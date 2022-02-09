Bolt Financial Inc — чекаут-сервис, который демократизирует торговлю

Bolt Financial Inc. — стартап-«единорог» и разработчик сервиса для оплаты товаров в один клик, который привлек $393 млн в одном из последних раундов финансирования. Чем интересен этот сервис? Почему CEO компании ушел со своего поста после закрытия раунда серии E? Рассказываем в этом материале.
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История компании
Прежде чем основать Bolt, бывший CEO Райан Бреслоу в течение нескольких лет изучал механизм работы чекаут-сервисов, позволяющих ускорить оформление онлайн-заказа.
Начиная со старшей школы, в течение шести лет Бреслоу создавал интернет-магазины для бизнесов всех размеров. В то время он на своем опыте испытал недостатки этой сферы — именно это вдохновило его на создание лучшей альтернативы.
В 2014 году вместе с Эриком Фельдманом он основал Bolt с целью установить новый стандарт в электронной торговле. Первая версия чекаут-сервиса создавалась в течение двух лет — над ней работала команда, состоящая из 10 человек.
С момента запуска Bolt наблюдает стремительный рост (а за последние месяцы — и особое внимание инвесторов). Компания закрыла уже 10 раундов финансирования и привлекла в общей сумме $963,1 млн.
О CEО
31 января издание TechCrunch сообщило, что Бреслоу покидает должность CEO Bolt, а его место займет бывший COO компании Муджу Курувилла. Как утверждает Бреслоу, это было его личное решение.
Ранее Бреслоу вызвал ажиотаж, заявив в Twitter о том, что портфельные компании Y Combinator и сам акселератор устраняют конкурентов на рынке.
В одном из тредов он назвал своего конкурента — платежную компанию Stripe — и YC, который ее финансирует, «боссами мафии» за то, что они мешают конкурентам Stripe участвовать в инвестиционных сделках, заключать партнерства и даже появляться в заголовках Hacker News. Во втором треде Бреслоу заявил, что участие в акселераторе совсем не стоит того.
Stripe and YCombinator, the Mob Bosses of Silicon Valley, a thread:— Ryan Breslow 🕺 (@theryanking) January 25, 2022
Люди, связанные с YC, поспешили с опровержением и указали на фактические неточности в утверждениях Бреслоу. Например, он сообщил, что Y Combinator не вкладывался в конкурентов Stripe, в то время как акселератор профинансировал несколько других платежных стартапов.
Однако Бреслоу, похоже, удалось привлечь внимание общественности: его первый тред набрал свыше 9 тысяч лайков и более 2,5 тысяч ретвитов.
Бывший CEO также сообщил, что, несмотря на свой уход, он сохранит право голоса при принятии важных решений, поскольку владеет контрольным пакетом акций.
Чем занимается компания
Bolt стремится улучшить процесс оформления онлайн-заказа как для покупателей, так и для продавцов. По заявлениям компании, сервис позволяет совершить покупку на 50% быстрее по сравнению с конкурентами благодаря интеграции с такими платформами, как BigCommerce, Shopify, Magento, Woocommerce и Salesforce Commerce Cloud.
Покупателям не нужно вводить личные данные перед каждой покупкой — достаточно сохранить их в Bolt. Кроме того, каждая операция, совершаемая через этот сервис, проходит проверку на выявление мошенничества, которая, по словам компании, способна обнаруживать 100% незаконных действий.
Компания сейчас
В ноябре 2021 года Bolt совершила свое первое приобретение — шведскую компанию Tipser. Она разрабатывает технологию, которая позволяет приобретать товары напрямую в любом цифровом ресурсе — от маркетплейсов и агрегаторов цен до социальных сетей и поисковых систем.
14 января 2022 года Bolt объявила о том, что привлекла $335 млн финансирования в серии E, повысив свою оценку до $11 млрд. Всего тремя месяцами ранее компания закрыла серию D, собрав $393 млн.
В серии E к текущим инвесторам — Activant Capital и Moore Strategic Ventures — присоединились фонды под управлением BlackRock, а также Schonfeld, Invus Opportunities, CreditEase и H.I.G. Growth.
За последний год Bolt увеличила общий объем оборота товаров на одного продавца на 80%. По сравнению с 2020 годом количество счетов выросло на 180%, а число транзакций — на 200%. Компания также сообщает, что в течение следующих полутора лет к площадке присоединятся 100 млн покупателей.
В мае 2021 года Bolt также запустила Conscious Culture — программу, которая помогает бизнесам сформировать рабочую культуру, ориентированную на людей. К ней уже присоединились около 80 компаний и сотни клиентов.
Сейчас в Bolt работают удаленно свыше 550 сотрудников из более чем 200 городов. Новое финансирование компания планирует потратить на привлечение специалистов, покупку компаний, международное расширение и разработку новых продуктов.
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Фото на обложке: Karta-Ivrea /
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