Pinterest от А до Я: как использовать эту соцсеть в бизнес-целях, пока этим не занялись конкуренты

Pinterest остается еще не таким популярным направлением диджитал-развития российского бизнеса. А зря! Как использовать эту площадку для продвижения, рассказывает маркетолог Кирилл Смирнов, основатель агентства интернет-рекламы SELFcat .

Если попросить вас перечислить социальные сети, наверняка Pinterest вы вспомните в числе последних. Сначала на ум приходят Facebook, Instagram, «ВКонтакте» — однако в них уже пришел практически каждый бизнес.

Как все устроено

Pinterest — социальная сеть, которая позволяет пользователям загружать изображения или видео, сохранять их, объединять в коллекции и делиться с другими.

Главную ленту (Smart Feed) здесь формирует алгоритм, который анализирует запросы пользователя и подбирает наиболее подходящие пины (единицы контента). Это могут быть пины тех, на кого подписан человек, пины с его интересами и похожие на те, что у него уже есть.





Внешний вид главной ленты Pinterest





Собственные и сохраненные пины добавляются на Доски (Boards). Они бывают групповыми (видны другим пользователям) и секретными (видны только владельцу или выбранным людям) и обычно объединяют контент по определенной теме.

Среди интересных возможностей этой соцсети — Объектив (Pinterest Lens): можно навести его на любой объект, сделать фото и найти идеи для использования этого предмета. Например, рецепты, если это продукт.

А если пользователь опробовал какую-то идею из соцсети (скажем, тот же рецепт), он может поделиться результатом и показать Опробованный пин (Tries).





Кому подойдет Pinterest

Главным образом, Pinterest подходит блогам и брендам, чей продукт или услугу можно представить визуально. Это, например, бьюти-сфера, мода, еда, дизайн и декор, путешествия.

Но если ваш продукт можно представить как инфографику или иллюстрацию с текстом, то вам тоже подойдет эта социальная сеть.

Конечно, Pinterest имеет смысл выбирать тем брендам, у которых нет привязки к локации. Так, например, магазину ламината в спальном районе Саратова или салону красоты в Мытищах лучше использовать другие виды трафика.

Но если вы фотограф, который может приехать в любой город, или интернет-магазин с доставкой по миру — Pinterest точно даст вам возможности для привлечения покупателей.

К аккаунту можно привязать сайт, что удобно, если вы планируете использовать соцсеть именно для бизнеса и продаж. Для этого нужно будет подтвердить сайт через установку кода.





Почему стоит выбрать Pinterest

Два в одном

Pinterest — не просто соцсеть, а визуальная поисковая платформа. Ее лента представляет собой множество пинов, созданных разными пользователями и объединенных ключевыми словами и темой. Это позволяет любым пользователям видеть ваш контент по искомым параметрам.

Ваши пины можно будет найти не только здесь: если в Google или «Яндексе» пользователь ищет фото по какому-либо запросу, картинки из Pinterest тоже туда входят.





Аудитория

Сам Pinterest сообщает, что 85% его аудитории составляют женщины от 24 до 54 лет. Это платежеспособный сегмент, который готов приобретать товары или услуги из социальной сети. Если целевая аудитория вашего бренда попадает в этот диапазон — вам повезло!

Правда, львиную долю пользователей пока составляют жительницы США и Европы.





Срок годности — навсегда

Если мы возьмем Twitter, то период жизни поста — до восьми часов, в Facebook — около суток. После этого публикация уже уходит из «верха» ленты, и шансов ее увидеть — мало.

В Pinterest дата публикации поста не влияет на его показы в ленте.

Это значит, что даже спустя недели и месяцы пин будет показываться в ленте и поисковой выдаче наравне со свежими. Стратегия продвижения пинов здесь более медленная, чем в других соцсетях.





Официальный бренд

В Pinterest можно стать верифицированным продавцом — по аналогии с «синей галочкой» в Instagram или «ВКонтакте». Система регистрации бренда несложная, а процедура привязки товаров к изображениям похожа на подключение Shopping tags в Instagram и Facebook.





Официальная страница Adidas в Pinterest





Основы продвижения в Pinterest

Целевая аудитория

Как и в любой другой соцсети, отталкивайтесь от портрета своей целевой аудитории. Пусть ваши пины дают пользу тому ее сегменту, который представлен в Pinterest.





Максимум эстетики

Эстетическая привлекательность — это лучший способ сделать пины сохраняемыми без вашего дальнейшего участия. Старайтесь не экономить на создании визуала — в Pinterest этот компонент имеет ключевое значение для органического продвижения.





