Боль в шее? Возможно, виноват смартфон

Какие угрозы несут гаджеты и как их избежать — читайте в материале.

Смартфоны часто связывают с угрозами для ментального здоровья. Но их использование может приводить и к физическим последствиям, в том числе хроническим болям и даже травмам.

В начале этого года к физиотерапевту Терезе Марко обратилась пациентка с жалобами на боль в шее. Как обычно, Тереза начала задавать вопросы о ее образе жизни, привычках и осанке. Вскоре она пришла к вероятной причине: виноват смартфон.

Пациентка призналась, что обычно кладет телефон или планшет на колени и смотрит на экран сверху вниз.

«Это создает большую нагрузку на шею, потому что вы сильно наклоняетесь вперед» — объясняет Марко.

По ее словам, она часто обсуждает с пациентами то, как они используют гаджеты.

«Не думаю, что люди приходят на физиотерапию, потому что понимают, что дело в телефоне» — говорит Марко. Однако часто именно гаджет становится ключевым фактором.

Смартфоны часто обсуждают в контексте угроз для ментального здоровья. Но вред может быть и физическим, приводя к травмам или даже гибели из-за рискованного селфи. Впрочем, гораздо чаще смартфоны провоцируют хронические состояния, особенно в верхней части тела.

Недавнее исследование на базе клинических данных оценивает, что с 2011 по 2019 годы травмы рук и запястья стали происходить почти в два раза чаще — до 7300 в год.

«Кажется, что телефоны используют все больше, больше и больше» — отмечает Кэролайн Зоммерих, директор инженерной лаборатории человеческих факторов, эргономики и безопасности в Университете штата Огайо.

Согласно опросу Gallup, число людей, считающих, что они используют смартфон «слишком много», выросло с 39% в 2015 году до 58% в 2022 году. Среди участников опроса в возрасте от 20 до 30 лет такой ответ дали 84%.

Другое исследование рассказывает историю девушки-подростка, которая обратилась с жалобами на головную боль, головокружение и потерю координации. МРТ показала, что ее шея была изогнута в неверном направлении. Доктора предположили, что одним из факторов стал телефон, и велели ей сократить экранное время до 2 часов в день.

Подобные инциденты происходят так часто, что у них даже появились неформальные названия вроде «текстовый коготь» или «текстовая шея». Оптики также наблюдают, что голубой свет приводит к перенапряжению глаз.

«Нужно признать, что вы создаете нагрузку для тела, даже если на первый взгляд это незаметно» — комментирует Зоммерих.

Эксперты утверждают, что большинство проблем возникают из-за того, что наши тела долго находятся в неестественном положении. Мышцам шеи не приходится слишком напрягаться, если голова человека находится в равновесии относительно тела. Но при использовании смартфона мы часто наклоняем ее под углом, что создает нагрузку на мышцы.

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«Голова как шар для боулинга. Она довольно много весит, и через некоторое время становится тяжелой — говорит Зоммерих. — Переборщить можно с чем угодно». Тот же принцип применяется и к другим частям тела, если проводить с телефоном слишком много времени.

Еще одна проблема в том, что держа гаджет, мы часто складываем локти в форме буквы V. Хирург из Нового Орлеана Брендон Доннелли, который специализируется на верхних конечностях, объясняет: это приводит к растяжению локтевого нерва, из-за чего безымянный палец и мизинец будут неметь.

«Если я допоздна сижу в телефоне, лежа в кровати, у меня немеет мизинец, и я понимаю, что нужно выпрямить локоть» — говорит он.

По словам Доннелли, ему регулярно встречаются симптомы, которые можно связать с использованием смартфонов, но до хирургического вмешательства доходит крайне редко. Чаще всего он наблюдает их у взрослых от 30 до 50 лет.

«Я не вижу этого у молодых ребят. У них ткани более пластичные» — добавляет он.

Впрочем, проблемы, связанные со смартфонами, могут возникнуть в любом возрасте. Если слишком сильно сжимать устройство в руке, это может спровоцировать боль в мышцах тенара ладони, тендинит или даже разрыв сухожилия. У пожилых пациентов, которые долго держат смартфон, может усугубиться артрит, особенно в основании большого пальца.

Наиболее надежный способ избавиться от этих проблем — не использовать гаджеты. Но большинство экспертов признают, что он нереалистичен.

«Лучшее, что мы можем сделать, это проинформировать о рисках, чтобы они изменили свое поведение» — говорит Квансоб Шин, исследователь эргономики в Ульсанском национальном институте науки и техники в Южной Корее.

Главное, чего бы хотел Шин, — чтобы люди перестали использовать смартфоны на ходу, поскольку эта привычка повышает риск столкновения с препятствиями вроде машин или других людей.

«У вас меньше секунды, чтобы остановиться и избежать столкновения» — поясняет он. Согласно исследованию больничных данных 2023 года, почти треть травм, связанных со смартфонами, составили падения.

Также привычка заглядывать в телефон на ходу заставляет людей смотреть вниз, создавая давление не только на шею, но и на спину. В ходе своих исследований Шby обнаружил: при использовании гаджета во время ходьбы активация мышц шеи на 21-42% выше, чем в положении сидя или стоя. Это особенно верно, если пользователь не просто листает ленту, а пишет сообщения.

«Во время переписки угол наклона был выше, чем при просмотре сайтов — говорит он. В теории проблему можно было бы решить при помощи приложения или функции, которые бы предупреждали пользователя, что его положение создает риск. — Для этого у нас достаточно данных и датчиков».

До тех пор есть множество других способов избежать физических последствий использования смартфона. Такие держатели, как попсокет, помогают не сжимать гаджет. Важно также помнить о положении локтей, делать перерывы на отдых и не находиться в одной позиции слишком долго. В качестве альтернативы набору текста Доннели советует голосовые сообщения.

Самое важное изменение — поднимать гаджет на уровень глаз. «Если вы будете долго использовать телефон, нужно смотреть на него прямо. Так шея будет оставаться в нейтральном положении» — говорит Джереми Джеймс, хирург-ортопед из Луизианы.

Марко рекомендует использовать для этого подставки и настольные держатели.

Но она понимает, что поток пациентов с подобными жалобами не иссякнет: «Я все время говорю о смартфонах».

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