Цена Олимпиады: сколько денег тратится на проведение главного спортивного события в мире

Рассказываем, как формируются расходы и как сказывается проведение Игр на государственной экономике.

Экономический эффект от проведения Олимпиады, как правило, оказывается менее позитивным, чем ожидается. Большинство городов после проведения Игр в итоге влезают в огромные долги, поэтому городам, не имеющим необходимой инфраструктуры, лучше вообще не подавать заявки на участие.

Расходы, возникающие при проведении Олимпийских игр

Подача заявки в Международный олимпийский комитет на проведение Олимпийских игр обходится в миллионы долларов. Города обычно тратят от $50 до $100 млн на оплату услуг консультантов, организаторов мероприятий и командировок, связанных с Олимпиадой. Например, Токио потерял около $150 млн на своей заявке о проведении Игр 2016 года и потратил около $75 млн на успешную заявку 2020 года.

Сами Игры, разумеется, обходятся еще дороже.

Лондон заплатил $14,6 млрд за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в 2012 году. Из этой суммы $4,4 млрд поступили от налогоплательщиков.

Пекин потратил $42 млрд на проведение Олимпиады в 2008 году.

Из бюджета греческих Афин в 2004 год ушло $15 млрд. Налогоплательщики будут продолжать отчислять платежи в размере $56 635 ежегодно до полного погашения долга.

Сидней заплатил $4,6 млрд за проведение летней Олимпиады 2000 года. Из этой суммы на налогоплательщиков пришлось $11,4 млн.

Рио-де-Жанейро заплатил более $20 млрд за проведение Игр в 2016 году.

После того, как город выигрывает заявку, в нем обычно прокладывают дороги, строят или улучшают аэропорты и кладут железнодорожные линии, чтобы обеспечить большой приток людей.

Необходимо создать или обновить жилье для спортсменов в Олимпийской деревне, а также обеспечить не менее 40 тысяч свободных номеров в гостиницах и специальные объекты для проведения соревнований. В целом, затраты на инфраструктуру могут составить от $5 до $50 млрд.

Преимущества проведения Олимпийских игр

В городах-хозяевах Олимпиады возникают временные рабочие места за счет улучшения инфраструктуры, которая будет приносить пользу и в будущем.

Например, Рио-де-Жанейро построил 15 тыс. новых гостиничных номеров для размещения туристов. Сочи инвестировал около $44,3 млрд в строительство неспортивной инфраструктуры для проведения Олимпийских игр 2014 года.

Пекин потратил более $22,5 млрд на строительство дорог, аэропортов, метро и железнодорожных линий, а также почти $11,25 млрд на очистку окружающей среды.

Кроме того, тысячи спонсоров, СМИ, спортсменов и зрителей обычно посещают принимающий город в течение полугода до и полугода после Олимпиады, что приносит дополнительный доход.

Недостатки проведения Олимпийских игр

Рост числа рабочих мест не всегда так выгоден, как кажется на первый взгляд. Например, в Солт-Лейк-Сити во время Олимпиады-2002 появилось всего 7 тыс. рабочих мест, что составляет около 10% от того количества, о котором говорили официальные лица.

Кроме того, большинство рабочих мест было предоставлено тем, кто уже был занят, что не помогло сократить число безработных.

Более того, немалая часть прибыли, получаемой строительными компаниями, гостиницами и ресторанами, уходит в международные компании, а не в экономику принимающего города.

Доходы от игр часто покрывают лишь часть расходов.

Лондон заработал $5,2 млрд, при потраченных $18 млрд.

Ванкувер в Канаде, получил $2,8 млрд, потратив на зимние Игры в 2010 году $7,6 млрд.

На летних Играх 2008 года Пекин заработал $3,6 млрд, но потратил более $40 млрд. По состоянию на 2016 год

Лос-Анджелесу все же удалось получить прибыль от проведения Игр — в основном потому, что необходимая инфраструктура уже существовала.

Кроме того, трудно определить, какие именно выгоды приносит проведение Олимпийских игр. Например, Ванкувер запланировал множество инфраструктурных проектов еще до победы в конкурсе на проведение Игр 2010 года.

Долги из-за строительства олимпийских объектов

Многие арены, построенные к Олимпийским играм, впоследствии требуют больших расходов на содержание из-за своих размеров или специфики.

Например, содержание стадиона в Сиднее ежегодно обходится в $30 млн. Аналогично пекинский национальный стадион, известный как «Птичье гнездо», обходится городу в $10 млн в год.

Монреаль закончил выплачивать долг за Игры 1976 года только в 2006 году, а российские налогоплательщики будут платить почти $1 млрд ежегодно в течение многих лет, чтобы погасить долг за зимние Игры 2014 года в Сочи.

