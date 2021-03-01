Энтузиасты вооружили робособаку Boston Dynamics пейнтбольным ружьем. Компания не одобрила эту идею

Энтузиасты из компании MSCHF решили провести эксперимент со своей робособакой Spot от Boston Dynamics стоимостью $74,500. Они закрепили на спине собаки пейнтбольное ружье и запустили ее в художественную галерею. Действиями робота могли управлять случайные пользователи. Мероприятие под названием Spot’s Rampage прошло 24 февраля. Boston Dynamics крайне негативно отреагировала на эту идею.

Компания опубликовала пост в Twitter, в котором назвала это «провокационным использованием промышленного робота».

«Мы осуждаем изображение нашей технологии любым способом, поощряющим насилие, причинение вреда или запугивания», — говорится в заявлении.

MSCHF знала, что мероприятие не получит одобрения со стороны компании. Boston Dynamics даже предложила подарить энтузиастам две бесплатные робособаки Spot, если они откажутся от этой идеи. «Из-за этого мы захотели реализовать ее еще сильнее», — говорится в FAQ-разделе сайта коллектива.

Однако заявления Boston Dynamics расходятся с ее действиями.

С момента начала продажи робособаки Spot прошлым летом ее приобрели несколько правоохранительных учреждений.

Спустя несколько дней после того, как MSCHF анонсировала свое мероприятие, в сети появились видео, на которых робот Spot патрулирует улицы, контролируемые Департаментом полиции Нью-Йорка.

Затем также был выложен ролик, где другой робот Spot сообщает посетителям парка в Сингапуре о необходимости соблюдать социальную дистанцию.

Boston Dynamics предпочитает скрывать финансирование со стороны вооруженных сил и продвигает себя как компанию, производящую танцующих роботов, способных выполнять гимнастические трюки. Маркетинговый трюк MSCHF лишь проливает свет на этот двойной стандарт: если бы Boston Dynamics действительно не хотела, чтобы ее роботы использовались для продвижения насилия и запугивания, она бы не продавала их департаментам полиции.

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