Вопреки кризису: 13 крупных компаний, которые появились во время экономических потрясений

Ни для кого не секрет, что запустить бизнес очень сложно. А в период экономических спадов на пути к успеху встает еще больше препятствий. Но, как показывает история, рецессия стала стартовой площадкой для некоторых из крупнейших компаний в мире.

General Electric

Год запуска: 1892.

Доход за 2021 год: $74,2 млрд.

Томас Эдисон и другие основатели запустили General Electric в тот момент, когда США приближались к панике 1893 года — экономической депрессии, при которой коммерческая деятельность по всей стране упала на 40%.

General Electric не только выстояла, но и в 1896 году стала одной из 12 компаний, включенных в промышленный индекс Доу-Джонса, продержавшись там больше века.

General Motors

Год запуска: 1908.

Доход за 2021 год: $127 млрд.

В конце 1800-х годов будущий основатель General Motors Уильям Дюрант занимался производством конных экипажей. А в 1904 году он перешел в недавно созданную автомобильную индустрию, приобретя компанию Buick.

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Однако лишь в начале 1908 года Дюрант решил запустить General Motors как холдинговую компанию, чтобы покупать еще больше автопроизводителей. Это был самый разгар банковской паники 1907 года, когда коммерческая деятельность упала на 30%. Несмотря на это, General Motors стала одной из крупнейших корпораций в мировой истории.

IBM

Год запуска: 1911.

Доход за 2021 год: $57,4 млрд

Чарльз Флинт запустил компанию по продаже коммерческой и бизнес-техники Computing-Tabulating-Recording Company (CTR) в июне 1911 года — в разгар паники 1910-1911 годов. В то время во всех отраслях наблюдался спад, который измерялся двузначными цифрами, но CTR не просто выживала, а процветала.

В дальнейшем ее название сменилось на IBM, и она стала лидером в области технологий, способствуя цифровой революции и зарабатывая миллиарды долларов.

Disney

Год запуска: 1929.

Доход за 2021 год: $67,4 млрд.

В 1928 году братья Уолт и Рой Дисней представили короткометражный мультфильм «Пароходик Вилли» с участием Микки Мауса. В следующем году они запустили студию Walt Disney Productions — в то время как раз начиналась Великая депрессия — мировой экономический кризис, который продлился почти четыре года.

Несмотря на это, братья продолжали развивать бизнес и сразу после окончания кризиса начали работать над своим первым полнометражным анимационным фильмом «Белоснежка и семь гномов».

HP

Год запуска: 1939.

Доход за 2021 год: $63,5 млрд.

Рецессия в США 1937-1938 годов продлилась недолго относительно Великой депрессии. Однако для страны она стала одной из самых тяжелых в 20 веке, а падение ВВП достигло почти 19%.

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Именно в этот период выпускники Стэнфордского университета Уильям Хьюлетт и Дэвид Паккард решили запустить компанию по производству электроники Hewlett-Packard. Бизнес открылся 1 января 1939 года, когда последствия рецессии еще ощущались, а в результате превратился в одного из мировых компьютерных гигантов.

Hyatt House

Год запуска: 1957.

Доход за 2021 год: $3 млрд.

Спустя два месяца после начала рецессии 1958 года предприниматель Джей Прицкер приобрел мотель Hyatt House рядом с международным аэропортом Лос-Анджелеса. Несмотря на спад деловой и туристической активности, Прицкеру удалось открыть еще два отеля к концу десятилетия. В конце концов компания разрослась почти до 900 объектов.

Trader Joe’s

Год запуска: 1958.

Доход за 2021 год: $13,2 млрд.

Сеть супермаркетов Trader Joe’s, которая изначально называлась Pronto Markets, также появилась во время рецессии 1958 года. Когда ее основатель Джо Куломб вернулся в США после отдыха на Карибах, он начать поставлять в свои магазины продукты питания со всего мира.

Покупателям понравилась эта концепция, и бизнес стремительно рос. В 1979 году Куломб продал компанию немецкому предпринимателю Тео Альбрехту.

FedEx

Год запуска: 1971.

Доход за 2021 год: $83,9 млрд.

Основатель FedEx Фред Смит разработал концепцию быстрой и надежной доставки грузов «от двери до двери», когда учился в Йельском университете. Он запустил компанию в самом конце рецессии 1969-1970 годов.

Несмотря на то, что кризис был относительно коротким и умеренным, Смиту было нелегко продать абсолютно новый тип услуги в бизнес-сообществе, которое с еще большей осторожностью относилось к непроверенным поставщикам. Однако в конечном итоге он стал первопроходцем в индустрии.

Microsoft Год запуска: 1975.

Доход за 2021 год: $168 млрд. Нефтяной кризис 1973 года в сочетании с обвалом фондового рынка 1973-1974 годов привел к экономическому спаду, который продлился полтора года. Однако это не помешало Биллу Гейтсу и Полу Аллену создать собственный бизнес по разработке компьютерного ПО Microsoft. Он был запущен 4 апреля 1975 года — всего спустя несколько дней после того, как официально было объявлено о завершении рецессии. В течение десяти лет компания значительно выросла и вышла на IPO в 1986 году, в результате которого появились 3 миллиардера и 12 тысяч миллионеров. Electronic Arts Год запуска: 1982.

Доход за 2021 год: $5,6 млрд. Рецессия 1981-1982 года, вызванная энергетическим кризисом 1979 года, привела к одному из самых высоких уровней безработицы за последние десятилетия. Однако Трип Хокинс все равно уволился из Apple и запустил собственный стартап по разработке ПО Electronic Arts. Компания быстро стала ведущим поставщиком игр для бурно развивающихся домашних компьютеров и мультимедийных систем. Salesforce, Google и Facebook Эти три гиганта появились хоть и не во время экономических кризисов, но прямо перед ними: Google (1998) и Salesforce (1999) — перед пузырем доткомов, а Facebook (2004) — незадолго до Великой депрессии. Источник. Фото на обложке: Unsplash