Подборка: бразильские стартапы, за которыми стоит следить в 2022 году

В настоящее время в Бразилии насчитывается более 13 тысяч стартапов. В 2021 году 10 бразильским стартапам удалось достичь оценки в $1 млрд и получить статус единорога. Это показывает, что у страны есть возможности для создания стартапов с большими перспективами. Рассказываем о самых многообещающих.

Хотя Бразилия известна в первую очередь своим футболом и теплым климатом, она продолжает укреплять позиции в деловом мире. Основные секторы местной экономики — сфера услуг, обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство.

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Agrolend

Год запуска: 2020

2020 Штаб-квартира: Сан-Паулу, Бразилия

Сан-Паулу, Бразилия Количество сотрудников: 11-50

11-50 Основатели: Алан Глезер, Андре Глезер, Леопольдо Веттор, Валерия Бонадио

Одна из самых рейтинговых компаний Бразилии — стартап Agrolend, который объединяет сельскохозяйственные инновации, финансовые услуги и технологии. Он помогает бразильским фермерам получить простой и надежный доступ к кредитам.

В результате малые и средние предприятия могут получить поддержку и инвестировать в более совершенное оборудование и технологии, повысив производительность и прибыльность быстрее, чем через традиционные банки.

Agrolend уже получил $24,6 млн инвестиций после четырех раундов финансирования, три из которых состоялись в 2021 году, а четвертый — в январе 2022 года.

180° Insurance

Год запуска: 2020

2020 Штаб-квартира: Сан-Паулу, Бразилия

Сан-Паулу, Бразилия Количество сотрудников: 51-100

51-100 Основатели: Алекс Кернер, Франко Лэмпинг, Мауро Леви Д'Анкона

180° Insurance — еще один хорошо зарекомендовавший себя стартап из Бразилии. Используя модель B2B2C (business to business to consumer), стартап создает страховые продукты, которые соединяют технологии с повседневной жизнью клиента. Компания стремится кардинально изменить то, как распространяются и потребляются страховые продукты в Бразилии.

Бразильский fintech- и insurtech-стартап был основан в 2020 году. На данный момент закрыл два раунда финансирования, собрав в общей сложности $39,6 млн.

Inventa

Год запуска: 2021

2021 Штаб-квартира: Сан-Паулу, Бразилия

Сан-Паулу, Бразилия Количество сотрудников: 51-100

51-100 Основатели: Фернандо Карраско, Лаура Камарго, Маркос Салама

Inventa — еще один бразильский технологический стартап, работающий в сфере информационных технологий и B2B. Компания также работает в сфере e-commerce, интернета и маркетплейсов. Inventa помогает клиентам создать хорошую бизнес-модель и увеличить свой доход. Торговая B2B-площадка объединяет бренды и независимых ритейлеров, чтобы получить гибкие условия оплаты.

С момента основания проект привлек $25,4 млн инвестиций. Это было сделано в рамках трех раундов финансирования, два из которых состоялись в 2021 году и один — в январе 2022 года.

Piipee

Год запуска: 2015

2015 Штаб-квартира: Сан-Паулу, Бразилия

Сан-Паулу, Бразилия Количество сотрудников: 1-10

1-10 Основатели: Эсекьель Ведана да Роса

Piipee — начинающий greentech-проект из Бразилии; он работает в сфере чистых технологий, профессиональных услуг, водоснабжения и устойчивого развития. Piipee создала продукт для нейтрализации мочи и поддержания чистоты туалета. Он биоразлагаем и сокращает потребность в воде. Стартап утверждает, что это экономичнее, чем использовать смыв.

С момента запуска в 2015 году компания закрыла два раунда финансирования, собрав $42,6 тысяч.

Curseria

Год запуска: 2017

2017 Штаб-квартира: Сан-Паулу, Бразилия

Сан-Паулу, Бразилия Количество сотрудников: 11-50

11-50 Основатели: Данило Рикетти

Curseria — это стартап в области образовательных технологий. Платформа предлагает своим пользователям курсы в различных областях. Каждый курс преподается экспертами в данной области. Цель Curseria — сделать онлайн-обучение или виртуальное образование проще и доступнее для большего числа людей. Компания также привлекает знаменитостей к участию в различных курсах, чтобы сделать платформу более интересной для пользователей.

С 2017 года компания завершила три раунда финансирования, собрав $4,9 млн. Первые два раунда финансирования состоялись в 2019 году, а третий — в июле 2021 года.

