Bolt Financial Inc — чекаут-сервис, который демократизирует торговлю

Bolt Financial Inc. — стартап-«единорог» и разработчик сервиса для оплаты товаров в один клик, который привлек $393 млн в одном из последних раундов финансирования. Чем интересен этот сервис? Почему CEO компании ушел со своего поста после закрытия раунда серии E? Рассказываем в этом материале.

Содержание

История компании

Прежде чем основать Bolt, бывший CEO Райан Бреслоу в течение нескольких лет изучал механизм работы чекаут-сервисов, позволяющих ускорить оформление онлайн-заказа.

Начиная со старшей школы, в течение шести лет Бреслоу создавал интернет-магазины для бизнесов всех размеров. В то время он на своем опыте испытал недостатки этой сферы — именно это вдохновило его на создание лучшей альтернативы.

В 2014 году вместе с Эриком Фельдманом он основал Bolt с целью установить новый стандарт в электронной торговле. Первая версия чекаут-сервиса создавалась в течение двух лет — над ней работала команда, состоящая из 10 человек.

С момента запуска Bolt наблюдает стремительный рост (а за последние месяцы — и особое внимание инвесторов). Компания закрыла уже 10 раундов финансирования и привлекла в общей сумме $963,1 млн.

О CEО

31 января издание TechCrunch сообщило, что Бреслоу покидает должность CEO Bolt, а его место займет бывший COO компании Муджу Курувилла. Как утверждает Бреслоу, это было его личное решение. Ранее Бреслоу вызвал ажиотаж, заявив в Twitter о том, что портфельные компании Y Combinator и сам акселератор устраняют конкурентов на рынке. В одном из тредов он назвал своего конкурента — платежную компанию Stripe — и YC, который ее финансирует, «боссами мафии» за то, что они мешают конкурентам Stripe участвовать в инвестиционных сделках, заключать партнерства и даже появляться в заголовках Hacker News. Во втором треде Бреслоу заявил, что участие в акселераторе совсем не стоит того. Люди, связанные с YC, поспешили с опровержением и указали на фактические неточности в утверждениях Бреслоу. Например, он сообщил, что Y Combinator не вкладывался в конкурентов Stripe, в то время как акселератор профинансировал несколько других платежных стартапов. Однако Бреслоу, похоже, удалось привлечь внимание общественности: его первый тред набрал свыше 9 тысяч лайков и более 2,5 тысяч ретвитов. Бывший CEO также сообщил, что, несмотря на свой уход, он сохранит право голоса при принятии важных решений, поскольку владеет контрольным пакетом акций.