Как написать и оформить бизнес-кейс

Бизнес-кейс — подробное описание бизнес-сценария, который включает анализ проблемы и методов ее решения. Это документ, который показывает, как компания может использовать свои ресурсы, чтобы прийти к конкретным бизнес-целям, и какие результаты можно получить на практике. Кейсы подходят для внутреннего планирования и как инструмент убеждения потенциальных инвесторов или партнеров в эффективности решений, которые вы предлагаете. В статье узнаете, зачем нужны кейсы, какие есть виды, в чем их отличие от портфолио и других документов и как написать бизнес-кейс с понятной структурой.

Содержание

Что такое кейсы

В кейсах подробно описывается решение конкретной бизнес-задачи, начиная от первоначальной проблемы до окончательного решения с детализацией каждого шага. В кейсах обычно есть анализ ситуации, примененные методики, достигнутые результаты и выводы.

Бизнес-кейсы используются в разных сферах:

образование,

бизнес,

юриспруденция.

Функции бизнес-кейсов:

Аналитическая функция: помогает разобраться в сложных ситуациях и оценить различные подходы к решению задач.

помогает разобраться в сложных ситуациях и оценить различные подходы к решению задач. Образовательная функция: помогает обучаться на основе реальных ситуаций.

помогает обучаться на основе реальных ситуаций. Маркетинговая функция: демонстрирует потенциальным клиентам и партнерам способность компании решать сложные задачи.

Каждый бизнес-кейс — история успеха, которая не только показывает, как были решены определенные проблемы, но и выделяет основные факторы успеха проекта. Клиенты и партнеры через такие истории могут увидеть практическую пользу и решения, которые они могут применить в своей работе.

В чем важность и как работают

Сегодня кейсы — это не только рекламный инструмент, но и доказательство эффективности компаний в действии. Они показывают, как бизнес смог улучшить операции, выйти на новые рынки или повысить производительность, когда ввели или обновили определенные продукты или услуги.

Кейсы акцентируются на способности компаний адаптироваться к изменениям, использовать новые технологии и оптимизировать процессы. Они подробно рассказывают, как компания помогла клиенту расширить рынок, улучшить операционную эффективность или ускорить цифровую трансформацию.

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В бизнес-кейсах привлекательным для потребителей становится не навязчивая реклама, а реальные истории. Например, как потребитель продукции выстроил бизнес и увеличил производительность. Эти кейсы мотивируют других предпринимателей к сотрудничеству, представляя успех конкретных, зарекомендовавших себя решений.

В чем отличие кейсов от портфолио и отзывов

Отзывы, портфолио и бизнес-кейсы — по сути разные способы демонстрации компетенций компании, но у каждого формата есть своя цель для бизнеса.

Отзывы — это личные мнения клиентов о продуктах или услугах компании. Они выражают впечатление об услуге или товаре, могут поблагодарить или раскритиковать качество или сервис компаний. Часто отзывы состоят из коротких фраз, которые не станут информативным примером для других.

В портфолио же есть презентации работ, фотографии, выполненные проекты, но нет подробностей о том, как проходил процесс. Портфолио ориентировано на результаты. Потребители могут увидеть, какие у бизнеса есть проекты, опыт и стиль работы. Тогда как кейс — это демонстрация способности ставить задачи и решать проблемы.

Фото в тексте: Unsplash

Бизнес-кейс создается продавцом продукции, где по усмотрению компании выбирается успешный проект и описывается с подробностями. Он содержит больше полезной информации, чем отзыв. Клиенты могут оценить по нему опыт работы, способность решать задачи и справляться с проблемами. Они видят в бизнес-кейсах конкретный результат, а не рекламный проект с красивым описанием товара или услуги.

В совокупности, отзывы, портфолио и бизнес-кейсы могут эффективно дополнять друг друга, предоставляя комплексное представление о компетенциях и достижениях компании, что помогает привлекать новых клиентов и укреплять доверие существующих.

Виды кейсов

Кейсы отличаются по способу оформления, размещения и варианту подачи. Выделяются три основных вида:

Статья или небольшая заметка. Это информационный текст, куда для наглядности добавляются данные в виде таблиц, фотографий, диаграмм и графиков. Компании, исходя из потребностей, выбирают формат изложения и стилистику. Такой формат детально описывает суть проекта, его результаты и особенности работы, что делает его полезным для подробного анализа и обсуждения. Презентация. В ней акцент смещается на визуальную составляющую. Презентации могут содержать меньше текста, но больше фотографий, графики и спецэффектов. Такие мультимедиа часто используются для эффективной демонстрации главных достижений и преимуществ проекта перед аудиторией. Оформление презентаций согласуется с фирменным стилем компании. Видеоролик. Они включают интервью с представителями компании, отзывы клиентов и записи процесса работы. Видео динамичные и вовлекающие, что эффективно передает атмосферу и бизнес-процессы внутри компании.

