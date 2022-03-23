Ученые назвали качества, которые делают человека скучным

Исследователи из Эссекского университета во главе с Вейнандом Ван Тилбургом решили разобраться, из-за чего некоторые люди кажутся скучными. Они попросили свыше 500 человек назвать черты, хобби и профессии других людей, которые они считают самыми скучными. Вот что им удалось выяснить.

Результаты исследования изложены в статье под названием Boring People: Stereotype Characteristics, Interpersonal Attributions, and Social Reactions (Скучные люди: стереотипные черты, межличностные связи и социальные реакции). Вот основные результаты проведенных опросов (старайтесь не принимать их на свой счет).

Скучные черты личности:

отсутствие чувства юмора;

неумение вести беседу;

пассивность;

эгоцентричность;

сильная неприязнь к различным вещам и явлениям.

Скучные профессии и сферы деятельности:

бухгалтер;

банковское дело и финансы;

библиотекарь;

физический труд;

продажи.

Скучные хобби:

просмотр телевизора;

коллекционирование;

рукоделие;

гейминг;

гольф.

Что же плохого в том, чтобы быть скучным? Предполагается, что это может оказывать более негативное влияние на жизнь, чем кажется. Участники исследования признались, что считают скучных людей бременем, которое они предпочли бы избегать в социальной и бизнес-среде.

«Наше исследование показывает, что люди, обладающие стереотипно скучными чертами, воспринимаются как менее дружелюбные и компетентные, а другие стремятся их избегать», — пишут исследователи.

Как не быть скучным

Получается, бухгалтер, который с трудом ведет легкую беседу и любит вязать по выходным, обречен на то, чтобы казаться скучным? Конечно, нет. Есть несколько способов этого избежать.

Не жалуйтесь. Друзьям интересно узнать, что происходит в вашей жизни. Однако никто не захочет слушать бесконечные жалобы о задержанном рейсе.

Друзьям интересно узнать, что происходит в вашей жизни. Однако никто не захочет слушать бесконечные жалобы о задержанном рейсе. Интересуйтесь жизнью собеседника. Недостаточно просто одного вопроса — задайте несколько, чтобы выяснить больше деталей.

Недостаточно просто одного вопроса — задайте несколько, чтобы выяснить больше деталей. Не бойтесь менять тему беседы. Некоторые считают это грубостью, но это отличный способ поддерживать и развивать разговор.

Некоторые считают это грубостью, но это отличный способ поддерживать и развивать разговор. Следите за языком жестов. Покажите вовлеченность в разговор вместо того, чтобы постоянно заглядывать в телефон.

Покажите вовлеченность в разговор вместо того, чтобы постоянно заглядывать в телефон. Рассказывайте смешные истории. Как и стендап-комику, вам следует иметь в запасе несколько интересных историй.

Вот и все — теперь вы готовы стать другом и коллегой, которого точно не посчитают скучным.

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Фото на обложке: fizkes / Shutterstock