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Истории

BioNTech начала вторую фазу испытаний собственной вакцины против рака

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Фармацевтическая компания BioNTech официально начала вторую фазу клинических испытаний экспериментальной вакцины против рака: теперь ее вводят добровольцам с меланомой третьей и четвертой стадии. Если все пройдет успешно, то станет возможным лечить пациентов на последних стадиях рака, которые ранее считались терминальными.

BioNTech начала вторую фазу испытаний собственной вакцины против рака

Согласно Clinical Trials Arena, данные о предклинических и ранних клинических испытаниях показали, что вакцина достаточно безопасна для продолжения клинических исследований. Теперь BioNTech планирует измерить, насколько эффективно работает вакцина в сочетании с лекарством Libtayo при лечении тяжелых случаев рака кожи.

Экспериментальная вакцина использует технологию мРНК, чтобы обучить иммунную систему пациента бороться с раком. По тому же принципу работает и вакцина от COVID-19, которую BioNTech разработала в сотрудничестве с Pfizer. Однако между тестированием вакцины против рака и особо опасного вируса есть некоторые различия.

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Тестировать вакцину на здоровых пациентах, а затем ждать, разовьется ли у них тяжелая стадия рака, не имеет смысла. Вместо этого BioNTech привлекает пациентов с меланомой третьей и четвертой стадии и отслеживает их прогресс после вакцинации.

В пресс-релизе соосновательница BioNTech Озлем Тюреджи сообщила, что компания стремится использовать силу иммунной систему против рака и инфекционных заболеваний. «Мы не должны забывать о том, что рак также представляет глобальную угрозу здоровью, даже более серьезную, чем текущая пандемия», — добавила она.

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Фото на обложке: Seda Yalova / Shutterstock

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