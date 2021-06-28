10 шагов для написания кейсов компании

Мария Аборкина, PR-менеджер компании Itexus, которая помогает создавать и развивать digital-проекты, веб-сервисы и мобильные приложения (команда работала с McDonald's, Rexona и другими брендами), рассказала, как написать кейс, который привлечет потенциальных клиентов.
Кейс — это подробное описание решений, которые команда применила при создании продукта. Как правило, в них есть конфликт или какая-либо проблема, которую по итогу вы решили.
Можно сколько угодно говорить, что вы современное агентство с индивидуальным подходом и 20-летним стажем работы, все клиенты довольны, применяете ML и AR на раз-два, но заказчикам нужны аргументы повесомее слов.
Кейсы пишутся долго, усердно, но весело. Например, кейс, о котором я буду рассказывать сегодня, создавался около двух месяцев. Команда Itexus сделала веб-площадку для обучения переговорам онлайн Battle Pro. В нем люди любых профессий могут научиться общаться с заказчиками, подрядчиками и клиентами.
Это сложный видеостриминговый продукт с возможностью сохранения записи для дальнейшего анализа и с системой обратной связи для работы над ошибками. Проект длиться с 2017 года, и в нем за пять лет случилось много изменений. Именно о них можно рассказать в кейсе.
Шаг 1. Выбрать тему кейса
Мы выбирали тему исходя из целей бизнеса и интереса для потенциального клиента. Так как Itexus специализируется на высоконагруженных системах и сложных продуктах, есть смысл рассказывать именно о них. Платформа Battle Pro — идеальный пример.
В этот пункт можно включить также «формат кейса». Например, дизайнерский, их обычно выкладывают на Behance или в Pinterest. Но мы говорим о тех, что находятся на сайте.
Итог: при выборе темы и формата опирайтесь на задачи бизнеса и потребности целевой аудитории.
Шаг 2. Согласовать выбор с заказчиком
Это важный пункт. Клиент может быть против того, чтобы вы упоминали бренд в своих материалах и использовали данные продукта. Наш заказчик Игорь Рызов — оратор и специалист в публичных выступлениях — с радостью согласился на создание кейса о продукте.
Здесь можно заранее запросить от заказчика цитату, чтобы в дальнейшем разместить ее в кейсе.
Итог: прежде чем приступать к основной работе, согласуйте задачи с заказчиком.
Шаг 3. Подробно изучить весь имеющийся материал
Сначала его нужно собрать. Для этого я на протяжении недели мучила проджект-менеджера с запросами на созвон и обыскала всю Jira в поисках материалов. За пять лет собралось много громоздких doc-файлов и таблиц, несколько рабочих дней ушло на прочтение, еще пару бессонных ночей на понимание.
Я зарегистрировалась на площадке, чтобы самостоятельно понажимать на кнопки, изучить интерфейс, посмотреть темы обучения. В итоге за две недели сложилось полное представление о том, какой масштабный проект мы сделали. На этом этапе полезно записывать все идеи в черновик, чтобы потом внедрить их в кейс.
Итог: информация равно польза. Сложно написать интересный и подробный кейс, не погружаясь в проект с головой.
Шаг 4. Забрифовать проджект-менеджера
Можно не только его. Я решила устроить полуторачасовой созвон с QA-разработчиком. Влад в проекте с самого начала, поэтому он знал все его тонкости. Он подробно рассказал об этапах создания платформы и предложил затестить обучение переговорам самостоятельно.
С Димой, проджект-менеджером, мы вместе затестили платформу. Темой переговоров стала аренда помещения для магазина цветов, где я покупатель, а Дима — собственник. Роли выпали нам случайно. Около 20 минут мы обсуждали подходящую нам обоим цену за месяц аренды. Я проиграла.
Все общения я записывала на диктофон — это помогло в дальнейшем составлении кейса.
Итог: брифуйте коллег, задавайте любые, даже самые глупые на первый взгляд вопросы и пользуйтесь диктофоном.