Пример главной ленты в Pinterest





Подробные пины

Есть категория Rich Pins — это пины, которые содержат ссылку на сайт и дополнительную информацию (например, где это можно купить и т.д.).

Rich Pins бывают четырех видов: продукт, статья, рецепт и приложение.





Пример подробного пина-рецепта в Pinterest





Чем такие пины полезны для бизнеса?

Пин « товар » связывается с карточкой товара на вашем сайте, а значит, пользователь сразу может получить его описание, цену и информацию о наличии. Такие пины похожи на Shopping Tags в Instagram и Facebook.

» связывается с карточкой товара на вашем сайте, а значит, пользователь сразу может получить его описание, цену и информацию о наличии. Такие пины похожи на Shopping Tags в Instagram и Facebook. Пин « рецепт » подойдет для кулинарных блогов, а также для интернет-магазинов, которые продают ингредиенты для гастрономических экспериментов.

» подойдет для кулинарных блогов, а также для интернет-магазинов, которые продают ингредиенты для гастрономических экспериментов. Пин « приложение » дает прямую ссылку на скачивание вашего приложения в App Store. Лучше всего здесь работают демонстрация возможностей приложения и инфографика.

» дает прямую ссылку на скачивание вашего приложения в App Store. Лучше всего здесь работают демонстрация возможностей приложения и инфографика. Пин «статья» позволяет показать заголовок и тезисы статьи в блоге и перенаправить пользователя на полную версию по ссылке.



Цепляющий заголовок

Выделяйте наиболее полезные пины интересными заголовками, которые будут побуждать читателя перейти по ссылке. Не забывайте, что описание и заголовки — элементы SEO-продвижения, поэтому не грешите кликбейтами, а прописываете релевантные фразы.





Пример цепляющего заголовка в Pinterest





Хорошо срабатывают различные чек-листы, списки, трекеры, пины из серии «Как…?», «5 фактов, которые ты не знал о…».





Быть в тренде

Делайте тематические публикации во время фестивалей, праздников, выхода популярных фильмов и сериалов — это привлечет внимание к вашим пинам, так как пользователи будут чаще искать контент по тематическим запросам.





Поиск по запросу “pillowchallenge” в Pinterest





Так, в рамках хайпового #pillowchallenge бренды домашней одежды и текстиля для дома могли бы воспользоваться этим трендом. Такие пины точно получили бы большой охват и интерес пользователей.



Параметры фото

Большинство пользователей заходят в Pinterest с планшета и смартфона, а значит, сделайте все, чтобы ваши пины предстали в лучшим виде для мобильного формата. Формат Pinterest — 2:3 (1000х1500 пикселей). Если вы используете иные размеры, фото будет обрезано и станет не таким привлекательным.





Доски

Доски — это тематические подборки, которые тоже будут полезны в продвижении бренда. Это хороший инструмент для создания комьюнити — сообщества по интересам с сильными связями и лояльностью к бренду.

Вы можете добавлять на доски не только свой, но и пользовательский контент, за что люди будут вам благодарны.

Доски официального аккаунта Nutella в Pinterest





Когда создаете доски для своего бренда, придерживайтесь двух основных критериев:

Пины в подборке должны поддерживать миссию и стратегию бренда. Бывают очень смешные, но не имеющие ничего общего с позиционированием бренда пины. От них лучше отказаться, если ваша цель — укрепление имиджа и превращение подписчиков в покупателей.

Авторы пинов должны в целом укладываться в портрет целевой аудитории бренда и разделять его ценности. Изучайте аккаунт прежде, чем сохранять пин в подборку.



Маркетинговые приемы для привлечения трафика

Главная маркетинговая цель зависит от задач вашего бренда, которые он преследует в Pinterest. Как правило, это привлечение трафика на ваш сайт для покупки и, если это блог, то увеличение числа подписчиков и читателей.

Основные количественные показатели профиля в Pinterest — число подписчиков и число посещений в месяц.

Мы не рекомендуем гнаться за количеством подписчиков — для анализа эффективности гораздо важнее ежемесячный приток посещений.

Мы проанализировали различные маркетинговые приемы популярных аккаунтов на Pinterest и получили план действий для продвижения.





Оформление и ведение

Тщательно оформите профиль — загрузите шапку, название, короткое и емкое описание, обязательно ссылку на сайт. Желательно поставить отслеживаемую ссылку с UTM-меткой — так вы сможете замерить приток посетителей вашего веб-сайта из Pinterest.

