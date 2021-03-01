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Истории

Энтузиасты вооружили робособаку Boston Dynamics пейнтбольным ружьем. Компания не одобрила эту идею

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор

Дарья Сидорова

Энтузиасты из компании MSCHF решили провести эксперимент со своей робособакой Spot от Boston Dynamics стоимостью $74,500. Они закрепили на спине собаки пейнтбольное ружье и запустили ее в художественную галерею. Действиями робота могли управлять случайные пользователи. Мероприятие под названием Spot’s Rampage прошло 24 февраля. Boston Dynamics крайне негативно отреагировала на эту идею.

Энтузиасты вооружили робособаку Boston Dynamics пейнтбольным ружьем. Компания не одобрила эту идею

Компания опубликовала пост в Twitter, в котором назвала это «провокационным использованием промышленного робота».

«Мы осуждаем изображение нашей технологии любым способом, поощряющим насилие, причинение вреда или запугивания», — говорится в заявлении.

MSCHF знала, что мероприятие не получит одобрения со стороны компании. Boston Dynamics даже предложила подарить энтузиастам две бесплатные робособаки Spot, если они откажутся от этой идеи. «Из-за этого мы захотели реализовать ее еще сильнее», — говорится в FAQ-разделе сайта коллектива.

Однако заявления Boston Dynamics расходятся с ее действиями.

  • С момента начала продажи робособаки Spot прошлым летом ее приобрели несколько правоохранительных учреждений.
  • Спустя несколько дней после того, как MSCHF анонсировала свое мероприятие, в сети появились видео, на которых робот Spot патрулирует улицы, контролируемые Департаментом полиции Нью-Йорка.
  • Затем также был выложен ролик, где другой робот Spot сообщает посетителям парка в Сингапуре о необходимости соблюдать социальную дистанцию.

Boston Dynamics предпочитает скрывать финансирование со стороны вооруженных сил и продвигает себя как компанию, производящую танцующих роботов, способных выполнять гимнастические трюки. Маркетинговый трюк MSCHF лишь проливает свет на этот двойной стандарт: если бы Boston Dynamics действительно не хотела, чтобы ее роботы использовались для продвижения насилия и запугивания, она бы не продавала их департаментам полиции.

Источник.

Фото на обложке: Tim photo-video / Shutterstock

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