Биткоин получит первое за четыре года обновление. Вот что это означает

Биткоин получит обновление впервые за четыре года — новая версия Taproot должна вступить в силу в ноябре. В отличии от обновления 2017 года, большая часть сообщества поддерживает нововведение, отчасти из-за того, что улучшения будут вводиться постепенно. Обновление повысит эффективность и конфиденциальность транзакций, а также позволит раскрыть потенциал смарт-контрактов — ключевой особенности блокчейна биткоин.

Нововведения

Цифровые подписи. Они представляют собой некое подобие отпечатка пальца на каждой транзакции. Сейчас криптовалюта использует алгоритм цифровой подписи DSA на эллиптических кривых (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm). Он создается из закрытого ключа, который контролирует криптокошелек и гарантирует, что валюта будет потрачена только истинным владельцем.

По словам вице-президента Poolin Алехандро Де Ла Торре, Taproot задействует подпись Шнорра (Schnorr signature), которая делает транзакции с несколькими подписями нечитаемыми. На практике это дает большую конфиденциальность, так как видимость ключей в цепочке снижается. Личный биткоин-адрес в публичном блокчейне не станет более анонимным, однако простые транзакции будут неотличимы от более сложных, с несколькими подписями.

Смарт-контракты. Усовершенствованные подписи также влияют на механизм работы смарт-контрактов — самоисполняющихся соглашений, которые хранятся на блокчейне. В теории они могут использоваться практически для любого типа транзакции — от оплаты жилья до регистрации автомобиля. Taproot снижает стоимость смарт-контрактов и их размер с точки зрения занимаемого места на блокчейне.

Сейчас смарт-контракты можно создавать как на уровне основного протокола биткоина, так и на платежной платформе Lightning Network, построенной на биткоин. Как правило, смарт-контракты на Lightning Network позволяют выполнять более быстрые и дешевые транзакции.

По словам CEO Marathon Digital Holdings Фреда Тиля, смарт-контракты являются главным преимуществом Taproot и дают возможность создавать приложения и бизнесы на базе блокчейна биткоин. Это, в свою очередь, поможет ему занять более уверенную позицию на рынке децентрализованных финансов (DeFi) — финансовых приложений, исключающих посредников (их также называют DApps). Сейчас для их создания чаще всего используется эфириум.

Сроки

Несмотря на то, что сообщество уже одобрило обновление, его развертывание состоится не раньше ноября. Аналитик Quantum Economics Джейсон Дин сообщает, что нововведения допускают ничтожно малую возможность возникновения ошибки, которая нарушит конфиденциальность во всей криптовалютой системе. Именно поэтому обновление так тщательно и долго тестируется. Это позволит избежать многих проблем, как, например, при обновлении 2013 года. Оно временно разделило блокчейн пополам: размер блока увеличился, и сеть стала несовместимой с текущей версией биткоина.

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