Galena

Год запуска: 2020

2020 Штаб-квартира: Сан-Паулу, Бразилия

Сан-Паулу, Бразилия Количество сотрудников: 11-50

11-50 Основатели: Эдуардо Муфарей, Гильерме Луз

Galena — еще одна бразильская компания, работающая в секторе образовательных технологий. Стартап в большей степени нацелен на профессиональное образование и набор персонала, поскольку платформа готовит людей к их будущей карьере.

Компания сотрудничает со многими крупными компаниями, чтобы помочь выпускникам государственных школ добиться высот в карьере. Galena предлагает своим пользователям четырехмесячное обучение, после чего они могут пройти отбор. Galena также обещает, что ее клиентам не придется платить, пока они не получат работу, потому что они хотят поддержать каждого человека на его пути.

С 2020 года компания привлекла $24,2 млн в ходе двух раундов финансирования.

Nude

Год запуска: 2020

2020 Штаб-квартира: Сан-Паулу, Бразилия

Сан-Паулу, Бразилия Количество сотрудников: 11-50

11-50 Основатели: Джованна Менегель, Александр Аппель

Стартап зарабатывает, производит и распространяя растительные органические напитки, которые создают меньший вред для окружающей среды, а также более полезны для потребителей.

С момента своего основания компания провела только один раунд финансирования. Этот раунд финансирования был поддержан группой из трех инвесторов, и в результате компании удалось привлечь $5 млн.

BotCity

Год запуска: 2019

2019 Штаб-квартира: Сан-Паулу, Бразилия

Сан-Паулу, Бразилия Количество сотрудников: 11-50

11-50 Основатели: Габриэль Арчанджо, Лорхан Капрони

Компания запустила платформу, которая позволяет разработчикам создавать ботов с использованием языков программирования Java и Python. Это помогает им экономить время и деньги на разработке.

С момента своего основания компания прошла два раунда финансирования стартапов. Эти раунды финансирования были поддержаны группой из пяти инвесторов, общая сумма привлеченных средств составила $3 млн.

Tabas

Год запуска: 2020

2020 Штаб-квартира: Сан-Паулу, Бразилия

Сан-Паулу, Бразилия Количество сотрудников: 11-50

11-50 Основатели: Леонардо Моргатто, Симона Сурди

Компания предоставляет пользователям платформу для поиска полностью обставленных квартир со всеми необходимыми удобствами.

С момента своего основания компания прошла четыре раунда финансирования, которые поддержали в общей сложности семь инвесторов. В результате бизнесу удалось привлечь $16,1 млн.

Фото в тексте: Iuliia Timofeeva / Shutterstock

Skillcore

Год запуска: 2019

2019 Штаб-квартира: Куритиба, Бразилия

Куритиба, Бразилия Количество сотрудников: 1-10

1-10 Основатели: Тьяго Насименто

Компания создала платформу, которая позволяет инфлюенсерам и организациям, участвующим в играх, получать доход от своих преданных поклонников, увеличивая финансирование киберспорта.

С момента своего основания компания провела единственный раунд финансирования и собрала 600 тысяч бразильских реалов ($121 тысяча).

InHouse Market

Год запуска: 2020

2020 Штаб-квартира: Сеара, Бразилия

Сеара, Бразилия Количество сотрудников: 11-50

11-50 Основатели: Ян Франка, Леонардо Дина

Компания помогает людям создавать небольшие точки продаж прямо в своих домах. С момента своего основания компания провела единственный раунд финансирования, который был поддержан одним инвестором и принес $1,9 млн.

TRACTIAN

Год запуска: 2019

2019 Штаб-квартира: Сан-Паулу, Бразилия

Сан-Паулу, Бразилия Количество сотрудников: 51-100

51-100 Основатели: Игорь Маринелли

Компания зарабатывает свои деньги за счет предоставления программной платформы, которая отслеживает работоспособность машин и информирует своих пользователей о том, когда эти машины выйдут из строя, прежде чем они это сделают. Это помогает повысить эффективность на заводах и складах.

С момента своего основания компания прошла два раунда финансирования, заручившись поддержкой десяти инвесторов. В общей сложности стартап привлек $3,7 млн.

Moss.Earth

Год запуска: 2020

2020 Штаб-квартира: Сан-Паулу, Бразилия

Сан-Паулу, Бразилия Количество сотрудников: 1-10

1-10 Основатели: Луис Фелипе Адайме

Компания зарабатывает за счет покупки и продажи углеродных кредитов на своей платформе, чтобы поощрять бизнес переходить к более экологичным альтернативам.

