Портфолио или цена. Как не ошибиться с выбором системного интегратора?

Большинство заказчиков воспринимают ИТ-интегратора как обычного исполнителя. Однако прошли времена, когда вопросы цифровизации приравнивались к исключительно сервисным услугам, находящимся где-то между бухгалтерией и клинингом. Информационные технологии пронизывают весь бизнес, и ИТ-интегратор — это не подрядчик, а партнёр. Но как найти подходящего и нужно ли это вашему бизнесу? Разбираемся вместе с экспертами из ОТР.

Сегодня повысить эффективность бизнеса без цифровизации и автоматизации почти невозможно. Но осуществить их самостоятельно под силу не всем. Проектирование системы, подбор специализированного ПО и технических решений, создание инфраструктуры — нетривиальные задачи, помочь с которыми могут системные интеграторы.

А если сделать своими силами?

Внедрение новых систем — сложный и затратный процесс, в ходе которого можно запросто наделать ошибок. Если допустить их на ранних этапах, дальнейшие издержки будут велики и сложно прогнозируемы, а для исправления придется начинать работу практически с нуля. Большинство компаний не располагают внутренними ресурсами для таких работ, а найм сотрудников в штат, их обучение и мотивация — сложный и затратный процесс, который не всегда ведет к ожидаемому результату.

90% заказчиков, даже имея собственные ресурсы и знания в отраслевой области, не могут четко сформулировать потребности в ИТ, поэтому так называемый пресейл — важная часть успешного, эффективного проекта: именно на этой стадии совместно прорабатываются вопросы не только о потребностях, которые есть сегодня, но и о долгосрочных целях и общем векторе развития IT в компании Артём Щеблыкин, заместитель начальника управления продаж ОТР

Разработать ПО или компетентно найти существующее на рынке, выбрать производителя оборудования или поставщика услуг, подобрать подходящую конфигурацию продуктов, поставить и запустить весь комплекс, обучить сотрудников и поддерживать проект — все это требует обширного набора компетенций. Даже очень крупные компании не всегда могут похвастаться IT-отделом, который способен взять на себя все эти задачи.

И тут на сцену выходят системные интеграторы — они занимаются проектированием, разработкой, поставкой, установкой, настройкой и поддержкой оборудования всего комплекса систем.

Они обладают необходимыми ресурсами и компетенциями для реализации всего комплекса IT-услуг. Компания не только разработает и внедрит необходимую IT-систему, но и при необходимости будет сопровождать весь «жизненный цикл».

Обращение к системному интегратору позволяет сосредоточиться на задачах бизнеса, не отвлекаясь на операционные моменты работы IT-инфраструктуры. Проблема «человеческого фактора» тоже решается: не надо беспокоиться о том, что будет с системой, если кто-то из обслуживающих специалистов уволится, уйдет в отпуск или возьмет больничный.

Евгений Гончаров, директор блока развития бизнеса ОТР

Услуги интегратора становятся выгоднее других форм ИТ-аутсорса при проектах среднего и крупного масштаба, когда требуется не только технологическая квалификация, но и экспертиза по комплексному подходу. Эта экспертиза должна включать такие области управления как консалтинг, управление проектами согласно одной из международных методологий, подготовку документации по ГОСТ Евгений Гончаров, директор блока развития бизнеса ОТР

Крупный интегратор или средний?

Крупные интеграторы располагают большими ресурсами, сотрудниками с разными компетенциями и развитым сервисом с обширной географией работы. Такие фирмы конкурируют между собой за больших заказчиков, в том числе госсектор, поэтому понимают, что права на ошибку у них нет: специфика ИТ-рынка такова, что репутация формируется в том числе «сарафанным радио».

Компанию с именем всегда можно привлечь к ответственности, и репутационные издержки оцениваются довольно высоко.

Кроме того, как ни странно, крупные интеграторы могут предложить более выгодные цены: за счет своих объемов, а также ресурсов, которые позволяют инвестировать в проекты на первых этапах, чтобы потом получить более серьезный блок работ.

У крупных интеграторов как правило, есть опыт разработки, реализации и обслуживания сложных проектов. Также они обеспечивают сервисную поддержку, регулярные обновления, аудит и консалтинг, и могут адаптировать систему под требования бизнеса, в том числе разработать для нее уникальные модули.

«Каждый проект индивидуален и учитывает пожелания клиента, — отмечает Евгений Гончаров. — Даже если и предлагается коробочное решение, то оно почти всегда адаптируется/дорабатывается при внедрении».

Стоимость услуг ИТ-интеграторов определяется сложностью самого проекта и решениями, на которых будет «разворачиваться» инфраструктура. «Общаясь с заказчиком, мы показываем, как можно оптимизировать решение, чтобы уложиться в заданный бюджет, — делится опытом Артём Щеблыкин. — В то же время, мы никогда не работаем в ущерб качеству наших услуг, нам в долгосрочной перспективе выгоднее отказаться от проекта, чем получить результат, который в итоге не удовлетворит заказчика».

