Зумеры возвращают в моду кассеты

Похоже, кассеты снова в тренде — все благодаря представителям поколения Z, которые продолжают ностальгировать по 2000-м годам. Кассеты с новой музыкой уже выпускают такие крупные артисты, как Тейлор Свифт, Дуа Липа и Кендрик Ламар.

Все новое — хорошо забытое старое. Это касается моды, поп-культуры и даже технологий для прослушивания музыки.

По данным Luminate Data, в 2023 году продажи кассет в США составили более 436 тыс. единиц по сравнению с 81 тыс. в 2015 году. Конечно, показатели еще очень далеки от 450 млн единиц, проданных в 1988 году.

В моду возвращаются и другие ретро-технологии для прослушивания музыки.

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Почему винил снова в моде?

В первую неделю после выхода последнего альбома Тейлор Свифт The Tortured Poets Department было продано 1,64 млн физических копий, в том числе 859 тыс. виниловых пластинок, 759,5 тыс. компакт-дисков и 21,5 тыс. кассет.

На тренд обращают внимание бренды.

Недавно Bang & Olufsen представила Beosystem 9000c — возрожденную версию своих CD-проигрывателей эпохи 90-х. Его стоимость составляет более $55 тыс. В 2020 году компания также возродила проигрыватель виниловых пластинок Beogram 4000.

В марте китайская компания Guangzhou FiiO Electronics Technology Co. выпустила портативный кассетный плеер CP13.

В связи с популярностью винила — действующего чемпиона среди физических носителей — трендом также стали listening-бары, где предлагается в первую очередь слушать музыку, а не разговаривать.

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