Интернет заполняется длинным контентом. Виноваты ли в этом алгоритмы?

Мы живем в эпоху «короткого внимания». Тем не менее контент движется в обратном направлении: такие платформы, как YouTube, TikTok и Twitter, разрешают публиковать все более длинные видео и тексты. Почему это происходит? Подробности — в пересказе материала The Atlantic.

Иногда история заслуживает длинного текста или видео. Но это не всегда так: часто такой контент создают, чтобы обмануть алгоритмы и заработать больше денег. Так, инфлюенсеры в TikTok помещают главные мысли или результаты в конец роликов, а также делят их на «части» — это помогает зацепить зрителей и увеличить показатели взаимодействия.

Такое поведение — побочный эффект работы алгоритмов. На самом базовом уровне эти системы должны рекомендовать видео, тексты и все, что публикуется в интернете (все это было бы невозможно отсортировать без них). Но вместе с этим они побуждают людей создавать много контента — к тому же длинного.

Некоторые приложения, похоже, осознают проблему. Например, видео в TikTok и YouTube можно смотреть с удвоенной скоростью. Но это лишь подчеркивает проблему — весь контент слишком длинный.

Во многом это связано с рекламой: чем больше пространства для нее, будь то место на странице или время в подкасте, тем больше платформа получит денег.

Еще в 2019 году пользовательница YouTube обнаружила, что видео продолжительностью более 10 минут позволяет ей заработать в три раза больше, чем короткие. По словам представителя TikTok, в 2023 году авторы, выпускающие более длинный контент, более чем вдвое увеличили доход по сравнению с прошлым годом.

Алгоритмы обещают выполнять одну простую задачу: выбирать предположительно лучший контент и предлагать его пользователям. И некоторые из них могут оценивать качество по метрикам, связанным с длиной (например, время, потраченное на просмотр).

Но трудно сказать наверняка, поскольку компании редко рассказывают, как работают их внутренние механизмы. Как утверждает представитель TikTok, длинные видео, как и любой другой контент, рекомендуются с учетом предпочтений и интересов зрителей.

В некотором смысле, то, действительно ли алгоритмы отдают предпочтение более длинным роликам, имеет меньшее значение, чем то, думают ли так авторы. Если люди начинают верить, что длинные видео и подкасты работают эффективнее, то и производят их в большем количестве.

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Авторы делают все возможное в условиях ограниченной информации. С декабря 2020 года по июль 2022 года Эшли Мирс, заведующая кафедрой культурной социологии и новых медиа Амстердамского университета, проводила исследование вместе с компанией, которая создавала видео для Facebook*.

По словам Мирс, в определенный момент доход приносили лишь те ролики, что длятся не менее трех минут. Чтобы люди их смотрели, компания соответствующим образом адаптировала сценарии, обрывая повествование на самом интересном и перенося развязку на вторую минуту.

Иногда платформы наказывают тех, кто использует такие «приманки». «Создатели контента очень сообразительны, особенно если они профессионалы, — говорит Мирс. — Они изучают цифры и показатели. И они предоставят платформам то, чего те хотят». Однако пожелания платформ могут меняться, что ставит авторов в затруднительное положение.

Люди боятся, что генеративный ИИ «засорит» интернет. Но более базовые формы технологии — социальные сети и поисковые алгоритмы — делают это уже много лет.

«В некотором смысле люди уже создают культуру в ответ на машины», — объясняет Мирс. Генеративный ИИ еще больше упрощает и удешевляет производство контента. Все это поведение — лишь малая часть того, что будет дальше.

Это не значит, что хороший текст или видео не могут быть длинными. Но, как скажет любой первоклассный писатель или создатель роликов, определять длину должна сама история.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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Фото на обложке: Jacob Lund / Shutterstock