Желающие сэкономить могут обратиться к интеграторам среднего размера, однако они не всегда располагают квалифицированными ресурсами во всех необходимых областях, из-за чего предлагают ограниченный список услуг. Взамен они делают ставку на индивидуальный подход к клиенту и быструю обратную связь. Такие подрядчики подходят для малого бизнеса, однако если нужны сложные технические решения — лучше обращаться к крупному интегратору.

На что обратить внимание?

Понятно, что все компании стремятся показать себя в наиболее выгодном свете. Вот на что стоит обратить внимание при выборе:

Портфолио

В первую очередь за компанию говорят реализованные проекты. Узнать о них можно на сайте интегратора. Однако не все кейсы могут быть опубликованы на сайте: крупные ИТ-проекты часто реализуются при условии комплаенса, то есть публичную информацию вы о них не найдёте. Но о компетенциях, приобретенных в таких проектах, вам смогут рассказать менеджеры продаж.

Важным фактором является специализация. Лучше уточнить, в какой сфере компания обладает опытом и успешными кейсами. Иногда это можно сделать, просто используя форму обратной связи. Предпочтение стоит отдавать интегратору, который уже работал в этой области и понимает специфику бизнеса. При этом не играет большой роли, сотрудничает ли компания преимущественно с государственными заказчиками или с частными — на качестве исполнения заказа это никак не скажется.

Если опустить разницу в подходах к конкурсным процедурам, то работа с госсектором и бизнес-структурами ничем не отличается. И в госсекторе и в частном секторе сформировались технологические лидеры с очень зрелыми и квалифицированными командами Евгений Гончаров, директор блока развития бизнеса ОТР



Кроме того, работа с госсектором для интеграторов сейчас более интересна: 44-ФЗ гарантирует прозрачные безрисковые сделки, где все условия озвучены заранее и не меняются в ходе проекта.

Среди последних сложных кейсов, с которыми работает ОТР, — обеспечение больниц и поликлиник оборудованием и ПО для работы в единой информационной среде. В прошлом году компания поставила в московские медучреждения более 5 тысяч коммутаторов ЛВС, сто межсетевых экранов, 160 серверов, 80 систем хранения данных и специализированных SAN-коммуникаторов.

Практически всё оборудование произведено одним из мировых лидеров, с которым работает ОТР, — компанией Huawei.

Также интегратор помог обеспечить врачей смарт-картами для работы в Единой медицинской информационно-аналитической системе Москвы (ЕМИАС). ОТР разработал специализированный программно-аппаратный комплекс, с помощью которого можно принимать заявки на выпуск смарт-карт напрямую из системы заказчика, выпускать электронную подпись при взаимодействии с удостоверяющим центром и записывать её на персональную смарт-карту медицинского работника.

Квалификация и соответствие стандартам

Чтобы оставаться в строю, необходимо обучать сотрудников работе с новыми решениями и повышать их квалификацию. От того, инвестирует ли компания в свое развитие, зависит эффективность решений для вашего бизнеса.

Узнать об этом можно на официальном сайте, в описании вакансий, либо из отзывов сотрудников. Последние также дадут понять, все ли хорошо с «внутренней кухней». Если в компании постоянная текучка, а работники жалуются на условия труда — это повод усомниться в качестве услуг.

Оборудование

Интегратор должен опираться на проверенные технологии от надежных поставщиков. Если фирма является партнером крупных производителей оборудования — значит, она умеет с этим оборудованием работать и обеспечит качественный сервис. Узнать о партнерах можно на сайте производителя.

Таким примером является сотрудничество с Huawei — эта компания выпускает широкий спектр IT-оборудования. Все крупные партнеры регулярно проходят серьезную проверку на соответствие стандартам, поэтому лучше обращаться именно к такому подрядчику.

Статус ОТР «5 звёзд» позволяет компании сотрудничать с Huawei на самом высоком уровне. Поэтому компания совместно с Huawei предоставляет услуги по сервисному обслуживанию, а также может получать серьёзные скидки на сервисную поддержку и продукты Huawei для своих клиентов.

Для своих проектов мы часто выбираем Huawei, потому что уверены в оборудовании и знаем, что наш партнер всегда гибко подходит к решению поставленных задач. Мы совместно подбираем именно то, что нужно заказчику и всегда предлагаем оценить заранее: куда заказчик будет развиваться и что можно сделать так, чтобы он мог реализовать поставленные цели не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня. Чтобы технические решения не ограничивали его Артём Щеблыкин, заместитель начальника управления продаж ОТР

Цена

Экономить на услугах системной интеграции не следует, от нее зависит эффективность бизнеса. Дело не только в качестве исполнения. Многое зависит от планов компании, их могут оценить опытные интеграторы уже на стадии формирования технического задания. В этот момент важно правильно сформировать требования к решениям, которые имеют потенциал к масштабированию при исполнении проекта. И это может в итоге оказаться существенно дешевле, чем разрабатывать и внедрять отдельные технологии в разное время «с нуля».