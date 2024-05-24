Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Истории

Интернет переполнен битыми ссылками

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор направления «Истории»

Дарья Сидорова

Каждый пользователь интернета наверняка сталкивался с неработающей ссылкой, когда при попытке открыть страницу отображается лишь сообщение об ошибке. Похоже, проблема серьезная: согласно недавнему анализу Pew Research Center, в октябре 2023 года вели в никуда примерно 38% ссылок, созданных в 2013 году.

Интернет переполнен битыми ссылками

По оценкам, новый сайт появляется каждые 3 секунды. Поэтому неудивительно, что некоторые страницы устаревают, особенно если их удаляют или забрасывают так же легко, как публикуют сайты.

Процент ссылок по годам, которые не были доступны в октябре 2023 года. Инфографика: Sherwood News

По оценкам, в 2021 году неработающими были четверть глубоких ссылок на сайте New York Times. Недавний анализ Pew Research Center также показал, что хотя бы одна битая ссылка есть на 21% правительственных сайтов и 23% новостных страниц.

Обучись востребованной и перспективной профессии, выбрав онлайн-курс в каталоге курсов интернет-маркетинга.

Это явная проблема: в эпоху дезинформации возможность отследить источник как никогда важна, а злоумышленники могут купить устаревшие URL-адреса и изменить их содержимое.

Читайте по теме:

Интернет состоит из плохих машинных переводов — исследование

Интернет заполняется длинным контентом. Виноваты ли в этом алгоритмы?

Вместе с этим у «теории мертвого интернета» появляются все более ярые сторонники. Согласно этой теории, что сеть заполнена ботами, и именно они создают большую часть онлайн-контента.

Теперь некоторые пользователи утверждают, что настала эпоха «зомби-интернета», в которой организации, когда-то управляемые людьми, превратились в автоматизированные фермы контента, публикующие изображения, сгенерированные ИИ.

Источник.

Фото на обложке: Stock-Asso / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Исследование: более половины россиян сталкивались с мошенниками в интернете
  2. 2 SEO для локального бизнеса: как выйти на первые позиции в поиске по регионам
  3. 3 13 плагинов для Mozilla Firefox, которые сэкономят ваше время
  4. 4 Десять вдохновляющих рекламных кампаний последних трех лет
  5. 5 Рассерженные клиенты: как отвечать на негатив в сети

ВОЗМОЖНОСТИ

25 мая 2024

IT SaveHealth

25 мая 2024

Pitch&Go (Sk Capital)

25 мая 2024

Sber500

Все ВОЗМОЖНОСТИ