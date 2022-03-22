Как адаптировать UI для китайской аудитории

Чтобы создать версию приложения для пользователей из Китая, недостаточно просто перевести интерфейс. Автор блога на Medium Меган Нг рассказала, какие особенности китайского UI-дизайна стоит учесть.

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Различия начинаются уже на этапе языковой системы. В китайском языке используются иероглифы — один письменный знак может обозначать целое слово. Иероглифы состоят из множества черт, и визуально оставляют меньше пустого пространства.

Слова, состоящие из букв, могут иметь разную длину, в отличие от квадратных и равных по размеру иероглифов. Из-за этого в одну и ту же область помещается разное количество информации.

Китайские иероглифы — небольшие квадраты, которые легко вписать в макет. Постоянная длина текста позволяет сделать вкладки короче, а кнопки — одинаковыми по размеру.

Каждый компонент пользовательского интерфейса объединяет другие части продукта. И этот эффект можно наблюдать во всей системе дизайна. Рассмотрим главные особенности, характерные для китайского UI.

Пустое пространство

Культурные предпочтения. С точки зрения дизайна китайские приложения кажутся нам перегруженными — для них действуют другие нормы размера текста, высоты строки и пустого пространства.

Главный экран приложений UC и Airbnb. Скриншот: Megan Ng

Китайские приложения часто хвалят за высокую функциональность, что означает более нагруженный дизайн пользовательского интерфейса. Компактность иероглифов позволяет вместить больше информации, используя то же количество пикселей.

Западные пользователи предпочитают более чистые схемы. Они менее терпеливы и с большей вероятностью прекратят использовать приложение, если не смогут найти нужную функцию или почувствуют информационную перегрузку. Им требуется больше пустого пространства.

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Влияние суперприложений. Большинство сервисов в Китае — супераппы, которые предлагают множество услуг в одном приложении. Всем известный WeChat от Еутсуте Holdings позволяет написать сообщение маме, заказать еду, вызвать такси и забронировать билеты на самолет.

Этот тренд лишь недавно начал охватывать западных пользователей — традиционно они использовали разные приложения для разных задач. Это означает и иную плотность информации на экране.

Всплывающие уведомления

Использовать китайское приложение — все равно что посещать рынок, на котором продавцы пытаются привлечь внимание покупателя. Этой цели служат и анимированные всплывающие уведомления (pop-up, push) о текущих промоакциях.

Скриншот: Megan Ng

Принято считать, что всплывающие уведомления вредят пользовательскому опыту. Однако китайские пользователи привыкли к ним. Этот элемент даже нравится им, поскольку уведомляет о текущих промоакциях.

Иконки приложений

Разные «скины» в зависимости от сезона. Приложения стремятся завладеть вниманием пользователя уже на рабочем экране. Изменив дизайн иконки, можно привлечь тех, кто обычно не использует приложение. Например, во время Зимней Олимпиады 2022 года социальная e-commerce платформа Xiao Hong Shu сменила иконку, добавив к ней текст «Зимняя Олимпиада».

Скриншот: Megan Ng

Текст на иконках. В Китае значки приложений редко содержат только логотип. Иероглифы довольно компактны, и их легко добавить на иконку.

Реклама во время загрузки

Как правило, в качестве заставки китайские приложения используют анимированную рекламу. Это хитрый способ скрыть задержку, связанную с загрузкой приложения. Использование экрана целиком также позволяет справиться с баннерной слепотой и установить таймер пропуска в 3-5 секунд.

Скриншот: Megan Ng

Использование цветов

Как правило, китайский UI-дизайн более красочный и тяготеет к использованию ярких жизнерадостных цветов, которые привлекают внимание.

Скриншот: Megan Ng

Несмотря на яркость, в дизайне сохраняется гармония. Цвета имеют единую насыщенность белого, и в сочетании создают позитивный и привлекательный интерфейс.

Символы животных

В китайской культуре животные часто имеют символическое значение и выражают определенные качества.

В Китае часто используют животных на корпоративных логотипах и в качестве маскотов. Например, главная поисковая система Baidu использует на логотипе медвежью лапу, а у Tmall есть собственного персонажа Skycat.

Один из примеров — китайское приложение医鹿 (прямой перевод — «Доктор Олень») от Alibaba Health. В традиционной китайской живописи олени символизируют долголетие и богатства. Поэтому выбор такого маскота вполне уместен.

Скриншот: Megan Ng

Психология использования животных в логотипах. Как правило, такие логотипы привлекательны и легко запоминаются. Они быстро помогают сделать бренд узнаваемым и создать эмоциональную связь с покупателями. Это повышает вовлеченность в бренд и его ценность.

Тест CAPTCHA

Мы привыкли считать, что капча — это универсальный тест. Однако технология reCAPTCHA принадлежит Google, и в китайских приложениях используется собственная версия проверки.

Слева — CAPTCHA в приложении Weibo, справа — CAPTCHA от Google. Скриншот: Megan Ng

В данном примере пользователю предлагается выбрать определенный предмет, а не отметить все фото с заданной темой.

Дизайн зависит от контекста. Создавая пользовательский интерфейс, обязательно учитывайте культурную составляющую — она может кардинально изменить дизайн и восприятие продукта.

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Фото на обложке: Sergei Elagin / Shutterstock