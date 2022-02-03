Экологичные похороны — что такое аквамация и почему она считается менее вредной для окружающей среды

Англиканский архиепископ Десмонд Туту привлекал внимание к проблемам окружающей среды как в жизни, так и в смерти, предпочтя кремации или погребению «зеленую» альтернативу — аквамацию. Рассказываем о том, как устроена процедура и почему она считается экологичной.

Лауреат Нобелевской премии, правозащитник и борец за охрану окружающей среды умер в возрасте 90 лет, а похороны святого отца состоялись в соборе Святого Георгия в Кейптауне. Одним из распоряжений относительно его похорон было то, что его останки должны быть подвергнуты аквамации.

Что это такое?

Аквамация, также известная как щелочной гидролиз, ресомация, жидкая кремация, биокремация или водная кремация, — это процесс, при котором тело умершего человека разлагается под воздействием воды и химических веществ.

Тело помещают в большую камеру с раствором горячей воды и щелочного химического вещества — гидроксида калия или гидроксида натрия (известного как щелочь) или их смеси.

Температура достигает 160℃, но давление в камере не дает воде закипеть.

Сочетание воды, тепла и химических соединений приводит к растворению тканей и жиров тела в течение трех-четырех часов.

Остаются только кости, которые затем можно растереть в порошок и вернуть родственникам в урне.

Ранее этот метод использовался для обработки трупов животных и человеческих тел, используемых для медицинских исследований.

Где это законно?

Услуга доступна и в других странах, в том числе в некоторых штатах США, трех штатах Канады, некоторых частях Австралии, Мексики, Южной Африки и Нидерландов. В Великобритании есть ряд организаций, работающих с местными органами власти над внедрением аквамации, но на данный момент она еще не предлагается.

Сколько это стоит?

Стоимость услуги щелочного гидролиза в США может составлять от $900 до $2500. Для сравнения, кремация в зависимости от штата обойдется в $1,5-9 тысяч, традиционное захоронение — $7 тысяч.

Почему это более экологично?

Считается, что процесс аквамации менее вреден для окружающей среды, поскольку в ходе него выделяется меньше парниковых газов, чем при кремации огнем.

По имеющимся данным, при этом используется на 90% меньше энергии, чем при традиционной кремации, при этом нет необходимости сжигать гроб, и до 30% больше останков в виде пепла возвращается в семью.

Существуют ли другие варианты «зеленого» захоронения?

Альтернативный метод экологически чистого захоронения тел — «компостирование человека».

Тело помещают в нагретую смесь древесных опилок и растений, и в течение 30 дней микробы и бактерии разлагают человеческие останки, в результате чего образуется около двух тачек почвы.

Еще один метод — костюм Infinity Burial Suit или грибной погребальный костюм, который содержит смесь грибов и других микроорганизмов, которые разлагают тело, превращая его в компост для грибов.

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