С момента своего основания компания прошла два раунда финансирования стартапов. Эти раунды финансирования поддержали в общей сложности шесть инвесторов. В результате компании удалось собрать сумму в размере $13,4 млн.

Gavea Marketplace

Год запуска: 2019

2019 Штаб-квартира: Рио-де-Жанейро, Бразилия

Рио-де-Жанейро, Бразилия Количество сотрудников: 11-50

11-50 Основатели: Витор Учоа Нуньес

Стартап разработал блокчейн-биржу, которая делает торговлю физическими товарами более безопасной благодаря прозрачному отображению каналов закупок.

С момента своего основания компания прошла четыре раунда финансирования, которые поддержали в общей сложности семь инвесторов. Эти инвесторы коллективно помогли бизнесу привлечь в общей сложности $4,5 млн.

iUPay

Год запуска: 2018

2018 Штаб-квартира: Сан-Паулу, Бразилия

Сан-Паулу, Бразилия Количество сотрудников: 1-10

1-10 Основатели: Карлос Лино

Финтех-стартап создал систему обработки и сбора платежей, позволяющую улучшить бизнес для продавцов и повысить удобство для клиентов.

Проект провел только один раунд финансирования, который поддержал единственный инвестор. В результате был собран $1 млн.

Digibee

Год запуска: 2017

2017 Штаб-квартира: Сан-Паулу, Бразилия

Сан-Паулу, Бразилия Количество сотрудников: 51-100

51-100 Основатели: Питер Креслиньш, Родриго Бернардинелли, Витор Соуза

Компания оказывает помощь другим предприятиям при помощи low-code интеграций, которые дешевле, проще в обслуживании и надежнее, чем high-code интеграции.

С момента своего основания компания провела два раунда финансирования стартапов. Во время этих раундов финансирования бизнес заручился поддержкой восьми инвесторов. В общей сложности они вложили в компанию $33,6 млн.

Speedbird Aero

Год запуска: 2018

2018 Штаб-квартира: Франка, Бразилия

Франка, Бразилия Количество сотрудников: 11-50

11-50 Основатели: Маноэль Коэльо, Самуэль Саломао

Это первый проект в Латинской Америке, который использует беспилотные летательные аппараты для обеспечения доставки клиентам, поставщикам медицинских услуг и логистических услуг.

С момента своего основания компания провела единственный раунд финансирования. Этот раунд финансирования позволил компании заручиться поддержкой трех инвесторов. В совокупности они вложили в компанию 3 млн бразильских реалов ($610 тысяч).

Beeva

Год запуска: 2017

2017 Штаб-квартира: Марешаль Деодоро, Бразилия

Марешаль Деодоро, Бразилия Количество сотрудников: 11-50

11-50 Основатели: Ятыр Оливейра

Компания использует передовые технологии для создания инноваций на продовольственном рынке для меда и пчеловодства.

С момента своего основания компания прошла один раунд финансирования стартапа, при этом бизнес поддерживал единственный инвестор. Она привлекла $4,5 млн.

Veroo

Год запуска: 2018

2018 Штаб-квартира: Рибейрау-Прету, Бразилия

Рибейрау-Прету, Бразилия Количество сотрудников: 11-50

11-50 Основатели: Габриэль Барруффини

Компания создала цифровую платформу по продаже кофе категории fairtrade, позволяет максимизировать охват и продажи, что хорошо для фермеров.

С момента основания бизнес прошел один раунд финансирования стартапа, заручившись поддержкой одного инвестора. Он вложил $200 тысяч.

Brelo

Год запуска: 2017

2017 Штаб-квартира: Сан-Паулу, Бразилия

Сан-Паулу, Бразилия Количество сотрудников: 1-10

1-10 Основатели: Эдуардо Казаль, Фрэн Пасквини, Гас Арагон

Компания предоставляет гибкие кредитные решения в удобном цифровом формате.

С момента своего основания компания прошла четыре раунда финансирования, которые поддержали в общей сложности семь инвесторов. Сумма полученных инвестиций не раскрывается.

Hauseful

Год запуска: 2018

2018 Штаб-квартира: Флорианополис, Бразилия

Флорианополис, Бразилия Количество сотрудников: 11-50

11-50 Основатели: Пабло Чакон

Компания помогает покупателям и продавцам недвижимости с проверками по запросу, изображениями, опросами и другими объектами недвижимости, которые выставляются на продажу или сдаются в аренду.

С момента основания бизнес прошел один раунд финансирования стартапа, причем этот раунд финансирования был поддержан парой инвесторов. Они вложили в компанию 1,6 млн бразильских реалов ($320 тысяч).

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