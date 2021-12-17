Запуск стартапа с помощью внутреннего финансирования: как возникла эта тенденция и что с ней не так

Бутстрэппинг (bootstrapping) — это способ запуска компании без внешнего финансирования, то есть банкиров и инвесторов. Такие основатели часто изображаются как «независимые аутсайдеры», которые не отступают от своей цели. Именно такую стратегию развития избрали GoPro, GitHub, Mailchimp и (на ранних стадиях) Facebook.
Однако этот термин не всегда имел положительное значение и сейчас привлекает к себе внимание в рамках проблемы растущего неравенства. Заглянем в историю происхождения бутстрэппинга и разберемся, насколько этичен этот термин в современном мире.
Изначально термин имел шутливое значение
Термин «бутстрэппинг» появился в 1834 году благодаря изобретателю Нимроду Мерфри из Нэшвилла, Теннесси. Мерфри подал объявление в местной газете, в котором сообщил, что он изобрел вечный двигатель. В то время это заявление, по-видимому, было распространено среди чудаков и псевдоученых.
Это небольшое объявление стало «вирусным» (насколько это было возможно в 19 веке). Вскоре оно появилось и в других местных газетах по всей стране. Сейчас люди часто делятся публикациями в социальных сетях, чтобы над ними подшутить — точно так же каждый, кому попадалось это объявление в 1834 году, добавлял собственный комментарий.
«Видимо, Мерфри удалось перебраться через реку Камберленд или забор скотного двора с помощью ремешков на ботинках», — язвительно отметил редактор газеты в Мобил, Алабама.
«Они просто смеялись над его идеей», — утверждает Бен Циммер, обозреватель-лингвист The Wall Street Journal, который исследовал историю фразы «pulling yourself up by one’s bootstraps». По его словам, в течение десятилетий этот термин использовался, чтобы высмеивать кого-то — никто не говорил так по отношению к себе.
Со временем он начал вдохновлять стартапы
К 20 веку значение термина изменилось — теперь он обозначал нечто не только возможное, но и желаемое, а также восхвалял самодостаточность. Как утверждает Циммер, точно не понятно, в какой момент это произошло.
Мэтт Резерфорд, бизнес-профессор Государственного университета Оклахомы и автор книги Strategic Bootstrapping, утверждает, что появилось множество блогов, подкастов, книг и научных работ, которые положительно характеризовали запуск компаний без внешнего финансирования.
Немногие сомневаются в эффективности этого подхода: обычно вопрос заключается лишь в том, подходит ли он для какого-либо конкретного бизнеса.
По словам Резерфорда, поклонники бутстрэппинга делятся на две категории.
- Первые рассматривают его как способ избежать внешнего влияния, которое может исказить первоначальное видение компании. Они считают, что банкир или акционер будут говорить основателю, как управлять его собственным детищем.
- Вторые заинтересованы в стратегической ценности запуска стартапа с ограниченными ресурсами. Как предполагается, это побуждает находить креативные решения.
Например, когда Ник Вудман запускал компанию GoPro, у него было $10 тысяч, заработанных на продаже ремней из ракушек и бисера. Он спроектировал первую версию продукта вручную, потому что у него не было ни знаний, ни оборудования, чтобы сделать это в цифровом формате.
Тем не менее метод не лишен моральных и практических минусов
Рассказы о героических основателях, сделавших все своими силами, как правило, не учитывают тот факт, что для этого нужен доступ к определенным ресурсам. Вернемся к примеру Вудмана. Идея камер GoPro пришла ему в голову, когда он отправился заниматься серфингом в Австралию и Индонезию после того, как его предыдущий видеоигровой стартап провалился.
У Вудмана было достаточно средств, чтобы позволить себе такой отдых. Кроме того, он жил с родителями и получал дополнительную помощь, в том числе кредит на $200 тысяч от отца, сооснователя инвестиционного банка.
В историях о том, что нужно действовать самостоятельно и без посторонней помощи, ключевые детали часто упускаются из виду.
Писатель и натуралист Генри Дэвид Торо известен тем, что он самостоятельно построил хижину на берегу Уолденского пруда и обеспечивал себя всем необходимым. Однако на деле он полагался на общинную культуру, а его семейный бизнес — фабрика по производству карандашей — стал возможным благодаря тому, что его дядя случайно нашел залежи графита.
В рассказах об переселенцах, которые с начала 19 века массово покидали восток США и направлялись на запад, редко говорится о том, что свыше 1,6 млн человек получили бесплатные земли через государственные программы, такие как Гомстед-акт 1962 года. На протяжении всей истории США не все имели равный доступ к подобным программам.
В результате многие активисты, в том числе Мартин Лютер Кинг-младший, поставили под сомнение распространенную трактовку бутстрэппинга.
Фото в тексте: NILTON AKIRA IKUNO /
Чернокожие и испаноязычные основатели прибегают к бутстрэппингу чаще, чем белые и азиаты, поскольку они не всегда могут получить доступ к венчурному финансированию, в особенности в области здравоохранения. Эти различия еще более выражены по гендерному признаку.
Предприниматель Сет Годин признал: лишь у определенного класса людей есть «связи, привилегии и неравномерно распределенный кредит доверия», чтобы своими силами создать компанию, которая «станет публичной, принесет миллионы и изменит культуру».
Другими словами, несмотря на отдельные истории, в большинстве случаев бутстрэппинг — это не стопроцентный способ запустить одну из крупнейших компаний в мире.
Тем не менее Годин советует многим основателям присмотреться к этому подходу, чтобы сосредоточиться на уникальности своего продукта или услуги. Он утверждает, что лучше всего уделять внимание общению с клиентами, а не привлечению инвесторов. Хороший инструмент для этого — Kickstarter.
Однако, по мнению Резерфорда, есть еще одна причина, по которой следует с осторожностью относиться к мифам о самостоятельном запуске стартапов. Он считает, что начинающие предприниматели могут ставить под сомнение помощь и советы опытных инвесторов.
«Возможно, вам следует что-то исправить или полностью изменить курс, — говорит он. — И, вероятно, вам неприятно это слышать. Но вам стоит прислушаться ко всем этим советам, прежде чем двигаться вперед».
Кроме того, 90% стартапов терпят неудачу, а значит, наличие достаточного количества ресурсов для масштабирования может привести к более серьезному падению. «Меня беспокоит, когда мои студенты считают, что лучше начинать с меньшими средствами, чем с большими, — утверждает Резерфорд. — Это решение нужно очень тщательно обдумывать».
Фото на обложке: Dilok Klaisataporn /
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