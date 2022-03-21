Без фильтров и отложенных публикаций: как работает BeReal, реалистичный аналог Instagram

Идея BeReal состоит в том, чтобы демонстрировать случайные моменты жизни. В отличие от Instagram, приложение позволяет опубликовать фотографию только раз в день, в случайно выбранное время. И это — лишь один из сервисов, который подхватил тренд на искренность.

В социальных сетях мы стараемся публиковать только кадры с лучшими моментами жизни — вечеринками, пляжами, коктейлями. Мы редко демонстрируем скучные будни, в которых мы ездим на общественном транспорте и отдыхаем за просмотром сериала.

Каждый день пользователи BeReal одновременно получают уведомление Time to Be Real («Пора быть настоящим»). Это происходит в произвольное время. Сразу после этого уведомления есть только две минуты, чтобы выложить фотографию. В приложении нет лайков, а комментировать публикации друзей можно с помощью RealMojis — селфи, имитирующих эмоджи.

Если разместить публикацию позже, чтобы продемонстрировать ужин в ресторане или красивый макияж, приложение обязательно добавит к фото соответствующую пометку. Кроме того, нельзя просмотреть чужие публикации, не опубликовав свою собственную. Идея кажется странной, но BeReal набирает популярность среди молодежи, особенно среди студентов США и Европы.

19-летняя студентка Джулиана Кафарелла отмечает: «Здесь вы ничего не приукрашиваете, как в Instagram или Facebook. Вы показываете не только самые лучшие моменты, но и демонстрируете, что делаете в 12:42 во вторник».

Алексис Баррейя запустил BeReal в 2020 году. Ранее он занимался производством видео с GoPro и много времени проводил с инфлюенсерами. После этого он задумался об обратной стороне социальных медиа.

Стремление к аутентичности BeReal пришлось по душе молодым пользователям, в первую очередь во Франции, где было создано приложение. Согласно публикации Баррейя в LinkedIn, в прошлом марте BeReak вошел в топ-10 популярных социальных приложений в стране — при том, что «на маркетинг и привлечение не было потрачено ни доллара».

Весной 2021 года сервис начал экспоненциально расти. Во время посевного раунда он получил инвестиции от Kima Ventures и New Wave, а в июне 2021 года — $30 млн от Andreessen Horowitz, Accel и DST.

Элизабет Шустер, специалист по PR компании, утверждает, что приложением пользуются миллионы людей, большинство из них — европейцы. При этом число пользователей из США увеличивается каждый день.

Стоит отметить, что колледж — отличная площадка для стартапов социальных сетей: это масса молодых людей, живущих относительно близко и впервые находящихся вне надзора родителей. Snapchat появился в Стэнфордском общежитии. Но наиболее яркий пример — Facebook, который первоначально был сайтом для студентов Гарварда.

Молодежь может превратить новое социальное медиа в хит — при условии, что будет использовать его достаточно долго.

18-летний Алан Фан называет BeReal «лучшей версией Snapchat». В школе он любил это приложение, но со временем утратил интерес. В BeReal он ценит простоту.

«BeReal действительно исключает соревновательный компонент социальных сетей», — считает Алан Фан.

Возможность разместить пост только один раз в день напоминает Wordle — популярную игру, которая захватила интернет в январе этого года. Она породила десятки подражателей и в конечном счете была куплена The New York Times.

Подобная судьба часто ждет популярные приложения. Многие из крупнейших приложений, известных сегодня, начинали с теми же идеями, что и BeReal. CEO Snap Inc. Эван Шпигель рассказывает, что задачей сервиса было «общение с полным спектром человеческих эмоций — не только того, что кажется привлекательным или совершенным».

Snapchat — особенно удачное сравнение, поскольку сервис был одним из первых, предложивших исчезающие фотографии, как это сейчас делает BeReal.

Тогда никто не говорил об инфлюенсерах, экономике создателей или маркетплейсах приложений. Facebook (сейчас Meta) купил Instagram в 2012 году. Сейчас Instagram уже не похож на свою первоначальную версию сервиса для обмена квадратными фото. Здесь есть истории как в Snapchat, короткие видео Reels как в TikTok и даже розничная торговля как в Etsy.

Несмотря на рост пользователей, пока BeReal не добавляет новые функции, стараясь сохранить простоту. И похоже, что аудитории это по вкусу.

«BeReal — единственное социальное приложение на моем телефоне, поскольку оно не вызывает у меня депрессию», — отмечают пользователи.

Еще одна проблема новых социальных медиа — потеря релевантности. Это произошло с Peach, Meerkat, Houseparty и даже нашумевшим Clubhouse.

Фан — горячий поклонник BeReal. Но он признает, что в прошлом уже не раз увлекался новыми приложениям и терял к ним интерес. В этот раз, считает он, все иначе. Иногда уведомление Time to Be Real («Пора быть настоящим») буквально заставляет его встать с кровати.

Представитель BeReal Элизабет Шустер отмечает, что именно в этом и состоял план: «Одно из наших главных убеждений состоит в том, что люди должны тратить как можно меньше времени на телефон, в том числе и BeReal. Настоящий мир снаружи, а не онлайн».

Возможно, мы действительно готовы к более искренним социальным медиа. Сейчас Instagram разрешает создавать истории только для близких друзей, над похожей функцией работает и Twitter. Популярность TikTok резко возросла в начале пандемии, когда людей объединила необходимость оставаться дома.

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