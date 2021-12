Запуск стартапа с помощью внутреннего финансирования: как возникла эта тенденция и что с ней не так

Изначально термин имел шутливое значение

Термин «бутстрэппинг» появился в 1834 году благодаря изобретателю Нимроду Мерфри из Нэшвилла, Теннесси. Мерфри подал объявление в местной газете, в котором сообщил, что он изобрел вечный двигатель. В то время это заявление, по-видимому, было распространено среди чудаков и псевдоученых.

Это небольшое объявление стало «вирусным» (насколько это было возможно в 19 веке). Вскоре оно появилось и в других местных газетах по всей стране. Сейчас люди часто делятся публикациями в социальных сетях, чтобы над ними подшутить — точно так же каждый, кому попадалось это объявление в 1834 году, добавлял собственный комментарий.

«Видимо, Мерфри удалось перебраться через реку Камберленд или забор скотного двора с помощью ремешков на ботинках», — язвительно отметил редактор газеты в Мобил, Алабама.

«Они просто смеялись над его идеей», — утверждает Бен Циммер, обозреватель-лингвист The Wall Street Journal, который исследовал историю фразы «pulling yourself up by one’s bootstraps». По его словам, в течение десятилетий этот термин использовался, чтобы высмеивать кого-то — никто не говорил так по отношению к себе.

Со временем он начал вдохновлять стартапы

К 20 веку значение термина изменилось — теперь он обозначал нечто не только возможное, но и желаемое, а также восхвалял самодостаточность. Как утверждает Циммер, точно не понятно, в какой момент это произошло.

Мэтт Резерфорд, бизнес-профессор Государственного университета Оклахомы и автор книги Strategic Bootstrapping, утверждает, что появилось множество блогов, подкастов, книг и научных работ, которые положительно характеризовали запуск компаний без внешнего финансирования.

Немногие сомневаются в эффективности этого подхода: обычно вопрос заключается лишь в том, подходит ли он для какого-либо конкретного бизнеса.

По словам Резерфорда, поклонники бутстрэппинга делятся на две категории.

Первые рассматривают его как способ избежать внешнего влияния, которое может исказить первоначальное видение компании. Они считают, что банкир или акционер будут говорить основателю, как управлять его собственным детищем.

Вторые заинтересованы в стратегической ценности запуска стартапа с ограниченными ресурсами. Как предполагается, это побуждает находить креативные решения.

Например, когда Ник Вудман запускал компанию GoPro, у него было $10 тысяч, заработанных на продаже ремней из ракушек и бисера. Он спроектировал первую версию продукта вручную, потому что у него не было ни знаний, ни оборудования, чтобы сделать это в цифровом формате.

Тем не менее метод не лишен моральных и практических минусов

Рассказы о героических основателях, сделавших все своими силами, как правило, не учитывают тот факт, что для этого нужен доступ к определенным ресурсам. Вернемся к примеру Вудмана. Идея камер GoPro пришла ему в голову, когда он отправился заниматься серфингом в Австралию и Индонезию после того, как его предыдущий видеоигровой стартап провалился.

У Вудмана было достаточно средств, чтобы позволить себе такой отдых. Кроме того, он жил с родителями и получал дополнительную помощь, в том числе кредит на $200 тысяч от отца, сооснователя инвестиционного банка.

В историях о том, что нужно действовать самостоятельно и без посторонней помощи, ключевые детали часто упускаются из виду.

Писатель и натуралист Генри Дэвид Торо известен тем, что он самостоятельно построил хижину на берегу Уолденского пруда и обеспечивал себя всем необходимым. Однако на деле он полагался на общинную культуру, а его семейный бизнес — фабрика по производству карандашей — стал возможным благодаря тому, что его дядя случайно нашел залежи графита.

В рассказах об переселенцах, которые с начала 19 века массово покидали восток США и направлялись на запад, редко говорится о том, что свыше 1,6 млн человек получили бесплатные земли через государственные программы, такие как Гомстед-акт 1962 года. На протяжении всей истории США не все имели равный доступ к подобным программам.

В результате многие активисты, в том числе Мартин Лютер Кинг-младший, поставили под сомнение распространенную трактовку бутстрэппинга.

Чернокожие и испаноязычные основатели прибегают к бутстрэппингу чаще, чем белые и азиаты, поскольку они не всегда могут получить доступ к венчурному финансированию, в особенности в области здравоохранения. Эти различия еще более выражены по гендерному признаку.

Предприниматель Сет Годин признал: лишь у определенного класса людей есть «связи, привилегии и неравномерно распределенный кредит доверия», чтобы своими силами создать компанию, которая «станет публичной, принесет миллионы и изменит культуру».

Другими словами, несмотря на отдельные истории, в большинстве случаев бутстрэппинг — это не стопроцентный способ запустить одну из крупнейших компаний в мире.

Тем не менее Годин советует многим основателям присмотреться к этому подходу, чтобы сосредоточиться на уникальности своего продукта или услуги. Он утверждает, что лучше всего уделять внимание общению с клиентами, а не привлечению инвесторов. Хороший инструмент для этого — Kickstarter.

Однако, по мнению Резерфорда, есть еще одна причина, по которой следует с осторожностью относиться к мифам о самостоятельном запуске стартапов. Он считает, что начинающие предприниматели могут ставить под сомнение помощь и советы опытных инвесторов.

«Возможно, вам следует что-то исправить или полностью изменить курс, — говорит он. — И, вероятно, вам неприятно это слышать. Но вам стоит прислушаться ко всем этим советам, прежде чем двигаться вперед».

Кроме того, 90% стартапов терпят неудачу, а значит, наличие достаточного количества ресурсов для масштабирования может привести к более серьезному падению. «Меня беспокоит, когда мои студенты считают, что лучше начинать с меньшими средствами, чем с большими, — утверждает Резерфорд. — Это решение нужно очень тщательно обдумывать».