Кроме того, большинство объектов, возведенных для Олимпийских игр в Афинах в 2004 году, способствовали долговому кризису Греции и остаются пустыми.

Сколько стоили разные Олимпийские Игры

Олимпийские игры 1967 года в Монреале

Во время проведения Олимпиады Монреаль переживал резкий скачок в своем мировом рейтинге.

Совместно со Всемирной выставкой Expo '67, которая проводилась в честь столетия Канады, Игры помогли превратить город во всемирно известное место. Вскоре власти столкнулись с бюджетными проблемами, потому что прогнозируемые расходы в $360 млн значительно отставали от окончательного счета в $1,6 млрд.

В итоге Игры в Монреале оставили городу 30-летнее наследие долгов и финансовой катастрофы, а обветшавшие, построенные по индивидуальному заказу объекты оставались заброшенными на протяжении десятилетий.

Олимпийские игры 2004 года в Афинах

Некоторые экономисты связывают начало нынешних экономических проблем Греции с Олимпийскими играми, прошедшими в Афинах в 2004 году. Это событие стало олицетворением чрезмерных и безответственных расходов.

Общая стоимость — примерно $15 млрд — значительно превысила первоначально заложенную в бюджет сумму. однако, справедливости ради, следует отметить, что перерасход был частично обусловлен дополнительными расходами на безопасность на фоне событий 11 сентября (которые не учитывались во время подачи заявки в 1997 году).

Эти расходы вполне объяснимы, но строительство ненужных и непродуманных постоянных спортивных арен было трудно понять. Ряд объектов простаивает по сей день. В результате ошибок прогнозирования и планирования страна столкнулась с дефицитом в 50 тыс. евро на одно греческое домохозяйство, который с тех пор и распределяется между налогоплательщиками.

Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро

Опасения по поводу вируса Зика, распространяющегося в Бразилии, заставили многих спортсменов отказаться от участия в Играх 2016 года, а многих зрителей — не приезжать в страну.

Хотя правительство Бразилии расширило штат медицинских работников на Олимпийских играх на 2 тысячи человек, долговой кризис в стране создал дополнительную нагрузку на систему здравоохранения.

Кроме того, ученые установили, что вода, используемая для лодочных и плавательных соревнований, была загрязнена неочищенными сточными водами и супербактериями, что усугубило проблемы со здоровьем.

Из-за вируса Зика Бразилия потеряла около $7 млрд на туризме еще до того, как речь зашла об Олимпийских играх.

Проведение Олимпийских игр 2016 года обошлось правительству Бразилии примерно в $13,1 млрд (на $3,5 млрд больше планируемого бюджета), плюс еще $8,2 млрд на модернизацию и реконструкцию инфраструктуры, оплаченные из государственных и частных средств.

Надежды на экономическую выгоду от проведения Игр в Рио не оправдались. По данным The Associated Press, город задерживал выплаты учителям, работникам больниц и пенсионерам, а преступность выросла почти до рекордного уровня.

Олимпийские игры 2020 (2021) года в Токио

Япония получила право на Игры 2020 года, предложив $12 млрд и оттеснив таким образом конкурента — Италию.

Но весной 2020 года разразилась пандемия коронавируса, и Олимпиаду перенесли на лето 2021 года. Перенос добавил еще $2,8 млрд к общим расходам, которые в общей сложности оцениваются более чем в $15 млрд. Это самые дорогие Олимпийские игры за всю историю.

Зимняя Олимпиада 2022 года в Пекине

По оценке Business Insider, Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине могут обойтись Китаю более чем в $38,5 млрд, что в десять раз превышает оценку страны в $3,9 млрд.

По первоначальному прогнозу самого Китая, эти Игры станут самыми недорогими за последние 20 лет. Однако, как сообщает Bussies Insider, возникли вопросы о том, точно ли страна указала сумму расходов.

Китай не учел дополнительные расходы, такие как транспорт и спортивная инфраструктура, включая строительство Олимпийской деревни, которое обошлось примерно в $3,16 млрд.

Недавно построенные объекты, такие как Национальный конькобежный стадион, стоимость которого оценивается примерно в $186,6 млн, также не были включены в список.

Представитель Олимпийского комитета Пекина сообщил изданию, что Китай опубликует официальный отчет о затратах на Олимпиаду через шесть месяцев после окончания Игр.

Проведение Олимпийских игр, как правило, приводит города к серьезному экономическому дефициту.

При отсутствии инфраструктуры, способной выдержать наплыв толпы, возможно, лучше вообще отказаться от проведения Олимпиады.

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