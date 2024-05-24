Интернет переполнен битыми ссылками

Каждый пользователь интернета наверняка сталкивался с неработающей ссылкой, когда при попытке открыть страницу отображается лишь сообщение об ошибке. Похоже, проблема серьезная: согласно недавнему анализу Pew Research Center, в октябре 2023 года вели в никуда примерно 38% ссылок, созданных в 2013 году.
По оценкам, новый сайт появляется каждые 3 секунды. Поэтому неудивительно, что некоторые страницы устаревают, особенно если их удаляют или забрасывают так же легко, как публикуют сайты.
Процент ссылок по годам, которые не были доступны в октябре 2023 года. Инфографика: Sherwood News
По оценкам, в 2021 году неработающими были четверть глубоких ссылок на сайте New York Times. Недавний анализ Pew Research Center также показал, что хотя бы одна битая ссылка есть на 21% правительственных сайтов и 23% новостных страниц.
Это явная проблема: в эпоху дезинформации возможность отследить источник как никогда важна, а злоумышленники могут купить устаревшие URL-адреса и изменить их содержимое.
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Вместе с этим у «теории мертвого интернета» появляются все более ярые сторонники. Согласно этой теории, что сеть заполнена ботами, и именно они создают большую часть онлайн-контента.
Теперь некоторые пользователи утверждают, что настала эпоха «зомби-интернета», в которой организации, когда-то управляемые людьми, превратились в автоматизированные фермы контента, публикующие изображения, сгенерированные ИИ.
Фото на обложке: Stock-Asso /
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