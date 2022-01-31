Основатель финтех-«единорога» Bolt обвинил Y Combinator в манипуляциях на рынке стартапов США

Бреслоу также высказался по поводу условий и политики самого YC – основатель Bolt считает их неприемлемыми и призывает людей осознать, что участие в этом акселераторе и финансирование от него не стоит того, что он берет взамен.

Один из самых авторитетных в мире акселераторов Y Combinator (YC) обвинили в нечестной игре. Основатель платежной системы Bolt с оценкой $10 млрд Райан Бреслоу утверждает, что портфельные компании YC, в частности, платежная система Stripe, не без помощи самого YC устраняет конкурентов.

Суть претензий Райана Бреслоу

Основатель платежной системы Bolt с оценкой $10 млрд и общим объемом привлеченных инвестиций в $963 млн опубликовал в Twitter серию сообщений с утверждением того, что портфельные компании акселератора Y Combinator в кооперации с самим акселератором устраняют конкурентов на рынке.

В качестве примера Райан Бреслоу привел выпускника YC – платежную систему Stripe – прямого конкурента Bolt. Бреслоу утверждает, что YC принуждает своих выпускников пользоваться услугами Stripe, тем самым лишая других участников рынка потенциальных клиентов.

По утверждению Бреслоу, YC использует в своих вышеназванных целях популярное в стартап-среде медиа, название которого не разглашает. Акселератор, который контролирует это издание, уверяет Бреслоу, заставляет удалять из него все упоминания Bolt как компании, услугами которой могут воспользоваться основатели стартапов, в том числе выпускники YC.

Кроме того, Райан Бреслоу выразил мнение, что участие в YC совсем не стоит того. В пример он привел, по его мнению, кабальные условия получения финансирования и поддержки от YC.

По утверждению Бреслоу, инвестиции в размере $500 тыс., а также менторская поддержка со стороны экспертов и другие меры, которые предлагает YC, совершенно несопоставимы с тем, что акселератор требует взамен, а именно 7% в стартапе-выпускнике на первом этапе с увеличением доли до 10-14% на ближайшем горизонте.

Бреслоу считает, что YC уже давно перестал быть местом, где стартапы могут получить реальную поддержку и опыт. Вместо этого YC занимается игрой в лотерею – «выстрелит – не выстрелит», вкладывая в стартапы незначительные по меркам Кремниевой долины средства в обмен на значительные доли.

Бреслоу приводит в пример другие акселераторы, в частности StartX, Backend Capital, условия которых гораздо привлекательнее, чем у YC, а меры поддержки – значительнее.

Что о ситуации думают в России

Сооснователь United Investors Александр Горный считает, что блокировка Bolt в вопросе отношений с Stripe, если эта блокировка есть, касается «совершенно микроскопической доли» рынка. К такому расчету Горный пришел исходя из данных, что в мире существуют около 1 тыс. «единорогов», 500 из них – родом из США, около 30 – выпускники YC, то есть доля составляет всего примерно 6%.

Также Горный считает, что помимо Hacker News есть множество других изданий, в которых упоминания Bolt и лично Райана Бреслоу не стираются. Вывод Горного из ситуации с Bolt, Stripe и YC: «хайп – штука приятная даже для основателя десятимиллиардной компании», сообщил Александр Горный в Facebook.

По словам основателя United Ventures Константина Синюшина, не стоит рассматривать «пассажи» Райана Бреслоу как «стенания».

«Скорее это все тонкий пиар, рассчитанный на привлечение денег менее вовлеченных в узкий долинный клуб. И он очевидно должен преуспеть», – прокомментировал Константин Синюшин.

Стенать по поводу, описанному Бреслоу, бессмысленно, считает Синюшин. По его словам, это нужно «просто понимать, и уже на основании своего понимания вписываться в это или не вписываться».

Об акселераторе Y Combinator

Y Combinator является одним из самых авторитетных в мире акселераторов. Через него прошли всемирно известные компании, такие как Airbnb, Instacart, Stripe.

В последнем батче Y Combinator отобрал 401 компанию из более чем 16 тыс. претендентов, которые претендовали не только на одобрение, но и на инструктаж от опытных фаундеров по созданию продуктов, разработке бизнес-планов и сбору средств.

Как устроен Y Combinator подробно рассказано в материале RB.

Y Combinator недавно увеличил сумму инвестиций в стартапы с $175 тыс. до $500 тыс. $375 тыс. из них предлагаются в качестве опциона на выкуп доли по той же цене, что и следующие инвесторы. Инвесторы обеспокоились тем, что Y Combinator будет иметь большее влияние на развивающиеся рынки.

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