (Сколково, ФРИИ и пр.), ранее запустил не менее двух кейсов в крупных компаниях, может предоставить референс-письма с предыдущих проектов и демо-версии решения.

«Росбанк»

Программа поиска стартапов

Прежде всего «Росбанк» заинтересован в механиках лидогенерации ипотечных заявок, оптимизации банковских процессов и B2B-инструментах в сфере недвижимости. Через программу прошло уже более двух тысяч проектов, из которых было отобрано 100 компаний, запущено 23 пилота. Из них 11 проектов в дальнейшем были масштабированы.

Среди требований к стартапам-партнерам — наличие уже готового продукта, желательно с первыми продажами. Также необходимы понятная гипотеза и «осязаемые» метрики, квалифицированная команда, готовая к участию в масштабировании.

Банк поможет в финансировании пилота, развитии бизнеса, предоставит доступ к каналам продаж и возможность получить инвестиции.

«Россельхозбанк»

Акселератор РСХБ

Основные задачи РСХБ — поиск решений для развития собственных проектов. В частности, платформ «Свое родное», «Свое фермерство», «Я в Агро» и других. Среди направлений — VR/AR в food eCommerce, сбор и анализ данных о продавцах и покупателях, автоматизация сбора документов, программы лояльности, сервисы по развитию бизнесов клиентов банка.

Чтобы участвовать, проекту необходимо быть оформленным как юрлицо или ИП, присутствовать на рынке или иметь работающий прототип. К участию допускаются технические команды, в том числе от вузов.

Успешные проекты получат возможность развивать свое решение по контракту с банком, интеграцию с экосистемой РСХБ, менторскую и PR-поддержку, а также консультации по получению инвестиций, налоговых льгот и грантов. Общий бюджет на пилотирование проектов в банке составляет 50 млн рублей.

«Сбер»

Sber500

Sber500 — совместная программа «Сбера» и программы 500 Global, запущенная в 2018 году. На данный момент завершились уже три волны набора стартапов: первые две работали только с российскими стартапами, начиная с третьей география расширилась. За время существования программы обучение прошли более 80 стартапов, которые смогли привлечь более 800 млн инвестиций.

В fintech-области программу интересуют такие направления, как токенизация недвижимости, рекомендательные и поисковые системы, алготрейдинг и AI-системы для структурирования деривативов.

Что требуется: стартапы с юридическим лицом, MVP и первыми продажами, руководители которых знают английский язык.

Стартап получит возможность интеграции в экосистему компании, доступ к партнерам, инвестициям от Fort Ross Seed Fund и других фондов, а также шанс быстро запустить совместный проект без прохождения буткемпа и акселератора.

«Тинькофф»

Программа для стартапов

Поддержка в роли финтех-провайдера, доступ к технологиям Machine Learning, консультации экспертов и доступ к каналам продаж. Возможна покупка решений банком.

«Уралсиб»

Уралсиб Tech

Уралсиб Tech — корпоративный акселератор, запущенный в 2019 году совместно с FinTech Lab. Какие направления интересны: лидогенерация, увеличение LTV клиентов, транзакционные сервисы, e-commerce. Программа может работать полностью онлайн.

Особое внимание банк уделяет тем проектам, которые предлагают решения на стыке отраслей: банкинга и ритейла, банкинга и e-commerce.

В программе хотят видеть не только стартапы, но и интересные проекты — спин-оффы вендоров и интернет-компаний.

Стартап получит возможность запустить пилот и масштабировать идею.

«Райффайзенбанк»

Elevator Ventures

Программа Elevator Ventures с 2018 года работает с fintech-решениями и стартапами на ранней стадии — Late Seed, Series A и Series B. Основное внимание банк уделяет инвестициям в финтех и связанные с ним технологии. К участию допускаются стартапы из стран Центральной и Восточной Европы.

У них есть возможность привлечь финансирование до 3 млн евро, при этом фонд может получить до 25% доли в компании.

Для запуска пилотных проектов существует программа Elevator Lab Challenge — в России она работает с проектами с уже укомплектованной командой и готовым продуктом — наличие продаж и пилотов в других компаниях при этом не является обязательным. Стартап получит доступ ко внутренним инструментам и экспертизе банка. Также пилот будет профинансирован.

«Убрир»

Центр инноваций

По словам руководителя Центра инноваций УБРиР Екатерины Кузнецовой, банк постоянно занимается пилотированием новых решений, из которых около 20% уходят в масштабирование. Набор происходит циклично в течение всего года — четыре цикла за год с 4-6 проектами в рамках одного набора.

Наиболее интересные направления для центра: сбор и анализ клиентских данных, автоматизация и оптимизация бизнес-процессов, инструменты маркетинга, идентификация клиента и так далее. За 2021 год банк провел около 20 пилотов, из них шесть ушли на масштабирование.

Центр сотрудничает с технологическими компаниями-резидентами РФ. Необходим опыт пилотирования и/или продуктивного внедрения своей технологии в банках или других крупных компаниях России.

Банк проводит отбор и проверку гипотез под потребности бизнес-заказчиков с перспективой масштабной покупки услуги/продукта, который предлагает стартап. Финансирование пилотов составляет до 500 тысяч рублей.

«Хоум Кредит»

Корпоративный акселератор

Банк «Хоум Кредит» участвовал в запуске одного из первых отраслевых акселераторов FinTech Lab в 2017 году. В 2022 году банк планирует запустить собственный акселератор. Он будет работать со стартапами, который разрабатывают сервисы и продукты для физлиц, имеющие потенциал для синергии с банковскими продуктами.

Будут рассматриваться компании на стадии MVP. Также требуется опыт запуска пилотов, юридическое лицо или ИП.