Y Combinator увеличил вложения в стартапы до $500 тысяч. Как это повлияет на других инвесторов

Основатели из Африки и Латинской Америки обрадовались перспективе увеличить капитал, но местные инвесторы обеспокоились тем, что Y Combinator будет иметь большее влияние на развивающиеся рынки.

Y Combinator увеличил сумму инвестиций в стартапы, которые участвуют в его программе, в обмен на более выгодные условия. Ранее стандартная сумма составляла $125 тысяч в обмен на 7% в компании, а теперь акселератор предлагает дополнительные $375 тысяч в качестве опциона на выкуп доли по той же цене, что и следующие инвесторы.

В последние годы Y Combinator принимает все больше участников из развивающихся регионов, таких как Азия, Африка и Латинская Америка. Среди них — нигерийский финтех-стартап Flutterwave и колумбийский сервис доставки Rappi. Увеличение стандартной суммы вложений сделает акселератор еще более влиятельным игроком мировой технологической экосистемы.

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Выпускники Y Combinator обсудили нововведение, в том числе в групповых чатах WhatsApp и Telegram, таких как YC del Sur, ориентированный на Латинскую Америку. Большинству идея пришлась по душе, а некоторые даже поинтересовались, могут ли получить эти $375 тысяч, уже закончив программу.

Для стартапов, работающих в условиях нехватки времени и средств, вывод был очевидным. «Больше денег — это хорошо», — заявил Яэль Исраэль, сооснователь и CFO финтех-компании Mozper, которая присоединилась к YC в 2020 году и работает в Мексике и Бразилии.

Однако не все оптимистично отнеслись к нововведению. «Проблема [Y Combinator] на развивающихся рынках заключается в том, что он берет на себя роль создателя королей», — утверждает Клэр Диас-Ортис, венчурный капиталист из Латинской Америки.

Диас-Ортис своими глазами наблюдает немалое влияние YC на Азию, Африку и Латинскую Америку — для них акселератор является одним из самых известных ведущих фондов.

Более 10% участников YC Summer 2021 составляют латиноамериканские компании.

По словам Диас-Ортис, теперь Y Combinator будет принадлежать более высокий процент в таблице капитализации (таблица с ключевыми данными о стейкхолдерах стартапа). В развивающихся странах, где компании, как правило, привлекают меньшие суммы, доля YC будет еще выше. Диас-Ортис считает, что это вытесняет местных инвесторов, которые лучше знакомы с регионом.

Кроме того, Y Combinator может оказать серьезное влияние на разнообразие в стартап-экосистемах. В 2021 году 25,3% всех венчурных сделок в США приходилось на команды, в которых среди основателей есть женщина, а в двух программах YC за 2021 год — лишь 15,5%.

Диас-Ортис также считает, что из-за недостатка знаний о Латинской Америке акселератор «с большей вероятностью вложится в латиноамериканского основателя, который уже окончил Стэнфорд и выглядит так же, как и многие другие фаундеры из Кремниевой долины».

Y Combinator придерживается противоположного мнения, заявляя, что новая модель привлечет к предпринимательству более разнообразные группы людей.

Некоторые основатели, например Маурицио Кало Калигарис из Парагвая, утверждают, что акселератор открывает сети инвесторов, к которым никак не получить доступ иначе, в том числе к венчурным капиталистам из Латинской Америки. Стартап Калигариса Calii участвовал в программе YC Winter 2021.

Калигарис считает, что увеличение инвестиций несет исключительно положительный характер и дает стартапам больше ресурсов для разработки продуктов. По его мнению, критика обусловлена лишь тем, что присоединиться к молодой компании станет дороже.

Но, возможно, нововведение лишь усложнит жизнь региональным инвесторам — так считает партнер FirstCheck Элохо Омаме, бывший управляющий директор сообщества предпринимателей Нигерии Endeavor Nigeria.

Теперь местные бизнес-ангелы и венчурные капиталисты не могут позволить себе ждать, пока компании попадут в Y Combinator. Им придется «приложить больше усилий, чтобы определить победителей на раннем этапе». Но, по мнению Диас-Ортис, ландшафт венчурного капитала Латинской Америки не готов к тому, чтобы вкладывать большие суммы в предпосевные раунды.

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