Создание пинов, которые хочется сохранить и которыми хочется делиться — ключевой момент ведения аккаунта. Мы заметили, что пины, которые поддерживают имидж и миссию бренда, имеют больше перспектив в долгосрочном продвижении, нежели веселые и провокационные пины.

Не забывайте прикреплять ссылки на ваш сайт к пинам — это повышает переходы на сайт.

Количество ежедневных пинов не слишком влияет на продвижение, а в Pinterest нет строгих лимитов на постинг.

Мы рекомендуем не превышать лимит в 30 пинов в день, чтобы система не записала вас в спамщики. Но старайтесь придерживаться регулярности постинга, как и в любой социальной сети, чтобы ваш аккаунт был активен.



Оптимизировать пины для поиска

Добавьте ключевые слова в заголовок пина: пусть там будет не только название, но и слова, по которым данный пин могут искать пользователи. Так, в примере есть не только название и ингредиенты, но и общая тема «кето-питание».





Пример грамотного SEO-продвижения аккаунта журнала Shape в Pinterest





В описании пина укажите несколько ключевых слов, которые также будут отвечать запросам, по которым его можно будет найти. Старайтесь не выходить за пределы 2–3 предложений, иначе текст будет скрыт за кнопкой «Читать далее». Лучше, чтобы текст был виден целиком.

Используйте соответствующие хэштеги: они обязательно должны быть релевантны пину.

Помочь с выбором хэштегов вам может поиск в главной ленте Pinterest: например, при вводе слова «завтрак» появятся поисковые подсказки, которые и дадут вам идеи для хэштегов.

Не существует четкого лимита на число хэштегов, но оптимально ставить от трех до восьми.





Взаимодействовать с блогерами

В Pinterest есть возможность официально стать партнером и сделать коллаборацию бренда и блогера. К сожалению, найти российских блогеров с большой аудиторией здесь крайне сложно. Но если вы — международный бренд или интернет-магазин с доставкой по миру, российские блогеры вам и не понадобятся. Ищите популярных лидеров мнений за рубежом и устраивайте совместные рекламные акции.





Работа с сайтом

Уверен, что на вашем сайте есть кнопки «Поделиться в соцсетях» — например, в Facebook или «ВКонтакте». Добавьте туда кнопку «Поделиться в Pinterest» — это позволит «холодным» клиентам, которые просто серфят ваш сайт, заинтересоваться каким-то продуктом и посмотреть, к примеру, его использование другими пользователями.





Цветочная мастерская из Воронежа предлагает поделиться фото в Pinterest





Чем это может помочь? Это возможность еще одного взаимодействия бренда с аудиторией, а это точно никогда не будет лишним.





Российские бренды в Pinterest

Несколько примеров российских брендов, которые продвигаются в Pinterest:





Arny Praht — бренд сумок и аксессуаров из Санкт-Петербурга





Gate31 — бренд верхней одежды





TopTop — интернет-магазин женской одежды из Москвы и Санкт-Петербурга





Как получить максимум

Pinterest — важный рекламный канал для брендов, имеющих привлекательный визуал. Помните, что трудно быть лучшим, гораздо проще быть первым: зайдите со своим брендом на Pinterest, пока ваши конкуренты его даже не рассматривают. Целевая аудитория соцсети — женщины от 25 лет. Если ваш бренд популярен именно в этом сегменте, то Pinterest однозначно станет хорошим инструментом маркетинга. Ответственно подходите к созданию пинов и не экономьте на визуале. Эстетичные пины наиболее популярны в соцсети — это даст вам органический приток трафика. Не пренебрегайте деталями оформления: максимально подробно заполняйте информацию о пине (ссылка на сайт, название, детали описания). Срок жизни пинов выгодно отличается от постов в других соцсетях — пины, опубликованные несколько месяцев назад, могут появляться в выдаче по запросу наравне со свежими публикациями. Используйте инструменты SEO-продвижения: Pinterest — это визуальная поисковая система, поэтому вы можете влиять на выдачу ваших пинов. Также не забывайте, что пины хорошо индексируются другими поисковиками. Устраивайте коллаборации с другими брендами и блогерами — этот прием работает не только в Instagram. В Pinterest это также привлекает внимание к вашему продукту и пробуждает доверие аудитории. Вдохновляйтесь примерами российских брендов, которые уже используют Pinterest!

Фото на обложке: Unsplash