Шаг 5. Составить план кейса
Это примерная структура работы, где тезисно прописаны основные части кейса. Она может (и будет) меняться в процессе, и это нормально. Каркас поможет собрать всю информацию в понятный и подробный текст.
Определите цели, задачи и проблематику, основные технические решения, соберите цитаты от заказчика и членов команды, найдите весь медиаматериал проекта. В среднем это занимает один-два рабочих дня, потому что большая часть работы уже проделана.
Итог: подготовьте структуру кейса, которую потом будете наполнять — это поможет в дальнейшей работе.
Шаг 6. Написать кейс
Теперь, когда все материалы изучены, память телефона заполнена на 200Мб голосом вашего проджекта, вы не смогли договориться на аренду магазина цветов — время приступать к составлению основного текста. Но большая часть материала уже есть. Осталось наполнить подробностями и найти фотографии для цитат.
Итог: на основе плана легче прописывать кейс.
Шаг 7. Согласовать текст с командой
Валидируйте часть своих задач. Команда может подсказать неточности текста или орфографические ошибки, если вы их не заметили. К тому же важно получить одобрение от руководителя проекта и заказчика.
Итог: повторное согласование поможет избежать ошибок и подчеркнет важность команды в создании кейса.
Шаг 8. Составить ТЗ для дизайнера
Визуализируйте кейс максимально подробно, чтобы у дизайнера было как можно меньше вопросов. Я пользуюсь «Google.Презентацией» для этого. Там проще разбить текст на части, вставить фотографии или картинки.
Итог: подробное ТЗ для дизайнера — это не просто текст, а еще и визуальное представление кейса.
Шаг 9. Согласовать готовые макеты и отправить разработчику
Да, еще одно согласование. В работе с дизайнерами правки — это неотъемлемая часть работы. Они точно будут, и лучше исправить их на начальной стадии.
Когда дизайнер сделал свою часть, отдайте макеты разработчикам. На этом этапе, вероятнее всего, тоже будут правки. Мы создаем отдельные чаты и созваниваемся хотя бы два раза, чтобы убедиться в правильном понимании и видении.
Итог: своевременные правки и созвоны в работе с разработчиками и дизайнерами — наше спасение.
Шаг 10. Провести финальную проверку
Кейс уже готов и только ждет, чтобы показать себя миру. Убедитесь, что в меню кейсов и на сайте он открывается без багов. И только потом открывайте доступ для всех.
Итог: финальная проверка очень важна. Бывает так, что именно на последнем этапе можно увидеть ошибку или недочет.
Дополнительные лайфхаки:
- Иногда нужно брать паузы и переключаться на другие задачи. В процессе написания этого кейса я брала дни, когда вообще не думала о Battle Pro. Зато потом с новыми силами и мотивацией продолжала работать.
- Задавайте глупые вопросы. Я стеснялась, но спрашивала у руководителя проекта странные вещи. Например, почему перчатки у посетителей красного цвета? Почему «соперники», а не «оппоненты»? Можно ли материться во время стрима? И многое другое. Благодаря этим вопросам я узнала тонкости и неочевидные детали, которые помогли понять логику веб-платформы.
- Сохраняйте черновики. Позже можно оценить изменения плана проекта и посмотреть идеи, которыми дополните кейс.
Как получить максимум
Какой рецепт у классных кейсов:
- свежая и интересная для ЦА тема;
- много согласований (с клиентом, командой, самим собой);
- преподготовка по сбору материала;
- брифинг менеджера проектов (и можно не только его);
- сначала «скелет» кейса, чтобы потом его структурно заполнять;
- еще чуть-чуть согласований;
- работа с дизайнером;
- финальная проверка.
Фото на обложке: Undrey/shutterstock.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Спрос на доставку готовой еды после введения QR-кодов для ресторанов вырастет на 30% — прогноз
- 2 7 ошибок, которые вы точно допускаете в ведении бизнеса
- 3 Как разработать стратегию развития компании
- 4 Предприниматели назвали самых неуступчивых партнеров во время пандемии
- 5 Бизнес-омбудсмен предложил восемь срочных мер поддержки малого бизнеса