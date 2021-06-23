BioNTech начала вторую фазу испытаний собственной вакцины против рака

Фармацевтическая компания BioNTech официально начала вторую фазу клинических испытаний экспериментальной вакцины против рака: теперь ее вводят добровольцам с меланомой третьей и четвертой стадии. Если все пройдет успешно, то станет возможным лечить пациентов на последних стадиях рака, которые ранее считались терминальными.

Согласно Clinical Trials Arena, данные о предклинических и ранних клинических испытаниях показали, что вакцина достаточно безопасна для продолжения клинических исследований. Теперь BioNTech планирует измерить, насколько эффективно работает вакцина в сочетании с лекарством Libtayo при лечении тяжелых случаев рака кожи.

Экспериментальная вакцина использует технологию мРНК, чтобы обучить иммунную систему пациента бороться с раком. По тому же принципу работает и вакцина от COVID-19, которую BioNTech разработала в сотрудничестве с Pfizer. Однако между тестированием вакцины против рака и особо опасного вируса есть некоторые различия.

Тестировать вакцину на здоровых пациентах, а затем ждать, разовьется ли у них тяжелая стадия рака, не имеет смысла. Вместо этого BioNTech привлекает пациентов с меланомой третьей и четвертой стадии и отслеживает их прогресс после вакцинации.

В пресс-релизе соосновательница BioNTech Озлем Тюреджи сообщила, что компания стремится использовать силу иммунной систему против рака и инфекционных заболеваний. «Мы не должны забывать о том, что рак также представляет глобальную угрозу здоровью, даже более серьезную, чем текущая пандемия», — добавила она.

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