Структура кейса

Логика и четкая последовательность определяют структуру бизнес-кейса, где одно вытекает из другого. Стандартные кейсы содержат несколько разделов:

Клиент. Чем занимается компания.

Проблема. С чем клиент столкнулся, почему с этим надо разобраться.

Решение. Что нужно сделать, чтобы все заработало.

Процесс. С подробностями и примерами, сколько времени заняло, кто участвовал в проекте.

Трудности. С чем столкнулись, как преодолели.

Результат. Сравнение с вводными, конкретные цифры, выводы, комментарии клиента.

Этот скелет бизнес-кейса универсален. Структура может быть изменена под конкретные потребности и нужды на стадии разработки, можно всегда расширить и дополнить шаблон.

Подготовительные этапы

До создания бизнес-кейса:

Определитесь с задачей и темой. Соберите интересную информацию согласно поставленной цели. Поднимите отчеты, переписку и документы. Проведите анализ, разработайте стратегию. Продумайте структуру кейса, чтобы его логика была проста и понятна. Соберите данные о клиенте. Если нужно, возьмите интервью, составив заранее список вопросов для кейса. Подберите визуальный контент и список ключевых слов и фраз для поисковиков. Напишите текст понятным языком с перечислением всех результатов и размещением полезных отзывов. После отредактируйте и упростите содержание. Оцените результат работы, сделайте выводы, дайте рекомендации в бизнес-кейсе.

Правила написания бизнес-кейса

При создании проекта важно опираться на определенные правила написания. Качественно сделанный бизнес-кейс должен содержать:

Много точных цифр. Именно за информацией клиент изучает кейсы. Историю нужно подкреплять цифрами и полезными показателями. Визуальные данные. При возможности материал в кейсе нужно дополнить графиками и диаграммами. Клиентам важно увидеть приведенные в документе показатели наглядно, в динамике. Простой и доступный язык изложения. Клиент должен понимать то, что вы хотите донести. Не стоит оперировать сложной терминологией в текстах, стремясь показать профессионализм. Лучше говорить на языке клиента. SEO-оптимизация. Клиенты ищут кейс по своим потребностям через поисковики «Яндекс» или Google. Следует оптимизировать текст под эти запросы. Для этого достаточно собрать семантику и наполнить тексты ключевыми словами и фразами, что положительно скажется на продвижении компании в поисковиках. Конкретика. Клиенты не любят истории самовосхваления или призывы купить что-либо, им интересны факты решения задачи. Потому в документе все должно быть четко разложено по полочкам. От кейса компании ждут подробного перечня инструментов и способов их использования, а также пользу и оправданность их применения. Коммерческие инструменты. Если клиент после изучения проекта пришел к выводу, что ему это подходит, то он должен иметь возможность связаться с консультантом. Нужно упаковать тело кейса ссылками на услуги или кнопками целевого действия: «Заказать», «Оставить заявку», «Получить консультацию».

Где публиковать

Компании хотят, чтобы кейс вырос до маркетингового инструмента. Для достижения таких целей нужно использовать доступные способы и каналы распространения кейсов.

Кейс становится продающим, если для распространения использовать следующие способы:

Внутренний корпоративный блог или сайт: выкладывая бизнес-кейс в блоге или на своем сайте, компания получает доверие потребителя продукции, благодаря тому, что делится с ним полезной информацией. Для удобства и постоянного расширения этой рубрики, можно создать отдельный раздел для публикации кейсов.

выкладывая бизнес-кейс в блоге или на своем сайте, компания получает доверие потребителя продукции, благодаря тому, что делится с ним полезной информацией. Для удобства и постоянного расширения этой рубрики, можно создать отдельный раздел для публикации кейсов. Внешние платформы: размещение проекта на партнерских блогах или сайтах позволит увеличить охват аудитории с помощью примеров работы.

размещение проекта на партнерских блогах или сайтах позволит увеличить охват аудитории с помощью примеров работы. Печатные и тематические журналы: бизнес-кейс можно напечатать в газетах, тематических журналах, а также в профессиональных онлайн-сообществах, это привлечет внимание клиентов.

бизнес-кейс можно напечатать в газетах, тематических журналах, а также в профессиональных онлайн-сообществах, это привлечет внимание клиентов. Коммерческие предложения: можно сделать коммерческое предложение в виде презентации. Такой проект часто отправляют подписчикам и партнерам по почте.

можно сделать коммерческое предложение в виде презентации. Такой проект часто отправляют подписчикам и партнерам по почте. Социальные сети: публикация кейсов в соцсетях помогает увеличить вовлеченность аудитории и распространить информацию среди потенциальных клиентов.

Каждый из каналов имеет свои преимущества и может использоваться в зависимости от целей и аудитории компании. Оптимальное сочетание каналов позволит достичь эффекта от публикации бизнес-кейсов, повысить узнаваемость бренда и укрепить его позиции на рынке.

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