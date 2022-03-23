Ученые назвали качества, которые делают человека скучным

Исследователи из Эссекского университета во главе с Вейнандом Ван Тилбургом решили разобраться, из-за чего некоторые люди кажутся скучными. Они попросили свыше 500 человек назвать черты, хобби и профессии других людей, которые они считают самыми скучными. Вот что им удалось выяснить.
Результаты исследования изложены в статье под названием Boring People: Stereotype Characteristics, Interpersonal Attributions, and Social Reactions (Скучные люди: стереотипные черты, межличностные связи и социальные реакции). Вот основные результаты проведенных опросов (старайтесь не принимать их на свой счет).
Скучные черты личности:
- отсутствие чувства юмора;
- неумение вести беседу;
- пассивность;
- эгоцентричность;
- сильная неприязнь к различным вещам и явлениям.
Скучные профессии и сферы деятельности:
- бухгалтер;
- банковское дело и финансы;
- библиотекарь;
- физический труд;
- продажи.
Скучные хобби:
- просмотр телевизора;
- коллекционирование;
- рукоделие;
- гейминг;
- гольф.
Что же плохого в том, чтобы быть скучным? Предполагается, что это может оказывать более негативное влияние на жизнь, чем кажется. Участники исследования признались, что считают скучных людей бременем, которое они предпочли бы избегать в социальной и бизнес-среде.
«Наше исследование показывает, что люди, обладающие стереотипно скучными чертами, воспринимаются как менее дружелюбные и компетентные, а другие стремятся их избегать», — пишут исследователи.
Как не быть скучным
Получается, бухгалтер, который с трудом ведет легкую беседу и любит вязать по выходным, обречен на то, чтобы казаться скучным? Конечно, нет. Есть несколько способов этого избежать.
- Не жалуйтесь. Друзьям интересно узнать, что происходит в вашей жизни. Однако никто не захочет слушать бесконечные жалобы о задержанном рейсе.
- Интересуйтесь жизнью собеседника. Недостаточно просто одного вопроса — задайте несколько, чтобы выяснить больше деталей.
- Не бойтесь менять тему беседы. Некоторые считают это грубостью, но это отличный способ поддерживать и развивать разговор.
- Следите за языком жестов. Покажите вовлеченность в разговор вместо того, чтобы постоянно заглядывать в телефон.
- Рассказывайте смешные истории. Как и стендап-комику, вам следует иметь в запасе несколько интересных историй.
Вот и все — теперь вы готовы стать другом и коллегой, которого точно не посчитают скучным.
Фото на обложке: fizkes /
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