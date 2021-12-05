Смена курса: чем занимаются китайские EdTech-стартапы после запрета платных образовательных услуг

Летом 2021 года власти Китая запретили дополнительное образование для детей младше 10 класса, что практически свело на нет некогда процветающую сферу бизнеса. Сейчас ведущие китайские EdTech-компании пытаются совершить разворот. О самых впечатляющих примерах — в переводе материала Protocol.

В ноябре The Wall Street Journal сообщила, что несколько образовательных компаний вели переговоры с властями Китая о возобновлении своей деятельности при условии, что будут работать в статусе НКО.

Некоторые решили полностью отказаться от образовательных услуг, другие сделают ставку на профессиональное образование и «всестороннее развитие» (внеклассные занятия искусством, спортом, наукой, техникой, инженерными дисциплинами и гражданским правом).

Рассмотрим крупнейшие изменения в стратегии китайских EdTech-единорогов и частных образовательных компаний.

Сельское хозяйство и обучение китайскому языку

New Oriental Education & Technology (торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже) привлекла наибольшее внимание после пивота. В начале ноября CEO Юй Миньхун объявил, что компания полностью прекратит обучать школьников и займется электронной коммерцией. В планах — продажа сельскохозяйственной продукции через прямые трансляции.

На прошлой неделе компания в очередной раз удивила общественность. Стало известно, что New Oriental Education & Technology собирается обучать китайскому языку детей за рубежом, в первую очередь студентов китайского происхождения. Согласно официальному аккаунту New Oriental в Weibo, отдельный проект под названием Bingo был создан еще в августе, вскоре после того, как Пекин запретил внеклассные занятия для учащихся младше 10 класса.

New Oriental — один из самых узнаваемых поставщиков услуг репетиторов в Китае. С момента его основания в 1993 году сотни тысяч китайских учеников посещали его курсы английского языка. Теперь, когда он хочет обучать детей китайского происхождения, многие из которых вполне могут быть детьми китайских иммигрантов, которые раньше изучали английский с New Oriental, некоторые шутят: «New Oriental просто не оставит нас в покое».

Пошив одежды и техника для образования

В ноябре Yuanfudao анонсировала новый бренд EdTech-оборудования 飞象星球 (кит. «Планета летающих слонов»). Бренд был создан для продажи образовательных технологий и оборудования государственным школам и правительственным органам.

В октябре появились новости о том, что Yuanfudao готовится войти в швейную промышленность и подбирает команду дизайнеров по пошиву пуховиков. Китайские СМИ обнаружили, что материнская компания Yuanfudao, Yuanli Weilai Tech Company, приобрела производителя одежды и наняла модельеров через сайты с вакансиями.

Yuanfudao — один из крупнейших единорогов Китая в области EdTech, который получил инвестиции Tencent. До того, как запрет репетиторства разрушил его ключевой бизнес, ходили слухи о том, что компания собирается провести IPO.

Кофе

Пекинская Xueda Education сохранила свой присутствие в сфере образования, при этом осваивает кое-что совершенно новое. В июле СМИ сообщили, что Xueda Education основала новую кофейную компанию.

Китайская молодежь внесла свой вклад в бум спешиалти-кофе. За последние два года стартапы из этой сферы привлекли миллиарды долларов финансирования. Xueda — не первая интернет-компания, которая переключилась на кофе: Zhihu, социальная платформа, похожая на Quora, начала продавать кофейные зерна онлайн еще в августе.

«Всестороннее» образование

Это рынок, на который пытается выйти большинство компаний, занимающихся онлайн-обучением.

Yuanfudao была одной из первых EdTech-компаний, которые сделали этот шаг. Вскоре после запрета на репетиторство компания запустила новый продукт, Pumpkin Science, который будет посвящен не предметному обучению (которое попало под запрет), а так называемому «всестороннему образованию».

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Его главный конкурент Zuoyebang запустил аналогичные услуги в августе. Китайское издание Jiemian сообщило, что поддерживаемый Baidu стартап-единорог запустил пять курсов, обучающих науке, искусству, языковым навыкам и логическому мышлению под новым брендом Little Deer.

Еще одна компания, которая инвестирует во «всестороннее образование», — TAL Education Group (торгуется на бирже в США). В середине ноября CEO Чжан Бансинь сообщил во внутреннем письме, что компания продолжит предоставлять свои основные услуги несовершеннолетним, начиная с 2 лет, но переключится на курсы, способствующие «всестороннему образованию», включая гуманитарные науки и эстетику, а также науку и программирование.

С финансовой точки зрения это имеет смысл.

Рынок «всестороннего образования» Китая достиг $83 млрд в 2020 году, что составляет 21% всего рынка частных репетиторских услуг.

Согласно отраслевому отчету, это второй по величине сектор после рынка образовательных услуг для учеников 1-12 класса стоимостью в $126 млрд.

Образование для взрослых

Компания Gaotu Techedu, акции которой торгуются на Нью-Йоркской бирже, также остается в сфере образования, но, кроме «всестороннего» собирается заняться обучением взрослых и профессиональной подготовкой, отметил ее основатель и CEO Чэнь Сяндун еще в сентябре.

В ближайшей перспективе это будет нелегкий разворот для Gaotu. Во втором финансовом квартале доходы компании от профессионального обучения и иностранных языков составили $22 млн, на 46,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и намного меньше, чем приносили курсы для школьников.

Но рынок обучения взрослых и профессиональной подготовки будет расти благодаря благоприятной национальной политике.

В последние годы партия и государство пытаются расширить профессиональное образование в Китае, чтобы диверсифицировать свою рабочую силу. Официальная газета ЦК Компартии Китая «Жэньминь жибао» в 2021 году опубликовала несколько статей, в которых призывает школы и программы профессионального обучения школам и программам расширить набор персонала.

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