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Истории

Без пчел: американский стартап MeliBio разрабатывает веганский мед

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор

Дарья Сидорова

Калифорнийский стартап MeliBio был основан в прошлом году доктором наук Аэроном Шаллером и Дарко Мандичем. Компания разрабатывает запатентованную технологию, основанную на синтетической биологии, высокоточной ферментации и ботанике, которая позволяет исключить пчел из процесса производства меда. Недавно MeliBio получила $850 тысяч в предпосевном финансировании и планирует выпустить первый продукт на рынок в конце 2021 года.

Без пчел: американский стартап MeliBio разрабатывает веганский мед

Недостатки современной индустрии меда

Сейчас глобальная индустрия меда, которая оценивалась в $9 млрд на 2020 год, сталкивается с серьезными трудностями из-за своего негативного влияния на разнообразие видов пчел.

Пчелиные колонии по всему миру страдают из-за ряда постоянных угроз, таких как глобальное потепление и пестициды. По данным MeliBio, текущая форма производства меда наносит ущерб пчелам и их экосистемам. Особенно это затрагивает 20 тысяч видов диких и местных видов пчел, которые подвергаются большому давлению со стороны коммерческого пчеловодства.

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Сейчас растущее число потребителей требует от брендов и производителей прозрачности процессов изготовления их продукции. Они хотят знать, из каких ингредиентов состоит их еда и откуда они появились.

Производство меда невозможно представить без пчел. Однако компания MeliBio пытается это изменить и разрабатывает веганский метод создания этого продукта.

Планы по запуску веганского меда

MeliBio утверждает, что «производит революцию в индустрии, чтобы спасти 20 тысяч диких и местных видов пчел, необходимых для флоры и фауны Земли». Первое время MeliBio планирует поставлять растительный мед в качестве ингредиента для предприятий общественного питания.

Первый продукт будет запущен в тестовом режиме в конце этого года: MeliBio выполнит заказы, полученные во время участия в акселераторе от Big Idea Ventures. 

Стартап ведет переговоры с потенциальными партнерами из нескольких стран и запустить коммерческий продукт в первой половине 2022 года.

Значение веганской альтернативы для индустрии

Основатель и генеральный управляющий партнер Big Idea Ventures Эндрю Айва утверждает, что его компания стремится инвестировать в технологии, способные положительно повлиять на глобальную отрасль или категорию.

«У MeliBio есть реальный потенциал изменить не только медовую категорию, но и целую индустрию подсластителей и уходовой косметики, благодаря экологичному способу производства меда без пчел. MeliBio создала первый по-настоящему веганский мед», — сказал он. 

Инвестиционный партнер Joyance Partners Холли Джейкобус также поддерживает команду MeliBio и добавляет, что эта технология может не только изменить производство меда в США, но и все экологическое сообщество.

Источник.

Фото на обложке: AtlasStudio / Shutterstock

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